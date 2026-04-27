Twoje pieniądze

[WYWIAD] Czy są szanse na "Pakiet dla Klasy Średniej"? Przedstawiamy kompleksowy pakiet reform przygotowany przez posła Rafała Komarewicza (Klub Centrum)

27 kwietnia 2026, 04:00
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Jakiś czas temu pisaliśmy o propozycji Polski 2050 dotyczącej m. in. zwiększenia II progu podatkowego do 200 000 zł. Jak się jednak okazało, to nie do końca jest pomysł tego ugrupowania. Skontaktował się z nami bowiem poseł na Sejm RP Rafał Komarewicz (klub parlamentarny Centrum), który wyjaśnił, że to on stoi za znacznie szerszym pakietem reform, pod nazwą "Pakiet dla Klasy Średniej", w którym zwiększenie progu podatkowego to tylko jeden z elementów większej całości. Stało się do okazją do przeprowadzenia wywiadu, którego treść prezentujemy, aby nasi Czytelnicy mogli zapoznać się z tym, co składa się na Pakiet dla Klasy Średniej.

Poniżej prezentujemy pełną treść zadanych pytań oraz uzyskanych odpowiedzi - wyjaśniamy naszym Czytelnikom, co to jest "Pakiet dla Klasy Średniej" na podstawie informacji uzyskanych z pierwszej ręki od autora pakietu: posła na Sejm RP Rafała Komarewicza (klub parlamentarny Centrum).

Pakiet dla Klasy Średniej - założenia

INFOR: Z jakiego zakresu zmiany przepisów składają się na Pakiet dla Klasy Średniej? Czy ogranicza się on do zmian w podatkach, czy wykracza dalej?

poseł Rafał Komarewicz: Pakiet dla Klasy Średniej opiera się na dwóch filarach:

  1. Filar pierwszy to zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 45 000 zł, zwiększenie drugiego progu podatkowego do 200 000 zł oraz wprowadzenie mechanizmu automatycznej, corocznej waloryzacji obu tych wartości. Dokładne progi wynikać będa więc bezpośrednio z powiązanych z nimi wskaźnikami. To fundament - żeby inflacja nie podnosiła ludziom podatków przez tylne drzwi.
  2. Filar drugi to zmiany po stronie dochodowej budżetu - bo każda poważna propozycja musi odpowiadać na pytanie „skąd pieniądze". Proponuję: minimalny CIT przychodowy dla podmiotów, które dzięki kreatywnej księgowości płacą dziś podatek bliski zeru, reformę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatek od cyfrowych gigantów, podatek katastralny od czwartego i kolejnych mieszkań oraz podatek od pustostanów. Pakiet wykracza więc daleko poza sam PIT - to propozycja przebudowy logiki całego systemu podatkowego.

ZMIANY W PODATKACH 2026

[I]: Kiedy taki pakiet został opracowany i czy istnieje jego szczegółowy program?

[RK]: Założenia ramowe Pakietu dla Klasy Średniej przedstawiłem publicznie w Sejmie 23 stycznia 2026 roku. Prace koncepcyjne trwały jednak znacznie dłużej - wynikają z moich doświadczeń jako przedsiębiorcy i przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, gdzie na co dzień widzę, jak obecny system podatkowy hamuje rozwój klasy średniej.

Program w obecnym kształcie to założenia ramowe, nad którymi jestem gotowy pracować ze wszystkimi środowiskami politycznymi. Konsultuję go także na bieżąco z szerokim gronem ekspertów i stowarzyszeń. Szczegółowe rozwiązania legislacyjne będą doprecyzowywane w toku prac, jednak kierunek zmian jest jasno określony.

[I]: Czy pakiet stanowi już zamkniętą i spójną całość, czy też są możliwe dalsze zmiany jego zakresu?

[RK]: Pierwszy Filar Pakietu - tj. podwyższenie kwoty wolnej i II progu podatkowego oraz ich - i to najważniejsze - mechanizm waloryzacji to elementy nienegocjowalne. Byłoby jednak dalece nierozsądne twierdzić, że wszystko jest zamknięte. Dobra legislacja wymaga konsultacji, pracy z ekspertami i otwartości na argumenty. Konsultacje z ekspertami pozwoliły na modyfikację założeń dotyczących finansowania reformy, jak np.

  • ustalenie realistycznej górnej granicy przychodów objętych ryczałtem,
  • CIT 1% przychodowy dla podmiotów, które nie rozliczają CIT w wysokości adekwatnej 1% przychodów,
  • CIT 2% przychodowy dla zagranicznych korporacji wykazujących przychody powyżej 1 mld dolarów.

Propozycje te mają na celu pomoc polskim przedsiębiorstwom w rywalizacji z międzynarodowymi korporacjami. Nadal jestem gotów rozmawiać o szczegółach technicznych, o harmonogramie wdrażania, o mechanizmach przejściowych, czy o organizacji państwa po stronie wydatków. Nie zrezygnuję jednak z samej idei - bo ona odpowiada na realny problem milionów Polaków.

Dla kogo Pakiet dla Klasy Średniej - kto skorzysta i co jest sednem?

[I]: Jak Pan rozumie tę klasę średnią, która jest adresatem zmian z Pakietu? Osoby o jakich przeciętnych zarobkach się tam mieszczą i kto konkretnie byłby głównym beneficjentem?

[RK]: Klasa średnia to nie jest abstrakcyjna kategoria socjologiczna. To konkretni ludzie: specjaliści, nauczyciele z wieloletnim stażem, policjanci na nadgodzinach, pielęgniarki w szpitalach, informatycy, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe firmy. To ludzie zarabiający orientacyjnie od 6 000 do 15 000 zł brutto miesięcznie - choć granice są płynne i zależą od regionu i sytuacji rodzinnej.

Głównym beneficjentem byliby wszyscy podatnicy rozliczający się na skali podatkowej - a więc ponad 17 milionów osób. Na podniesieniu kwoty wolnej zyskuje każdy, kto płaci PIT na zasadach ogólnych, niezależnie od wysokości zarobków. Natomiast szczególną ulgę odczuliby ci, którzy dziś wpadają w drugi próg podatkowy - według danych Ministerstwa Finansów za 2024 rok to niemal 2 miliony Polaków, którzy łącznie oddają budżetowi prawie 55 miliardów złotych. To nie są milionerzy - to doświadczeni specjaliści, którym pod koniec roku drastycznie spada wypłata netto, bo przekroczyli obecnie relatywnie nisko zawieszony próg.

[I]: Czy bardziej skorzysta singiel, czy rodzina 2+2?

[RK]: Na podwyższeniu kwoty wolnej zyskują wszyscy. Natomiast przy progu podatkowym - w praktyce szczególnie odczują to osoby, które dziś indywidualnie przekraczają 120 000 zł dochodu rocznie, bo małżeństwa mogą się rozliczać wspólnie i ten efekt częściowo niwelować. Mój pakiet wyrównuje szanse.

[I] Jakie są Pana zdaniem najmocniejsze 3 punkty Pakietu?

[RK]: Po pierwsze - podniesienie progu podatkowego do 200 000 zł. To zmiana, która kończy z absurdem, w którym doświadczony nauczyciel, pielęgniarka, czy policjant jest karany wyższą stawką podatkową za to, że pracuje więcej i dłużej. Dzisiaj próg 120 000 zł to poziom, który przy obecnych wynagrodzeniach łatwo przekroczyć - nie będąc żadnym bogaczem.

Po drugie - mechanizm automatycznej waloryzacji. Bez niego każda reforma jest tymczasowa, a Polacy są zakładnikami obietnic polityków. Inflacja co roku przesuwa coraz więcej ludzi w wyższe progi, a politycy mogą latami ignorować problem, bo formalnie „nie podnieśli podatków". Waloryzacja to uczciwość - progi rosną razem z cenami i płacami.

Po trzecie - reforma ryczałtu i wprowadzenie minimalnego CIT przychodowego. To dwa mechanizmy, które przywracają sprawiedliwość systemu. Ryczałt miał pomagać drobnym przedsiębiorcom, a stał się narzędziem optymalizacji podatkowej dla zamożnych. Minimalny CIT zamyka furtkę, przez którą wielkie korporacje zarabiają miliardy w Polsce, a podatek płacą symboliczny.

Te trzy elementy - próg, waloryzacja, sprawiedliwość po stronie dochodowej - to wizytówka Pakietu. Ich bym nie oddał.

Planowane i już podjęte działania - szukanie poparcia i źródła finansowania

[I]: Jakie działania zostały już podjęte celem wdrożenia Pakietu, a jakie prace są dopiero planowane?

[RK]: Założenia ramowe Pakietu zostały przedstawione publicznie w Sejmie 23 stycznia 2026 roku. To był celowy ruch - najpierw chciałem wywołać debatę publiczną i sprawdzić, na ile te postulaty rezonują z oczekiwaniami obywateli i środowisk eksperckich. Rezonują - i to mocno.

Obecnie prowadzę rozmowy z ekspertami podatkowymi i ekonomistami, żeby doprecyzować szczegóły legislacyjne oraz oszacować dokładne skutki budżetowe poszczególnych rozwiązań. Równolegle szukam poparcia wśród posłów - ponad podziałami partyjnymi - bo taki pakiet ma szansę przejść tylko wtedy, gdy znajdzie zwolenników w różnych klubach. Na kolejnym etapie planuję złożenie gotowych projektów ustaw.

[I]: Czy oszacowany został już koszt wprowadzenia zmian w prawie z Pakietu dla Klasy Średniej?

[RK]: Tak, wyniki wstępnych analiz przedstawiłem w pracach z zewnętrznymi ekspertami. Prace nad szczegółowymi szacunkami trwają i wymagają pogłębionej analizy danych, o które zawnioskowałem do Ministerstwa Finansów. Nie chcę rzucać nieprecyzyjnych liczb, bo to byłoby nierzetelne. Mogę natomiast powiedzieć, że Pakiet jest zaprojektowany tak, żeby się bilansował - Filar 2 jest odpowiedzią na koszty Filaru 1.

Podniesienie kwoty wolnej i progu to oczywiście ubytek po stronie PIT. Ale modyfikacja ryczałtu, minimalny CIT przychodowy, podatek od cyfrowych gigantów, podatek katastralny i od pustostanów to nowe źródła dochodu obliczone tak, aby system był maksymalnie neutralny dla budżetu.

Dziś grupa podatników na ryczałcie - których jest niemal tyle samo, co osób w drugim progu podatkowym - odprowadza łącznie niecałe 26 miliardów złotych, podczas gdy ci drudzy płacą prawie 55 miliardów. Ta dysproporcja jest nie do obrony. Szczegółowy kosztorys będzie częścią gotowego projektu ustawy. Ale zasada jest jasna: nie proponuję rozdawania pieniędzy. Proponuję ich sprawiedliwsze rozłożenie.

[I]: Jaka jest perspektywa czasowa dla poddania Pakietu pod dyskusję w pracach sejmowych?

[RK]: Zależy mi na tym, żeby projekty ustaw były gotowe w tym roku. Nie zamierzam tego odkładać, bo każdy miesiąc zwłoki to kolejne miesiące, w których inflacja de facto podnosi podatki milionom Polaków - bez żadnej decyzji politycznej. Jednocześnie muszę być realistą: złożenie projektu to jedno, a przeprowadzenie go przez komisje i posiedzenia Sejmu - to drugie. Wymaga to budowania koalicji poparcia, a ta praca trwa. Ale kierunek jest jasny i harmonogram napięty.

[I]: Czy Pakiet dla Klasy Średniej ma poparcie klubu "Centrum"?

[RK]: Pakiet dla Klasy Średniej to moja autorska propozycja, którą przedstawiłem jako przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Rozmawiam o niej ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać merytorycznie - niezależnie od barw klubowych. Zależy mi na tym, żeby ten projekt miał jak najszersze poparcie, bo problemy klasy średniej nie mają koloru politycznego. Co do stanowiska poszczególnych klubów - to pytanie lepiej kierować do ich władz. Ja skupiam się na budowaniu poparcia merytorycznego, nie partyjnego.

[I]: Czy orientował się Pan w kwestii realnego poparcia wśród posłów lub członków rządu?

[RK]: Prowadzę rozmowy i mogę powiedzieć tyle: nikt, z kim rozmawiam, nie mówi mi, że klasa średnia jest w Polsce sprawiedliwie opodatkowana. Nikt nie broni progu podatkowego na obecnym poziomie, który nie zmienił się od lat, mimo kilkudziesięcioprocentowej skumulowanej inflacji. Problem jest rozpoznany powszechnie. Natomiast od rozpoznania problemu do głosowania za konkretnym rozwiązaniem jest daleka droga. Część polityków boi się kosztów budżetowych, część nie chce ruszać ryczałtu, część ma inne priorytety. Ja uważam, że to jest priorytet - i będę o to walczył.

Warto dodać, że Ministerstwo Finansów na razie podchodzi do tego typu propozycji z rezerwą, powołując się na procedurę nadmiernego deficytu. Szanuję ograniczenia budżetowe - dlatego Pakiet ma Filar 2, który wskazuje źródła finansowania. Nie proponuję luzowania dyscypliny fiskalnej. Proponuję przesunięcie ciężaru podatkowego z pracujących na tych, którzy dziś korzystają z luk w systemie.

Tło polityczne Pakietu dla Klasy Średniej i argument za złożeniem podpisu, gdy ustawa będzie gotowa

[I]: Jak Pan ocenia swoją decyzję o przystąpieniu do klubu "Centrum" w kontekście Pakietu?

[RK]: Moja przynależność klubowa nie zmienia ani jednego postulatu, z którym wszedłem do Sejmu. Kwota wolna 45 000 zł, próg 200 000 zł, odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, opłata turystyczna czy ustawa metropolitalna dla Krakowa - to są zobowiązania wobec wyborców, nie wobec klubu.

Pakiet dla Klasy Średniej to projekt, który powinien być ponadpartyjny. Interesują mnie rozwiązania, nie szyldy. Szukam poparcia wszędzie tam, gdzie jest gotowość do merytorycznej pracy - i będę to robił niezależnie od tego, w jakim klubie zasiadam.

[I]: Polska 2050 wyszła z sygnałami o kwotę wolną 45 tys. zł i podwyższeniu progu do 200 tys. zł. Czy wykorzystała Pana pomysł?

[RK]: Fakty są proste: Pakiet dla Klasy Średniej przedstawiłem w Sejmie 23 stycznia 2026 roku. Propozycja Polski 2050 pojawiła się w przestrzeni publicznej później. Każdy może wyciągnąć z tego wnioski. Natomiast powiem szczerze: cieszę się, że temat podchwycono. Jeśli więcej środowisk politycznych mówi o podniesieniu kwoty wolnej i progu podatkowego, to dobrze - bo rośnie szansa, że coś się w końcu zmieni. Nie zależy mi na tym, czyje nazwisko będzie pod ustawą. Zależy mi na tym, żeby ta ustawa powstała i żeby 17 milionów podatników na skali odczuło ulgę.

Dodam tylko, że mój Pakiet jest szerszy - obejmuje też Filar 2, czyli konkretne źródła finansowania. Samo podniesienie progu bez wskazania, skąd wziąć pieniądze, to obietnica. Pakiet z finansowaniem - to plan.

[I]: Jakim jednym, kluczowym argumentem przekonałby Pan prezydenta Nawrockiego do podpisania Pakietu?

[RK]: Panie Prezydencie, ta ustawa nie jest ani lewa, ani prawa. Ta ustawa jest dla 17 milionów Polaków, którzy pracują na etacie i każdego roku oddają państwu coraz większą część swoich zarobków - nie dlatego, że ktoś podniósł im podatki, ale dlatego, że nikt nie ruszył progów, które zjada inflacja. To jest cicha podwyżka podatków, na którą nikt nie głosował. Podpisanie tej ustawy to akt sprawiedliwości wobec ludzi, którzy utrzymują ten kraj swoją pracą.

Elektroniczne księgi podatkowe już trzeba prowadzić, żeby móc wysłać JPK - kogo objął ten nowy obowiązek?
Co z tymi podatkami? Będzie 45 tys. zł kwoty wolnej oraz próg podatkowy 200 tys. zł? Oni tego chcą, rząd dementuje, a z nami w sprawie kontaktuje się poseł
Oni już przegapili termin. Ty wciąż masz szansę na 36 000 zł ulgi za 2025 rok - to ostatni dzwonek na skorzystanie w PIT
To już druga obniżka w świadczeniu wspierającym. W raptem 1,5 roku
27 kwi 2026

Na przestrzeni 1,5 roku mamy dwie obniżki w świadczeniu wspierającym. Pierwsza dotknęła osoby niepełnosprawne w wieku 75+. Wynika z Wytycznych dla specjalistów WZON. Zostały wysłane do WZON w grudniu 2024 r. I do dzisiaj obniżają wartość świadczenia wspierającego. Osób niepełnosprawnych z decyzjami WZON w sprawie tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r. jest około 300 000 . To pokazuje skalę obniżki jego wartości. Druga obniżka będzie miała miejsce od 1 maja 2025 r. I obniża wynagrodzenia specjalistów WZON przyznającym punkty. Na ich wynagrodzenie poszło w dwa lata około 70 mln zł. W przyszłości ma być mniej od 10 do 18% (w zależności od decyzji wydawanej przez pielęgniarkę albo pracownika socjalnego. Tak więc obniżki dotknęły obie strony w świadczeniu wspierającym - 1) beneficjentów tego świadczenia oraz 2) osoby pracujące dla osób niepełnosprawnych w procedurze jego przyznania.
Sposoby, by długi weekend majowy trwał dłużej niż trzy dni. Skorzystać może każdy
26 kwi 2026

Maj 2026 r. nie należy do tych miesięcy, w które układ kalendarza pozwala mieć przynajmniej jeden lub dwa długie weekendy – trzydniowe lub dłuższe. W tym roku dłuższa, ale tylko trzydniowa majówka jest jedna i to ta pierwsza w miesiące. Inne weekendy maja, a jest ich w sumie pięć nie wyjdą poza ramy s0bota-niedziela.
Automatyczne złożenie PIT w 2026 roku (Twój e-PIT). Zmieniłem wypełnione przez KAS zeznanie ale go nie wysłałem – czy zostanie automatycznie złożone z upływem 30 kwietnia?
26 kwi 2026

W usłudze Twój e-PIT zostały w 2026 roku (tak jak w poprzednich kilku latach) przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wypełnione zeznania podatkowe PIT rozliczające dochody (przychody) uzyskane w 2025 roku. Ale tylko PIT 37, PIT 38 i PIT OP zostaną złożone automatycznie z upływem 30 kwietnia 2026 r. jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. PIT DZ, PIT 28, PIT 36 i PIT 36L nie zostaną automatycznie zaakceptowane – wymagają akceptacji i złożenia przez podatnika. Ale uwaga - nawet w przypadku wstępnie wypełnionych przez Skarbówkę PIT 37, PIT 38 i PIT OP – jeżeli podatnik wprowadził w nich jakieś zmiany przed 30 kwietnia – nie zostaną automatycznie złożone i wymagają akceptacji i wysłania przez podatnika.
Dwukrotność 800 plus dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci, które „pracują w Polsce i zasilają budżet państwa poprzez płacenie podatków”. Kiedy nowe świadczenie dla rodziców-emerytów wejdzie w życie?
26 kwi 2026

Wprowadzenie nowego świadczenia w wysokości dwukrotności obecnie obowiązującego 800 plus (tj. w kwocie 1600 zł miesięcznie) dla rodziców, którzy podjęli się trudu wychowania co najmniej dwojga dzieci, które pracują w Polsce i odprowadzają w naszym kraju podatki, zapewniając tym samym stabilność finansów publicznych – jest postulatem petycji obywatelskiej, która została wniseiona do Sejmu. W sprawie podobnego żądania – sejmowa Komisja do Spraw Petycji wystąpiła już wcześniej z dezyderatem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Macie czas do 25 maja. Potem skarbówka dobierze się do waszych pensji albo emerytur
26 kwi 2026

Kiedy rachunki pojawiają się szybciej niż możliwości ich regulowania, abonament RTV często schodzi na dalszy plan. Dla wielu gospodarstw domowych, dotyczy to zwłaszcza seniorów, to nie jest to wydatek pierwszej potrzeby. Właśnie dlatego bywa odkładany. Ale wystarczy spóźnić się z wpłatą, by drobna należność zamieniła się w poważne kłopoty.
Nowy rządowy bat na wynajmujących: Możliwy wynajem już tylko 30% powierzchni nieruchomości i kara finansowa 10 tys. zł dla wynajmującego. MRiT: „Zostały już przygotowane przepisy zmieniające prawo”
26 kwi 2026

Z uwagi na fakt, że istnieją w Polsce miejscowości i gminy, w których „powstały wręcz osiedla zbudowane dokładnie po to, żeby osoby przyjeżdżające spoza kraju wegetowały w tych pomieszczeniach i to są z reguły domy jednorodzinne, albo budynki typu bliźniak, w którym mieszka kilkadziesiąt osób w urągających warunkach, bez szacunku dla przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych” – Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało przepisy wprowadzające rewolucję w wynajmie nieruchomości na cele zamieszkania okresowego. Na powyższy cel będzie można przeznaczyć już tylko 30% powierzchni nieruchomości, a wynajmujący, który nie wywiąże się z nowych obowiązków w zakresie zmiany sposobu użytkowania – będzie mógł zostać obciążony karą finansową do 10 tys. zł.
Tego skarbówka nikomu nie daruje. Obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus jest bezlitosny
26 kwi 2026

Droższy prąd, rosnące ceny żywności i usług sprawiają, że coraz trudniej spiąć domowy budżet. W takiej sytuacji wielu Polaków szuka dodatkowych źródeł dochodu poza etatem. Popularnym rozwiązaniem staje się drobna działalność prowadzona bez rejestracji firmy. To wygodna i legalna forma dorabiania, ale tylko pod warunkiem przestrzegania ściśle określonych limitów. A te w 2026 roku znacząco się zmieniły.
Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę. Tak w wydanej interpretacji wskazał Dyrektor KIS
25 kwi 2026

Choć dobre zdrowie jest kluczem do efektywnego prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nie oznacza to, że koszty jego odzyskania można kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Zdrowie to nadal sprawa osobista.

Czy same „pasy” wystarczą dla oznaczania przejścia dla pieszych? Kto ma pierwszeństwo i kto jest winny kolizji na takim przejściu: pieszy, rower lub hulajnoga, pojazd przejeżdżający w poprzek?
26 kwi 2026

Artykuł niniejszy stanowi polemikę z artykułem Pana Profesora Ryszarda A. Stefańskiego "Przesłanki konstytutywne definicji przejścia dla pieszych" dostępnego w bibliotekanauki.pl a dokładnie z zawartym w nim tezą, iż nie można mówić o przejściu dla pieszych innym niż dorozumiane, jeżeli jest ono oznaczone wyłącznie znakiem poziomym P-10 (tzw. i dalej „pasy”) bez jednoczesnego oznaczenia takiego przejścia znakiem pionowym D-6. Problem jest o tyle istotny, że jego rozstrzygnięcie pozwala ocenić kto ma pierwszeństwo na takich pasach oraz może mieć wpływ na to, kto będzie uznany winnym w przypadku kolizji na takim przejściu: osoba (pieszy), rower lub hulajnoga korzystająca z przejścia czy pojazd przejeżdżający w poprzek takiego przejścia. Dodatkowo może to być również istotne dla użytkowników przejazdów dla rowerów i odpowiedniego oznaczenia ich znakami D-6a i P-11.
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w żłobkach. Gajewska: „Będziemy eliminować to światło niebieskie”
25 kwi 2026

Czy będzie zakaz korzystania ze smartfonów w żłobkach? Wiceminister Aleksandra Gajewska nie wyklucza wprowadzenia takiego zakazu. Jej zdaniem dzieci nie powinny oglądać opiekunów korzystających z telefonów komórkowych.
