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Lekarze w ZUS dostaną nawet 26,7 tys. zł brutto. Nowe przepisy już obowiązują – sprawdź, kogo obejmą podwyżki

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30 lipca 2026, 12:41
Adam Kuchta
Adam Kuchta
mężczyzna zus pieniądze
Lekarze w ZUS dostaną nawet 26,7 tys. zł brutto. Nowe przepisy już obowiązują – sprawdź, kogo obejmą podwyżki
Shutterstock

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Od lipca zmieniły się zasady wynagradzania medyków pracujących w ZUS. Największe kwoty przewidziano dla osób pełniących kierownicze funkcje, ale zmiany obejmą także lekarzy orzeczników, pielęgniarki, pielęgniarzy i fizjoterapeutów. Nowe rozwiązania mają nie tylko podnieść atrakcyjność pracy w Zakładzie, ale również przygotować system orzecznictwa do dużej reformy planowanej na 2027 rok.

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Nowe wynagrodzenia w ZUS już obowiązują. Tyle mogą zarobić lekarze i inni specjaliści

Od 16 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadza nowe zasady ustalania wynagrodzeń zasadniczych dla kadry medycznej zatrudnionej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy określają mnożniki, na podstawie których będą ustalane pensje lekarzy orzeczników, lekarzy nadzorujących proces orzeczniczy, pielęgniarek, pielęgniarzy oraz fizjoterapeutów zatrudnionych w ZUS.

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Zmiana jest elementem większej reformy systemu orzecznictwa lekarskiego. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności ZUS na rynku pracy i ułatwienie pozyskiwania specjalistów medycznych. Nowy system ma również sprawić, że wynagrodzenia będą bardziej przewidywalne i powiązane z aktualną sytuacją gospodarczą.

Od czego zależą pensje medyków w ZUS?

Najważniejszą zmianą jest powiązanie wynagrodzeń zasadniczych z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej. Oznacza to, że wysokość pensji będzie oparta na określonych mnożnikach, a nie wyłącznie na wewnętrznych zasadach obowiązujących w ZUS.

Każde stanowisko otrzymało własny przedział mnożników. Dzięki temu wysokość wynagrodzenia będzie zależała między innymi od zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków oraz poziomu odpowiedzialności. Nowe zasady dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

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Ile zarobi lekarz orzecznik w ZUS? Kwoty robią wrażenie

Największe wynagrodzenia przewidziano dla osób pełniących funkcje kierownicze w strukturze orzeczniczej. Według nowych zasad wynagrodzenia zasadnicze brutto mogą wynosić:

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  • naczelny lekarz Zakładu: od 17,8 tys. zł do 26,7 tys. zł,
  • zastępca naczelnego lekarza Zakładu: od 16,5 tys. zł do 24 tys. zł,
  • główny lekarz orzecznik: od 16,5 tys. zł do 24 tys. zł,
  • lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego: od 15,1 tys. zł do 21,4 tys. zł,
  • zastępca głównego lekarza orzecznika: od 15,1 tys. zł do 21,4 tys. zł,
  • lekarz orzecznik: od 14,2 tys. zł do 20 tys. zł,
  • pielęgniarka lub pielęgniarz: od 10,7 tys. zł do 14,2 tys. zł,
  • fizjoterapeuta: od 11,6 tys. zł do 15,6 tys. zł.

W praktyce oznacza to, że lekarze orzecznicy będą mogli otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze na poziomie od 14,2 tys. zł do 20 tys. zł brutto. Pielęgniarki i pielęgniarze znajdą się w przedziale od 10,7 tys. zł do 14,2 tys. zł brutto, natomiast fizjoterapeuci od 11,6 tys. zł do 15,6 tys. zł brutto.

ZUS zmienia zasady zatrudniania medyków

Nowe wynagrodzenia są tylko jednym z elementów reformy. Zmiany wynikają z ustawy z grudnia 2025 roku, która przebudowała część zasad funkcjonowania orzecznictwa lekarskiego w ZUS.

Jednym z najważniejszych założeń jest możliwość szerszego wykorzystania kompetencji innych zawodów medycznych. Część zadań związanych z procesem orzeczniczym będą mogli wykonywać specjaliści fizjoterapii oraz pielęgniarstwa.

Reforma przewiduje również większą elastyczność w zakresie współpracy z personelem medycznym. Specjaliści będą mogli wykonywać zadania zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy o świadczenie usług.

Nie tylko specjaliści. ZUS otwiera się także na młodszych lekarzy

Zmianie uległy także wymagania dotyczące kwalifikacji lekarzy orzeczników. Do tej pory szczególną rolę odgrywali lekarze posiadający specjalizacje. Po reformie możliwość pracy w ZUS uzyskali również:

  • lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne,
  • lekarze posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe.

Rozwiązanie ma zwiększyć dostępność kadry medycznej i ograniczyć problemy z obsadzeniem stanowisk.

Dlaczego orzecznictwo ZUS jest tak ważne?

Lekarze orzecznicy wykonują zadania kluczowe dla systemu zabezpieczenia społecznego. To od ich decyzji zależy między innymi przyznanie prawa do:

  • rent,
  • świadczeń rehabilitacyjnych,
  • dodatków związanych z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
  • innych świadczeń wymagających oceny stanu zdrowia.

Obecnie ZUS zatrudnia na podstawie umów o pracę 649 lekarzy wykonujących pracę w wymiarze 496 etatów. W tej grupie znajduje się 441 lekarzy orzeczników realizujących zadania w wymiarze 310 etatów. Dodatkowo Zakład współpracuje na podstawie umów o świadczenie usług z:

  • 25 lekarzami orzecznikami,
  • 16 specjalistami fizjoterapii,
  • 39 specjalistami pielęgniarstwa.

Kolejna duża zmiana w ZUS nadejdzie w 2027 roku

Nowe zasady wynagradzania mają przygotować Zakład do następnego etapu reformy. Od 2027 roku planowane jest między innymi:

  • wprowadzenie elektronicznych orzeczeń,
  • możliwość przeprowadzania e-wizyt,
  • ujednolicenie zasad wydawania orzeczeń,
  • określenie maksymalnych terminów ich wydawania.

Celem zmian jest uproszczenie procedur i skrócenie czasu obsługi klientów.

Wyższe pensje mają pomóc ZUS zdobyć specjalistów

Reforma wynagrodzeń ma być jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających ZUS utrzymać stabilną kadrę medyczną. Zakład chce dzięki temu skuteczniej konkurować o lekarzy, pielęgniarki oraz fizjoterapeutów, którzy na rynku pracy mogą wybierać spośród wielu ofert.

Nowy system płacowy ma zapewnić większą przejrzystość, powiązać wynagrodzenia z realiami gospodarczymi i stworzyć podstawy do dalszych zmian w funkcjonowaniu orzecznictwa. Dla pracowników medycznych oznacza to przede wszystkim nowe widełki wynagrodzeń, a dla klientów ZUS – zapowiedź zmian, które mają przyspieszyć i uprościć cały proces uzyskiwania świadczeń.

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Źródło: INFOR
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