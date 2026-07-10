Mieszkasz w domu bez formalnego odbioru? Możesz odliczyć nawet 53 tys. zł. Skarbówka potwierdza

Mieszkasz w nowo wybudowanym domu, ale formalnego odbioru wciąż brak? Sam brak pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy nie przekreśla ulgi termomodernizacyjnej. Skarbówka potwierdziła, że liczy się faktyczne istnienie budynku i jego mieszkalna funkcja, a nie wyłącznie dokument wydany przez nadzór budowlany.

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Sytuacja jest w Polsce typowa: dom stoi, rodzina się wprowadziła, dzieci chodzą do pobliskiej szkoły, a papierowa strona budowy wciąż niezamknięta. Przez lata fiskus wykorzystywał to przeciwko podatnikom, odmawiając ulgi termomodernizacyjnej każdemu, kto poniósł wydatki przed formalnym zakończeniem budowy. Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2026 r. (sygn. 0113-KDWPT.4011.258.2026.2.ASZ) potwierdza, że korzystna dla podatników wykładnia wyraźnie się utrwala.

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Zamieszkali przed odbiorem, potem wymienili ogrzewanie

Wniosek złożył podatnik, który od czerwca 2023 r. budował dom jednorodzinny metodą gospodarczą, na działce należącej do niego i żony (wspólność majątkowa). W styczniu 2024 r. budynek osiągnął stan surowy zamknięty – z tymczasowymi oknami, plastikowymi drzwiami i prowizorycznym ogrzewaniem: kominkiem typu koza na paliwo stałe plus grzejnikami elektrycznymi.

Od 1 czerwca 2024 r. w domu na stałe zamieszkała cała czteroosobowa rodzina. Potwierdzały to rachunki za prąd i gaz, działająca przydomowa oczyszczalnia ścieków i badania wody ze studni. Formalne pozwolenie na użytkowanie inwestor dostał dopiero 12 listopada 2025 r.

Zanim to nastąpiło, w zamieszkanym już domu przeprowadził termomodernizację, aby zastąpić prowizoryczne i nieefektywne ogrzewanie:

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w lipcu 2024 r. – montaż ogrzewania podłogowego za 27 tys. zł,

w październiku 2024 r. – energooszczędne drzwi zewnętrzne, brama garażowa w standardzie thermo i ocieplane drzwi do pomieszczenia gospodarczego za 29 150 zł,

w listopadzie 2024 r. – zakup i montaż kondensacyjnego kotła gazowego za 32 609 zł.

Wszystko udokumentowane fakturami VAT, opłacone z majątku wspólnego, bez żadnej dotacji. Pytanie brzmiało: czy można to odliczyć w zeznaniu za 2024 r., skoro w dacie wydatków dom formalnie był „w budowie"?

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Skarbówka: liczy się rzeczywisty stan budynku, a nie papier

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w całości. Kluczowy argument był następujący: ulga przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jego status należy oceniać na podstawie art. 3 pkt 2 i 2a Prawa budowlanego, a więc przez pryzmat rzeczywistych cech obiektu: trwałego związania z gruntem, przegród budowlanych, fundamentów i dachu, konstrukcyjnej samodzielności oraz funkcji mieszkaniowej. O decyzji administracyjnej nie ma tam ani słowa. Brak formalnej zgody na użytkowanie nie wyklucza więc istnienia budynku.

Co więcej, organ stwierdził wprost, że przepisy nie wymagają, by budynek istniał już w momencie ponoszenia wydatków. Wydatki termomodernizacyjne możesz ponosić nawet przed wybudowaniem domu. Warunek jest jeden: w momencie odliczenia, czyli składania zeznania, musisz być właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku, który spełnia ustawową definicję i którego te wydatki dotyczą. Nie oznacza to jednak, że ulgą można objąć dowolne koszty budowy lub wykończenia nowego domu. Wydatek musi znajdować się w zamkniętym wykazie i być związany z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Przy majątku wspólnym faktura tylko na jednego małżonka nie wyklucza ulgi

Interpretacja rozstrzyga też praktyczny drobiazg, o który podatnicy często pytają. Jedna z faktur była wystawiona wyłącznie na wnioskodawcę, w dodatku z błędnym adresem (poprawionym notą korygującą). Skarbówka potwierdziła: jeśli wydatek pochodzi z majątku wspólnego i dotyczy wspólnej nieruchomości, małżonkowie odliczają go, jak chcą – w całości u jednego, po połowie albo w dowolnej innej proporcji. To, na kogo wystawiono fakturę, ma znaczenie drugorzędne. Przy większych inwestycjach pozwala to w pełni wykorzystać podwójny limit – po 53 tys. zł na każdego z małżonków, łącznie 106 tys. zł.

NSA potwierdził korzystny kierunek

Jeszcze kilka lat temu organy podatkowe twardo stały na stanowisku, że ulga dotyczy tylko budynków już istniejących, więc dom bez odbioru odpada. Odwrót zaczął się od objaśnień podatkowych ministra finansów z 30 marca 2023 r., w których zrezygnowano z warunku formalnego oddania budynku do użytkowania. Ten dokument został następnie zastąpiony i rozwinięty przez aktualne objaśnienia z 30 czerwca 2025 r. (nr DD3.8203.1.2025), uwzględniające stan prawny po zmianie katalogu wydatków. Naczelny Sąd Administracyjny najpierw odmówił podjęcia uchwały w tej sprawie (postanowienie z 6 października 2025 r., sygn. akt II FPS 4/25), nakazując ocenę każdego przypadku osobno, a następnie w wyroku z 17 lutego 2026 r. (sygn. akt II FSK 1187/22) przesądził: formalne zakończenie budowy nie jest warunkiem ulgi, o istnieniu budynku decyduje jego faktyczne użytkowanie. Lipcowa interpretacja pokazuje, że dyrektor KIS zastosował tę wykładnię również do domu zamieszkanego jeszcze przed formalnym zakończeniem procesu budowlanego.

Uwaga: kocioł gazowy odliczysz tylko z faktury do końca 2024 r.

Zanim uznasz, że opisany scenariusz przełożysz jeden do jednego na swoją sytuację – ważne zastrzeżenie. Bohater interpretacji odliczy kocioł gazowy, bo fakturę dostał w 2024 r. Od 1 stycznia 2025 r. kotły gazowe i olejowe oraz zbiorniki na te paliwa zostały usunięte z wykazu wydatków objętych ulgą. Z katalogu wypadły również zwykłe przyłącza do sieci gazowej. Nadal może być natomiast odliczone przyłącze do sieci gazowej wykorzystującej jako źródło energii biogaz lub biometan. Jeśli kupiłeś kocioł gazowy w 2025 r. lub później – tego wydatku już nie odliczysz.

Piece gazowe do likwidacji. Od 2025 roku brak dofinansowania na samodzielny kocioł gazowy Piece gazowe do likwidacji. Od 2025 roku brak dofinansowania na samodzielny kocioł gazowy Shutterstock

W zamian katalog rozszerzono m.in. o magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią. Doprecyzowano też, że pompa ciepła podlega odliczeniu, jeżeli jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Co z tego wynika dla Ciebie

Jeżeli mieszkasz w domu, który formalnie nie został jeszcze oddany do użytkowania, i poniosłeś wydatki na jego termomodernizację:

sam brak pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy nie wyklucza ulgi; budynek musi jednak faktycznie istnieć, spełniać ustawową definicję, a ty musisz być jego właścicielem lub współwłaścicielem w momencie odliczenia;

gromadź dowody istnienia i użytkowania budynku, takie jak rachunki za media, dokumentacja zdjęciowa, decyzja w sprawie podatku od nieruchomości i korespondencja urzędowa – mogą mieć istotne znaczenie w razie sporu;

przedsięwzięcie trzeba zakończyć w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek;

wydatki odlicza się w zeznaniu za rok ich poniesienia , przy czym niewykorzystaną z powodu zbyt niskiego dochodu lub przychodu część można rozliczać w kolejnych latach, nie dłużej niż przez sześć lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek;

, przy czym niewykorzystaną z powodu zbyt niskiego dochodu lub przychodu część można rozliczać w kolejnych latach, nie dłużej niż przez sześć lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek; limit wynosi 53 tys. zł na podatnika i obejmuje wszystkie jego przedsięwzięcia oraz wszystkie posiadane przez niego domy;

i obejmuje wszystkie jego przedsięwzięcia oraz wszystkie posiadane przez niego domy; nie można odliczyć części wydatku, która została sfinansowana dotacją albo zwrócona podatnikowi w innej formie.

A jeżeli twoja sytuacja istotnie odbiega od opisanej, możesz rozważyć wystąpienie o własną interpretację indywidualną. Opłata wynosi 40 zł za każdy odrębny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Interpretacja chroni jednak tylko wtedy, gdy rzeczywisty przebieg zdarzeń odpowiada opisowi przedstawionemu we wniosku.

Podstawa prawna art. 26h oraz art. 5a pkt 18b i 18c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1128)

Źródło:

interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2026 r., sygn. 0113-KDWPT.4011.258.2026.2.ASZ;