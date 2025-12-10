REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS w 2026 roku [PRZYKŁAD]

Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS w 2026 roku [PRZYKŁAD]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 grudnia 2025, 11:00
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Zasiłek stały i pielęgnacyjny z MOPS w 2026 roku
Zasiłek stały i pielęgnacyjny z MOPS w 2026 roku
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny to ważne formy wsparcia m.in. osób starszych i niepełnosprawnych. Komu przysługują te świadczenia? Czy można je łączyć? Co zmieniło się w 2025 r.? Jakich zmian można spodziewać się na rok 2026? Prezentujemy ważne informacje, kwoty i prosty przykład.

rozwiń >

Kto dostaje zasiłek pielęgnacyjny?

Chociaż oba zasiłki wypłacane są przez ośrodki pomocy społecznej, to regulują je inne przepisy. Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Zasiłek pielęgnacyjny gminy przyznają w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

REKLAMA

REKLAMA

Przysługuje on niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom starszym (które ukończyły 75 lat). O zasiłek mogą również ubiegać się osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można przyznać zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zobacz również:

Od kilku lat kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie była podwyższana i nie zmieniła się w 2025 r. Zasiłek pielęgnacyjny nada wynosi 215,84 zł. Jest to świadczenie wypłacane niezależnie od dochodu.

Dla kogo zasiłek stały z MOPS?

Zasiłek stały jest świadczeniem przyznawanym na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Takiej pomocy udziela się m.in. z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby osobom i rodzinom, spełniającym kryteria dochodowe. Zasiłek stały otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, spełniające kryteria dochodowe. Dochód osoby samotnej powinien być niższy niż kryterium dochodowe przewidziane dla osoby samotnie gospodarującej. W przypadku osoby w rodzinie, jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie muszą być niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Kwota maksymalnego zasiłku stałego wzrosła od 1 stycznia 2025 r. z 1000 zł do 1229 zł. Zmieniły się również kryteria dochodowe uprawniające do tego zasiłku. W 2024 r. były to kwoty: 776 zł (dla osoby samotnej) i 600 zł (dla osoby w rodzinie). Od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe wzrosły odpowiednio do 1010 zł i 823 zł.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie jest dość skomplikowane, o czym piszemy w artykule pt. MOPS i SKO muszą wyjaśnić, dlaczego dochód do zasiłku stałego jest za wysoki

Co ważne, zmiana progów dochodowych również wpływ na wysokość otrzymywanych świadczeń. W przypadku osoby samotnie gospodarujące zasiłek stały to bowiem różnica między kwotą stanowiącą 130% odpowiedniego kryterium dochodowego a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż wcześniej wspomniana kwota maksymalna. W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały gmina ustala w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Zasiłek minimalny wynosi 100 zł.

Dochodem - według ustawy o pomocy społecznej - jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Suma ta jest pomniejszana o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przepisy szczegółowo wyliczają też świadczenia, które nie zostaną wliczone do dochodu. Są to m.in. zasiłek celowy, świadczenie „800 plus”, dodatek energetyczny.

Zobacz również:

Zasiłek stały a zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny nie został uwzględniony w katalogu wyłączeń. Taka konstrukcja przepisów oznacza, iż otrzymywany zasiłek pielęgnacyjny wpływa na wysokość zasiłku stałego. Prezentuje to poniższy uproszczony przykład:

Przykład

Pani Leokadia jest osobą niepełnosprawną, samotną, która utrzymuje się tylko z zasiłku pielęgnacyjnego. Organ gminy przyznał jej zasiłek stały, który wynosi 1097,16 zł (130% x 1010 zł - 215,84 zł).

Czy jest szansa na zmianę przepisów?

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na petycję w sprawie wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku mieszkaniowego z dochodu w pomocy społecznej tak, aby nie zmniejszały wysokości zasiłku stałego. Ministerstwo poinformowało, iż nie toczą się prace w oczekiwanym przez petytora kierunku.

Zobacz również:

Zasiłek stały a inne świadczenia

Warto pamiętać, iż w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Zobacz również:

Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały w 2026 r.

Wiele osób zadaje sobie pytanie o to czy w 2026 r. zmieni się kwota zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli przepisy się nie zmienią, to w 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny nie wzrośnie. Najbliższa podwyżka jest możliwa dopiero w roku 2027, co ma związek z ustawową weryfikacją kwot świadczeń. Nie oznacza to jednak obowiązkowej waloryzacji. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów.

Aktualnie nie ma również zatwierdzonych zmian dotyczących kryteriów dochodowych dla zasiłku stałego. Oznacza to, iż w 2026 r. będą obowiązywały takie same kwoty progów dochodowych jak w roku 2025. Jeśli zatem dochód osoby pobierającej zasiłek stały nie zmieni się, to nie wzrośnie też wysokość tego świadczenia.

Zobacz również:

Podsumowanie

Zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny stanowią ważne formy wsparcia. Pamiętajmy jednak, iż na wysokość zasiłku stałego wpływa kilka czynników. W każdym zatem przypadku dochód i wysokość świadczenia ośrodek pomocy społecznej oblicza indywidualnie, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1302);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Powiązane
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 roku [FAQ]
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 roku [FAQ]
Nadciśnienie i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czy to możliwe?
Nadciśnienie i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czy to możliwe?
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co daje orzeczenie? [LISTA 2026]
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co daje orzeczenie? [LISTA 2026]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Składka zdrowotna nie zostanie obniżona. Minister mówi wprost
10 gru 2025

Składka zdrowotna nie powinna zostać obniżona – podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak dodał, projekt ustawy zakładający zastąpienie obecnej składki nowym podatkiem zdrowotnym nie uzyska poparcia resortu. Rząd wskazuje, że priorytetem pozostaje wzmocnienie finansów NFZ.
Wychowanie dziecka nie sprowadza się do płacenia alimentów. Dyrektor KIS wypowiedział się w sprawie preferencji podatkowych dla rodziców
10 gru 2025

Preferencyjne zasady opodatkowania, z których mogą korzystać rodzice niezmiennie budzą wątpliwości. Dotyczy to zarówno korzystania z ulgi na dziecko, jak i opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W jednej z najnowszych interpretacji Dyrektor KIS wypowiedział się na ten temat.
Rekordowa kara UOKiK dla Biedronki! 105 milionów złotych za oszukańcze promocje z voucherami
10 gru 2025

Biedronka może zapłacić gigantyczną karę za wprowadzanie klientów w błąd. Prezes UOKiK nałożył na sieć handlową sankcję w wysokości niemal 105 mln zł za nieuczciwe praktyki podczas akcji promocyjnych. Hasło „Zwrot 100% na voucher" okazało się pułapką – konsumenci dowiadywali się o realnych ograniczeniach dopiero przy kasie. Sieć sklepów może się jednak odwołać od decyzji.
Od 1 stycznia 2026 r. obniżka wynagrodzenia za pracę nawet o 2147 zł na skutek jednostronnej decyzji urzędnika. „Nadchodzi największa obniżka płac w III RP”
10 gru 2025

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw zakłada, że 1 stycznia 2026 r. mają wejść w życie przepisy, które uprawnią Państwową Inspekcję Pracy (PIP) do przekształcania nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Były premier Mateusz Morawiecki wyliczył, ile z wynagrodzenia, na skutek jednostronnej decyzji inspektora pracy, może stracić zleceniobiorca.

REKLAMA

Ile trzeba zapłacić za Święta i Sylwestra w górach? Polska, Czechy, Alpy. Ceny noclegów pną się w górę
09 gru 2025

W Zakopanem ceny noclegów ze śniadaniem w okresie świąteczno-noworocznym wzrosły w ciągu roku nawet ponad dwukrotnie. Z danych zebranych przez Rankomat.pl wynika, że za 6 nocy w kwaterze prywatnej para zapłaci teraz 3671 zł, czyli o 104% więcej niż rok wcześniej. W 3-gwiazdkowych hotelach podwyżki sięgają 70%. Drożej jest też w Szczyrku, Szklarskiej Porębie oraz w popularnych czeskich kurortach. Co ciekawe, spadki cen widać w austriackim Kitzbühel oraz w części alpejskich kwater we Włoszech. W poszukiwaniu oszczędności, warto wybrać się w Karkonosze.

Osoba niepełnosprawna zachwycona ZUS. I zniesmaczona MOPS, PZON i WZON
10 gru 2025

Infor.pl publikuje listy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dziś list o zaskakującej obserwacji matki dziecka z bardzo rzadką chorobą genetyczną (oficjalnie w Polsce choroba występuje jeszcze tylko u dwóch rodzin). Matka jest zbudowana pomocą i profesjonalizmem lekarzy orzeczników ZUS, których stawia w opozycji do lekarzy w PZON i WZON i urzędników w MOPS.
Niepełnosprawni seryjnie i na tą samą metodę lekarzy tracą świadczenia. Kolejna matka pisze: Lekarz pediatra uleczył mojego syna trzema pytaniami
09 gru 2025

Kolejny list do Infor.pl matki dziecka w spectrum autyzmu, której dziecko traci świadczenie pielęgnacyjne. Matka uważa, że jej dziecko zostało "uzdrowione" przy pomocy skandalicznego testu polegającego na tym, że lekarz pediadra oraz psycholog zadają niepełnosprawnemu dziecku trzy pytania - o wiek, ile ma lat oraz o posiadanie kolegów (to ostatnie
Kredyty z WIBOR-em nie są wadliwe, nie będzie masowego podważania umów w sądach ani eldorado dla kancelarii prawniczych [polemika]
09 gru 2025

Na łamach portalu Infor.pl ukazał się artykuł mec. Roberta Piskora, w którym autor przedstawił swoje stanowisko odnośnie kredytów opartych o wskaźnik referencyjny WIBOR, sugerując wielokrotnie, że umowy zawierające odwołanie do WIBORu są wadliwe i w związku z tym nastąpi masowe kwestionowanie umów kredytu złotowego. Tezy przedstawione przez autora budzą moje zdumienie, a w każdym razie wymagają zdecydowanej repliki.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. nowe przepisy. ZUS przeliczy niektóre emerytury i renty
09 gru 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona przeliczenia wysokości tzw. emerytur czerwcowych przyznanych w latach 2009-2019. Cały proces powinien potrwać do końca marca 2026 r. Sprawdź kogo obejmą nowe przepisy!
UE pozwala na montaż pieców gazowych bez ograniczeń do 2030 r. Dlaczego nie ma dofinansowania z programu Czyste Powietrze?
09 gru 2025

Unia Europejska nie zakazuje montażu ani używania kotłów gazowych (pieców gazowych do centralnego ogrzewania). Do 2030 r. mogą być one instalowane bez ograniczeń, zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Niestety, nowa odsłona programu Czyste Powietrze nie przewiduje dofinansowania kotłów gapowych. Tymczasem wg badań Ekobarometr 2025 aż 51,5% Polaków chciałoby, aby kotły gazowe były nadal finansowane z programu „Czyste Powietrze” (przy czym 6,9% jest przeciwnego zdania). Wymiana kopciucha na kocioł gazowy pozwala zmniejszyć emisję pyłu nawet kilkaset razy, a benzo(a)pirenu – ponad tysiąc razy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA