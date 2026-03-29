Tańsze paliwo dla seniorów. Na tych stacjach benzynowych za tankowanie płacą mniej. Wystarczy zrobić tę jedną, prostą rzecz

Rachunki grozy na stacjach beznzynowych, ceny w sklepach, które rosną szybciej niż grzyby po deszczu, a emerytury ledwo starczają na przeżycie. Seniorzy z coraz większym trudem wiążą koniec z końcem. Tymczasem stacje benzynowe i wielkie sieci handlowe oferują im zniżki, o których... nikt nie mówi. To cicha ulga dla tych, którzy kiedyś wychowywali trójkę dzieci. Teraz mogą oszczędzać na zakupach przy każdej wizycie w sklepie. Trzeba tylko mieć jedną, specjalną kartę.

rozwiń >

Ceny grozy na stacjach paliw

Jakie są najnowsze doniesienia ze stacji paliw o cenach grozy, które odzwierciedlają niestabilną sytuację na globalnych rynkach ropy, spowodowaną zaostrzeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie?

O średnich ceny paliw w Polsce pisze „Fakt” . Za litr benzyny Pb957 trzeba płacić 7,22 zł, litr oleju napędowego (ON) kosztuje 8,47 zł, 3,67 zł autogaz (LPG).

Rabat dla seniorów, o którym nie wszyscy wiedzą

Nieco mniej za tankowanie mogą zapłacić seniorzy. Taką ulgę zyskali od państwa ci, którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci.

Rodzice z czasów PRL-u to pokolenie, które nigdy dotąd nie skorzystało ze strumienia rządowych pieniędzy. Nie mieli wsparcia w postaci 800 plus, 300 plus na wyprawkę szkolną czy babciowego. Teraz wreszcie państwo doszło do wniosku, że i im coś się należy.

Drogę do zniżek daje Karta Dużej Rodziny

Jej posiadacze mogą liczyć na rabaty na paliwo w wybranych sieciach stacji benzynowych, ale uwaga – zniżka naliczana jest tylko wtedy, gdy karta zostanie pokazana przed dokonaniem płatności. Każda sieć ma swoje zasady i wysokość upustu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na tych stacjach można zatankować taniej

Na stacjach Orlen można zyskać 8 groszy zniżki na litr paliwa standardowego oraz 10 groszy na paliwa premium. Do tego dochodzi 20-procentowa obniżka na produkty z oferty Stop Cafe oraz usługi myjni. Shell oferuje również 8 groszy rabatu na litr benzyny i oleju napędowego, a także 3 grosze na litr autogazu. Dodatkowo – 20 proc. zniżki na wybrane produkty spożywcze dostępne na stacji.

Jeszcze większe ulgi czekają w Circle K – 8 groszy taniej za każdy litr paliwa bazowego i aż 15 groszy na paliwa premium. Dodatkowo: 25 proc. rabatu na usługi myjni i 20 proc. na wybrane produkty gastronomiczne, w tym gorącą kawę, herbatę i dania typu hot food. A jeśli tankujesz na stacjach Circle K Express, możesz liczyć na 5 groszy zniżki na paliwo standardowe i 10 groszy na premium.

Czy to dużo? Przy regularnym tankowaniu, w skali miesiąca robi się z tego konkretny zastrzyk gotówki.

Rabaty także w sieciach handlowych

Dzięki Karcie Dużej Rodziny (KDR), można też zyskać dostęp do zniżek na codzienne zakupy. Na liście sklepów, które oferują rabaty z Kartą Dużej Rodziny, są wszystkie największe sieci. W Lidlu można zapłacić o 10 procent mniej za świeże warzywa, pieczywo, napoje, produkty dla dzieci czy przyprawy. Latem – także za jogurty i lody.

W Auchan, łącząc Kartę z programem lojalnościowym sieci, można zyskać dodatkowy 1 proc. zwrotu i 5 proc. rabatu na marki własne. Carrefour daje bony na kolejne zakupy – nawet do 30 zł. Kaufland przyznaje bony o wartości 5 zł za każde wydane 100 zł, maksymalnie do 50 zł miesięcznie. W Stokrotce i Intermarche można kupić z 10-procentową zniżką warzywa, pieczywo czy produkty niemowlęce. Zniżka jest prawie wszędzie.

Nie tylko zakupy i benzyna. Zniżki w aptekach, muzeach, kinach i na basenie

Zakupy to dopiero początek. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą taniej korzystać z leków w aptekach, wejść do kina czy teatru za ułamek ceny, a także kupić tańszy bilet do zoo, muzeum czy na basen. Komunikacja miejska? W wielu miastach – zniżki. Usługi bankowe, ubezpieczenia, noclegi, wyjazdy – również.

Lista partnerów programu czas się poszerza. Można ją znaleźć na stronie empatia.gov.pl lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej mKDR.

Karta Dużej Rodziny to nie tylko przywilej dla młodych

Od 2019 roku mogą ją otrzymać także ci, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, nawet jeśli dziś już ich nie utrzymują. Co trzeba zrobić? Złożyć wniosek, online przez portal Emp@tia albo tradycyjnie w gminie czy OPS. Do tego dokumenty potwierdzające rodzicielstwo – akty urodzenia, dowód osobisty, ewentualnie postanowienia sądu, jeśli dzieci były pod pieczą zastępczą. To wszystko. A potem tylko pozostaje oczekiwanie je na SMS z informacją, że karta czeka na odbiór.

Kartę można mieć w wersji plastikowej, elektronicznej (przez aplikację mObywatel) albo obu naraz. Co ważne, jest całkowicie darmowa, chyba że ktoś kartę zgubi lub zniszczy, wtedy koszt duplikatu to 16 zł. Plastikową wersję możesz też zamówić za 10 zł, jeśli wcześniej ktoś korzystał tylko z elektronicznej.