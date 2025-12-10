Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS w 2026 roku [PRZYKŁAD]

Zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny to ważne formy wsparcia m.in. osób starszych i niepełnosprawnych. Komu przysługują te świadczenia? Czy można je łączyć? Co zmieniło się w 2025 r.? Jakich zmian można spodziewać się na rok 2026? Prezentujemy ważne informacje, kwoty i prosty przykład.

Kto dostaje zasiłek pielęgnacyjny?

Chociaż oba zasiłki wypłacane są przez ośrodki pomocy społecznej, to regulują je inne przepisy. Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Zasiłek pielęgnacyjny gminy przyznają w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje on niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom starszym (które ukończyły 75 lat). O zasiłek mogą również ubiegać się osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można przyznać zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Od kilku lat kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie była podwyższana i nie zmieniła się w 2025 r. Zasiłek pielęgnacyjny nada wynosi 215,84 zł. Jest to świadczenie wypłacane niezależnie od dochodu.

Dla kogo zasiłek stały z MOPS?

Zasiłek stały jest świadczeniem przyznawanym na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Takiej pomocy udziela się m.in. z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby osobom i rodzinom, spełniającym kryteria dochodowe. Zasiłek stały otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, spełniające kryteria dochodowe. Dochód osoby samotnej powinien być niższy niż kryterium dochodowe przewidziane dla osoby samotnie gospodarującej. W przypadku osoby w rodzinie, jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie muszą być niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ważne Kwota maksymalnego zasiłku stałego wzrosła od 1 stycznia 2025 r. z 1000 zł do 1229 zł. Zmieniły się również kryteria dochodowe uprawniające do tego zasiłku. W 2024 r. były to kwoty: 776 zł (dla osoby samotnej) i 600 zł (dla osoby w rodzinie). Od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe wzrosły odpowiednio do 1010 zł i 823 zł.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie jest dość skomplikowane, o czym piszemy w artykule pt. MOPS i SKO muszą wyjaśnić, dlaczego dochód do zasiłku stałego jest za wysoki

Co ważne, zmiana progów dochodowych również wpływ na wysokość otrzymywanych świadczeń. W przypadku osoby samotnie gospodarujące zasiłek stały to bowiem różnica między kwotą stanowiącą 130% odpowiedniego kryterium dochodowego a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż wcześniej wspomniana kwota maksymalna. W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały gmina ustala w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Zasiłek minimalny wynosi 100 zł.

Dochodem - według ustawy o pomocy społecznej - jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Suma ta jest pomniejszana o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przepisy szczegółowo wyliczają też świadczenia, które nie zostaną wliczone do dochodu. Są to m.in. zasiłek celowy, świadczenie „800 plus”, dodatek energetyczny.

Zasiłek stały a zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny nie został uwzględniony w katalogu wyłączeń. Taka konstrukcja przepisów oznacza, iż otrzymywany zasiłek pielęgnacyjny wpływa na wysokość zasiłku stałego. Prezentuje to poniższy uproszczony przykład:

Przykład Pani Leokadia jest osobą niepełnosprawną, samotną, która utrzymuje się tylko z zasiłku pielęgnacyjnego. Organ gminy przyznał jej zasiłek stały, który wynosi 1097,16 zł (130% x 1010 zł - 215,84 zł).

Czy jest szansa na zmianę przepisów?

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na petycję w sprawie wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku mieszkaniowego z dochodu w pomocy społecznej tak, aby nie zmniejszały wysokości zasiłku stałego. Ministerstwo poinformowało, iż nie toczą się prace w oczekiwanym przez petytora kierunku.

Zasiłek stały a inne świadczenia

Warto pamiętać, iż w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały w 2026 r.

Wiele osób zadaje sobie pytanie o to czy w 2026 r. zmieni się kwota zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli przepisy się nie zmienią, to w 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny nie wzrośnie. Najbliższa podwyżka jest możliwa dopiero w roku 2027, co ma związek z ustawową weryfikacją kwot świadczeń. Nie oznacza to jednak obowiązkowej waloryzacji. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów.

Aktualnie nie ma również zatwierdzonych zmian dotyczących kryteriów dochodowych dla zasiłku stałego. Oznacza to, iż w 2026 r. będą obowiązywały takie same kwoty progów dochodowych jak w roku 2025. Jeśli zatem dochód osoby pobierającej zasiłek stały nie zmieni się, to nie wzrośnie też wysokość tego świadczenia.

Podsumowanie

Zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny stanowią ważne formy wsparcia. Pamiętajmy jednak, iż na wysokość zasiłku stałego wpływa kilka czynników. W każdym zatem przypadku dochód i wysokość świadczenia ośrodek pomocy społecznej oblicza indywidualnie, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1302); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

