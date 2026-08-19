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Mieszkania na tani wynajem - gdzie w 2026 r. buduje się najwięcej (TBS/SIM, komunalne)

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19 sierpnia 2026, 10:25
Leszek Markiewicz
Leszek Markiewicz
Agent nieruchomości
budowa mieszkań na wynajem, TBS, SIM, komunalne
Mieszkania na tani wynajem - gdzie w 2026 r. buduje się najwięcej (TBS/SIM, mieszkania komunalne)
Unkas Photo
Shutterstock

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W ostatnim czasie wzrosła aktywność samorządów jako inwestorów budujących bloki mieszkalne. Mapy GUS pokazują, gdzie w 2026 roku powstaje najwięcej mieszkań na tani wynajem. Nadal mówimy jednak o skali, która nie jest bardzo duża względem aktywności inwestorów prywatnych oraz deweloperów - ocenia Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl). Pod względem aktywności, bardziej widoczne jest budownictwo realizowane przez TBS-y oraz SIM-y. Dość często mieszkania z wymaganą partycypacją powstają poza największymi miastami. Gminy są mniej aktywne jako inwestorzy budujący lokale komunalne. W przypadku takich lokali, poprawa względem poprzednich lat jest mniej widoczna.

Indywidualni inwestorzy i deweloperzy nadal budują dużo więcej mieszkań niż gminy

Wydaje się, że w pierwszej kolejności warto zaprezentować wstępne dane GUS mówiące o tym, ile mieszkań (lokali i domów) w pierwszej połowie 2026 r. ukończyły poszczególne grupy inwestorów. Mowa o następujących półrocznych wynikach:
- inwestorzy ogółem - 94 886 ukończonych mieszkań,
- inwestorzy indywidualni (prywatni) - 34 131,
- spółdzielnie mieszkaniowe budujące dla swoich członków - 329,
- inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem (de facto głównie deweloperzy) - 57 363,
- gminy budujące mieszkania komunalne - 389,
- towarzystwa budownictwa społecznego i społeczne inicjatywy mieszkaniowe - 2531,
- zakłady pracy - 143.

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Porównując powyższe wyniki ze statystykami dotyczącymi pierwszej połowy 2025 roku, widzimy zdecydowany wzrost aktywności TBS-ów oraz SIM-ów. „Wspomniane instytucje od stycznia do czerwca minionego roku ukończyły bowiem 1455 mieszkań. Warto sprawdzić, jak większy o ponad 1000 lokali, tegoroczny wynik wyglądał pod względem terytorialnym” - mówi Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl).

Gdzie już niedługo mogą zamieszkać nowi lokatorzy?

Poniższa mapa informuje, jak wyglądała w skali powiatów liczba mieszkań społecznych (TBS/SIM), których budowę ukończono przez całą I poł. 2026 r. Innymi słowy, możemy sprawdzić, gdzie już zamieszkali albo wkrótce zamieszkają nowi lokatorzy TBS-ów/SIM-ów. Pod względem liczby mieszkań świeżo ukończonych przez TBS-y oraz SIM-y, od stycznia do czerwca 2026 r. przodowały następujące powiaty i miasta na prawach powiatu:
- Toruń - 276 mieszkań,
- Warszawa - 245,
- powiat rzeszowski - 225,
- Opole - 138,
- Nowy Sącz - 137,
- powiat lipnowski - 120,
- Katowice - 111,
- powiat jędrzejowski - 107,
- Łódź - 105,
- Jaworzno - 100,
- powiat lubliniecki - 89,
- powiat brzeziński - 80,
- powiat jaworski - 72,
- powiat nowotarski - 56,
- powiat tatrzański - 54.

Powyższe statystyki potwierdzają, że mieszkania „SIM-owskie” i „TBS-owskie” powstają nie tylko w największych miastach kraju. „Potwierdzenie tego trendu stanowią też dane na temat liczby lokali rozpoczętych przez TBS-y oraz SIM-y w pierwszej połowie 2026 roku” - dodaje Leszek Markiewicz.

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Liczba mieszkań społecznych (TBS i SIM) zbudowanych w I połowie 2026 roku

GUS

Gdzie rozpoczęto nowe inwestycje TBS/SIM

Jeżeli chodzi o liczbę mieszkań społecznych (TBS/SIM), których budowę rozpoczęto od stycznia do czerwca 2026 roku, to ogólnokrajowy wynik oscylował na poziomie niemal 1830 lokali. To oznaczało spory wzrost względem analogicznego okresu poprzedniego roku (podobnie jak w przypadku liczby ukończonych „M”). Dodatnia zmiana wyniosła ok. 700 lokali.
Poniższa mapa sugeruje natomiast, że towarzystwa budownictwa społecznego i społeczne inicjatywy mieszkaniowe niedawno rozpoczynały nowe projekty nie tylko w największych miastach” - komentuje Leszek Markiewicz.

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Liczba mieszkań społecznych (TBS i SIM), których budowę rozpoczęto w I połowie 2026 roku

GUS

Lista powiatów i większych miast z najwyższą liczbą lokali społecznych rozpoczętych w I kw. oraz II kw. 2026 r. wygląda następująco:
- powiat zawierciański - 264 mieszkania
- powiat śremski - 195
- powiat ropczycko-sędziszowski - 126
- Gliwice - 116
- powiat ostrowiecki - 90
- Włocławek - 69
- powiat rawski - 68
- Łódź - 65
- powiat kraśnicki - 64
- powiat człuchowski - 62
- Piotrków Trybunalski - 56
- powiat koszaliński - 54
- Zamość - 48
- powiat zambrowski - 48
- powiat wałecki - 48.

Powyższe wyniki trzeba oczywiście odnosić do populacji poszczególnych powiatów. Wtedy okaże się, że wynik dotyczący np. Piotrkowa Trybunalskiego może mieć większe znaczenie dla lokalnego rynku najmu niż ten z Łodzi. „Oczywiście, w obydwu przypadkach mówimy nadal o stosunkowo niewielkiej skali inwestycji” - przypomina Leszek Markiewicz.

Co z lokalami komunalnymi? Gminy wiąż w tyle za SIM i TBS

W ramach uzupełnienia, warto zwrócić uwagę na statystyki dotyczące lokali komunalnych, które jednak wyglądają znacznie skromniej. Mianowicie, od stycznia do czerwca 2026 r. gminy ukończyły budowę tylko 389 mieszkań (rok wcześniej: 514 lokali). Z kolei półroczna liczba rozpoczętych lokali komunalnych to 924 w całej Polsce, co oznaczało progres względem pierwszej połowy minionego roku (560 mieszkań). Trzeba natomiast zwrócić uwagę, że bardzo duża część półrocznego wyniku (924) w zakresie rozpoczętych lokali komunalnych to efekt inwestycji z górnośląskich Żor (405 lokali). „Ta sytuacja dodatkowo pokazuje, że komunalne inwestycje mieszkaniowe pozostają dość mocno za projektami SIM-ów oraz TBS-ów” - podsumowuje Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl).

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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