Świadczenia w razie choroby - porównanie

Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy może wynikać z:

ogólnego stanu zdrowia,

wypadku przy pracy lub wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,

wypadku w drodze do lub z pracy.

Jednakże każda z wyżej wymienionych przyczyn niezdolności będzie powodowała, że pracownik będzie korzystał z innych uprawnień (co zostanie przedstawione w zestawieniu porównawczym w poniższej tabeli).

Przez niezdolność do pracy należy rozumieć każdą niezdolność, która została spowodowana inną chorobą niż ta wynikająca z wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy lub w drodze do lub z pracy.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Taka okoliczność wystąpi w sytuacji, gdy pracownik wracając z pracy odbierze dziecko ze szkoły lub innej placówki oświatowej, co będzie wiązało się z koniecznością przerwania tejże drogi. Pamiętać należy także, że droga nie musi być zawsze najkrótsza, ale ma być dla pracownika ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek zaś jest zrównany z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń wypadkowych, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

1) w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Aby móc skorzystać z uprawnień związanych z wypadkami, jakimi może ulec pracownik, konieczne jest nie tylko wystawienie przez uprawnionego do tego lekarza zaświadczenie lekarskie, ale także sporządzenie w przepisanej formie protokołu powypadkowego.