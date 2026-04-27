[WYWIAD] Czy są szanse na "Pakiet dla Klasy Średniej"? Przedstawiamy kompleksowy pakiet reform przygotowany przez posła Rafała Komarewicza (Klub Centrum)

Jakiś czas temu pisaliśmy o propozycji Polski 2050 dotyczącej m. in. zwiększenia II progu podatkowego do 200 000 zł. Jak się jednak okazało, to nie do końca jest pomysł tego ugrupowania. Skontaktował się z nami bowiem poseł na Sejm RP Rafał Komarewicz (klub parlamentarny Centrum), który wyjaśnił, że to on stoi za znacznie szerszym pakietem reform, pod nazwą "Pakiet dla Klasy Średniej", w którym zwiększenie progu podatkowego to tylko jeden z elementów większej całości. Stało się do okazją do przeprowadzenia wywiadu, którego treść prezentujemy, aby nasi Czytelnicy mogli zapoznać się z tym, co składa się na Pakiet dla Klasy Średniej.

Poniżej prezentujemy pełną treść zadanych pytań oraz uzyskanych odpowiedzi - wyjaśniamy naszym Czytelnikom, co to jest "Pakiet dla Klasy Średniej" na podstawie informacji uzyskanych z pierwszej ręki od autora pakietu: posła na Sejm RP Rafała Komarewicza (klub parlamentarny Centrum).

Pakiet dla Klasy Średniej - założenia

INFOR: Z jakiego zakresu zmiany przepisów składają się na Pakiet dla Klasy Średniej? Czy ogranicza się on do zmian w podatkach, czy wykracza dalej?

poseł Rafał Komarewicz: Pakiet dla Klasy Średniej opiera się na dwóch filarach:

Filar pierwszy to zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 45 000 zł, zwiększenie drugiego progu podatkowego do 200 000 zł oraz wprowadzenie mechanizmu automatycznej, corocznej waloryzacji obu tych wartości. Dokładne progi wynikać będa więc bezpośrednio z powiązanych z nimi wskaźnikami. To fundament - żeby inflacja nie podnosiła ludziom podatków przez tylne drzwi. Filar drugi to zmiany po stronie dochodowej budżetu - bo każda poważna propozycja musi odpowiadać na pytanie „skąd pieniądze". Proponuję: minimalny CIT przychodowy dla podmiotów, które dzięki kreatywnej księgowości płacą dziś podatek bliski zeru, reformę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatek od cyfrowych gigantów, podatek katastralny od czwartego i kolejnych mieszkań oraz podatek od pustostanów. Pakiet wykracza więc daleko poza sam PIT - to propozycja przebudowy logiki całego systemu podatkowego.

[I]: Kiedy taki pakiet został opracowany i czy istnieje jego szczegółowy program?

[RK]: Założenia ramowe Pakietu dla Klasy Średniej przedstawiłem publicznie w Sejmie 23 stycznia 2026 roku. Prace koncepcyjne trwały jednak znacznie dłużej - wynikają z moich doświadczeń jako przedsiębiorcy i przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, gdzie na co dzień widzę, jak obecny system podatkowy hamuje rozwój klasy średniej.

Program w obecnym kształcie to założenia ramowe, nad którymi jestem gotowy pracować ze wszystkimi środowiskami politycznymi. Konsultuję go także na bieżąco z szerokim gronem ekspertów i stowarzyszeń. Szczegółowe rozwiązania legislacyjne będą doprecyzowywane w toku prac, jednak kierunek zmian jest jasno określony.

[I]: Czy pakiet stanowi już zamkniętą i spójną całość, czy też są możliwe dalsze zmiany jego zakresu?

[RK]: Pierwszy Filar Pakietu - tj. podwyższenie kwoty wolnej i II progu podatkowego oraz ich - i to najważniejsze - mechanizm waloryzacji to elementy nienegocjowalne. Byłoby jednak dalece nierozsądne twierdzić, że wszystko jest zamknięte. Dobra legislacja wymaga konsultacji, pracy z ekspertami i otwartości na argumenty. Konsultacje z ekspertami pozwoliły na modyfikację założeń dotyczących finansowania reformy, jak np.

ustalenie realistycznej górnej granicy przychodów objętych ryczałtem ,

, CIT 1% przychodowy dla podmiotów, które nie rozliczają CIT w wysokości adekwatnej 1% przychodów,

dla podmiotów, które nie rozliczają CIT w wysokości adekwatnej 1% przychodów, CIT 2% przychodowy dla zagranicznych korporacji wykazujących przychody powyżej 1 mld dolarów.

Propozycje te mają na celu pomoc polskim przedsiębiorstwom w rywalizacji z międzynarodowymi korporacjami. Nadal jestem gotów rozmawiać o szczegółach technicznych, o harmonogramie wdrażania, o mechanizmach przejściowych, czy o organizacji państwa po stronie wydatków. Nie zrezygnuję jednak z samej idei - bo ona odpowiada na realny problem milionów Polaków.

Dla kogo Pakiet dla Klasy Średniej - kto skorzysta i co jest sednem?

[I]: Jak Pan rozumie tę klasę średnią, która jest adresatem zmian z Pakietu? Osoby o jakich przeciętnych zarobkach się tam mieszczą i kto konkretnie byłby głównym beneficjentem?

[RK]: Klasa średnia to nie jest abstrakcyjna kategoria socjologiczna. To konkretni ludzie: specjaliści, nauczyciele z wieloletnim stażem, policjanci na nadgodzinach, pielęgniarki w szpitalach, informatycy, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe firmy. To ludzie zarabiający orientacyjnie od 6 000 do 15 000 zł brutto miesięcznie - choć granice są płynne i zależą od regionu i sytuacji rodzinnej.

Głównym beneficjentem byliby wszyscy podatnicy rozliczający się na skali podatkowej - a więc ponad 17 milionów osób. Na podniesieniu kwoty wolnej zyskuje każdy, kto płaci PIT na zasadach ogólnych, niezależnie od wysokości zarobków. Natomiast szczególną ulgę odczuliby ci, którzy dziś wpadają w drugi próg podatkowy - według danych Ministerstwa Finansów za 2024 rok to niemal 2 miliony Polaków, którzy łącznie oddają budżetowi prawie 55 miliardów złotych. To nie są milionerzy - to doświadczeni specjaliści, którym pod koniec roku drastycznie spada wypłata netto, bo przekroczyli obecnie relatywnie nisko zawieszony próg.

[I]: Czy bardziej skorzysta singiel, czy rodzina 2+2?

[RK]: Na podwyższeniu kwoty wolnej zyskują wszyscy. Natomiast przy progu podatkowym - w praktyce szczególnie odczują to osoby, które dziś indywidualnie przekraczają 120 000 zł dochodu rocznie, bo małżeństwa mogą się rozliczać wspólnie i ten efekt częściowo niwelować. Mój pakiet wyrównuje szanse.

[I] Jakie są Pana zdaniem najmocniejsze 3 punkty Pakietu?

[RK]: Po pierwsze - podniesienie progu podatkowego do 200 000 zł. To zmiana, która kończy z absurdem, w którym doświadczony nauczyciel, pielęgniarka, czy policjant jest karany wyższą stawką podatkową za to, że pracuje więcej i dłużej. Dzisiaj próg 120 000 zł to poziom, który przy obecnych wynagrodzeniach łatwo przekroczyć - nie będąc żadnym bogaczem.

Po drugie - mechanizm automatycznej waloryzacji. Bez niego każda reforma jest tymczasowa, a Polacy są zakładnikami obietnic polityków. Inflacja co roku przesuwa coraz więcej ludzi w wyższe progi, a politycy mogą latami ignorować problem, bo formalnie „nie podnieśli podatków". Waloryzacja to uczciwość - progi rosną razem z cenami i płacami.

Po trzecie - reforma ryczałtu i wprowadzenie minimalnego CIT przychodowego. To dwa mechanizmy, które przywracają sprawiedliwość systemu. Ryczałt miał pomagać drobnym przedsiębiorcom, a stał się narzędziem optymalizacji podatkowej dla zamożnych. Minimalny CIT zamyka furtkę, przez którą wielkie korporacje zarabiają miliardy w Polsce, a podatek płacą symboliczny.

Te trzy elementy - próg, waloryzacja, sprawiedliwość po stronie dochodowej - to wizytówka Pakietu. Ich bym nie oddał.

Planowane i już podjęte działania - szukanie poparcia i źródła finansowania

[I]: Jakie działania zostały już podjęte celem wdrożenia Pakietu, a jakie prace są dopiero planowane?

[RK]: Założenia ramowe Pakietu zostały przedstawione publicznie w Sejmie 23 stycznia 2026 roku. To był celowy ruch - najpierw chciałem wywołać debatę publiczną i sprawdzić, na ile te postulaty rezonują z oczekiwaniami obywateli i środowisk eksperckich. Rezonują - i to mocno.

Obecnie prowadzę rozmowy z ekspertami podatkowymi i ekonomistami, żeby doprecyzować szczegóły legislacyjne oraz oszacować dokładne skutki budżetowe poszczególnych rozwiązań. Równolegle szukam poparcia wśród posłów - ponad podziałami partyjnymi - bo taki pakiet ma szansę przejść tylko wtedy, gdy znajdzie zwolenników w różnych klubach. Na kolejnym etapie planuję złożenie gotowych projektów ustaw.

[I]: Czy oszacowany został już koszt wprowadzenia zmian w prawie z Pakietu dla Klasy Średniej?

[RK]: Tak, wyniki wstępnych analiz przedstawiłem w pracach z zewnętrznymi ekspertami. Prace nad szczegółowymi szacunkami trwają i wymagają pogłębionej analizy danych, o które zawnioskowałem do Ministerstwa Finansów. Nie chcę rzucać nieprecyzyjnych liczb, bo to byłoby nierzetelne. Mogę natomiast powiedzieć, że Pakiet jest zaprojektowany tak, żeby się bilansował - Filar 2 jest odpowiedzią na koszty Filaru 1.

Podniesienie kwoty wolnej i progu to oczywiście ubytek po stronie PIT. Ale modyfikacja ryczałtu, minimalny CIT przychodowy, podatek od cyfrowych gigantów, podatek katastralny i od pustostanów to nowe źródła dochodu obliczone tak, aby system był maksymalnie neutralny dla budżetu.

Dziś grupa podatników na ryczałcie - których jest niemal tyle samo, co osób w drugim progu podatkowym - odprowadza łącznie niecałe 26 miliardów złotych, podczas gdy ci drudzy płacą prawie 55 miliardów. Ta dysproporcja jest nie do obrony. Szczegółowy kosztorys będzie częścią gotowego projektu ustawy. Ale zasada jest jasna: nie proponuję rozdawania pieniędzy. Proponuję ich sprawiedliwsze rozłożenie.

[I]: Jaka jest perspektywa czasowa dla poddania Pakietu pod dyskusję w pracach sejmowych?

[RK]: Zależy mi na tym, żeby projekty ustaw były gotowe w tym roku. Nie zamierzam tego odkładać, bo każdy miesiąc zwłoki to kolejne miesiące, w których inflacja de facto podnosi podatki milionom Polaków - bez żadnej decyzji politycznej. Jednocześnie muszę być realistą: złożenie projektu to jedno, a przeprowadzenie go przez komisje i posiedzenia Sejmu - to drugie. Wymaga to budowania koalicji poparcia, a ta praca trwa. Ale kierunek jest jasny i harmonogram napięty.

[I]: Czy Pakiet dla Klasy Średniej ma poparcie klubu "Centrum"?

[RK]: Pakiet dla Klasy Średniej to moja autorska propozycja, którą przedstawiłem jako przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Rozmawiam o niej ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać merytorycznie - niezależnie od barw klubowych. Zależy mi na tym, żeby ten projekt miał jak najszersze poparcie, bo problemy klasy średniej nie mają koloru politycznego. Co do stanowiska poszczególnych klubów - to pytanie lepiej kierować do ich władz. Ja skupiam się na budowaniu poparcia merytorycznego, nie partyjnego.

[I]: Czy orientował się Pan w kwestii realnego poparcia wśród posłów lub członków rządu?

[RK]: Prowadzę rozmowy i mogę powiedzieć tyle: nikt, z kim rozmawiam, nie mówi mi, że klasa średnia jest w Polsce sprawiedliwie opodatkowana. Nikt nie broni progu podatkowego na obecnym poziomie, który nie zmienił się od lat, mimo kilkudziesięcioprocentowej skumulowanej inflacji. Problem jest rozpoznany powszechnie. Natomiast od rozpoznania problemu do głosowania za konkretnym rozwiązaniem jest daleka droga. Część polityków boi się kosztów budżetowych, część nie chce ruszać ryczałtu, część ma inne priorytety. Ja uważam, że to jest priorytet - i będę o to walczył.

Warto dodać, że Ministerstwo Finansów na razie podchodzi do tego typu propozycji z rezerwą, powołując się na procedurę nadmiernego deficytu. Szanuję ograniczenia budżetowe - dlatego Pakiet ma Filar 2, który wskazuje źródła finansowania. Nie proponuję luzowania dyscypliny fiskalnej. Proponuję przesunięcie ciężaru podatkowego z pracujących na tych, którzy dziś korzystają z luk w systemie.

Tło polityczne Pakietu dla Klasy Średniej i argument za złożeniem podpisu, gdy ustawa będzie gotowa

[I]: Jak Pan ocenia swoją decyzję o przystąpieniu do klubu "Centrum" w kontekście Pakietu?

[RK]: Moja przynależność klubowa nie zmienia ani jednego postulatu, z którym wszedłem do Sejmu. Kwota wolna 45 000 zł, próg 200 000 zł, odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, opłata turystyczna czy ustawa metropolitalna dla Krakowa - to są zobowiązania wobec wyborców, nie wobec klubu.

Pakiet dla Klasy Średniej to projekt, który powinien być ponadpartyjny. Interesują mnie rozwiązania, nie szyldy. Szukam poparcia wszędzie tam, gdzie jest gotowość do merytorycznej pracy - i będę to robił niezależnie od tego, w jakim klubie zasiadam.

[I]: Polska 2050 wyszła z sygnałami o kwotę wolną 45 tys. zł i podwyższeniu progu do 200 tys. zł. Czy wykorzystała Pana pomysł?

[RK]: Fakty są proste: Pakiet dla Klasy Średniej przedstawiłem w Sejmie 23 stycznia 2026 roku. Propozycja Polski 2050 pojawiła się w przestrzeni publicznej później. Każdy może wyciągnąć z tego wnioski. Natomiast powiem szczerze: cieszę się, że temat podchwycono. Jeśli więcej środowisk politycznych mówi o podniesieniu kwoty wolnej i progu podatkowego, to dobrze - bo rośnie szansa, że coś się w końcu zmieni. Nie zależy mi na tym, czyje nazwisko będzie pod ustawą. Zależy mi na tym, żeby ta ustawa powstała i żeby 17 milionów podatników na skali odczuło ulgę.

Dodam tylko, że mój Pakiet jest szerszy - obejmuje też Filar 2, czyli konkretne źródła finansowania. Samo podniesienie progu bez wskazania, skąd wziąć pieniądze, to obietnica. Pakiet z finansowaniem - to plan.

[I]: Jakim jednym, kluczowym argumentem przekonałby Pan prezydenta Nawrockiego do podpisania Pakietu?

[RK]: Panie Prezydencie, ta ustawa nie jest ani lewa, ani prawa. Ta ustawa jest dla 17 milionów Polaków, którzy pracują na etacie i każdego roku oddają państwu coraz większą część swoich zarobków - nie dlatego, że ktoś podniósł im podatki, ale dlatego, że nikt nie ruszył progów, które zjada inflacja. To jest cicha podwyżka podatków, na którą nikt nie głosował. Podpisanie tej ustawy to akt sprawiedliwości wobec ludzi, którzy utrzymują ten kraj swoją pracą.

Źródło: Infor.pl