Zasiłek pogrzebowy w krajach Unii Europejskiej

Zasiłek pogrzebowy przysługuje co do zasady w razie śmierci ubezpieczonej osoby z bliskiej rodziny. Celem wypłaty świadczenia jest pokrycie kosztów pogrzebu. Nie wszystkie państwa Unii Europejskiej wypłacają zasiłek pogrzebowy. Co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek w krajach UE?