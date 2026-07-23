REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Koniec z kupowaniem biletów. Sprawdź, od jakiego wieku przysługuje darmowa komunikacja w 2026 roku

Koniec z kupowaniem biletów. Sprawdź, od jakiego wieku przysługuje darmowa komunikacja w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lipca 2026, 16:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
senior, komunikacja miejska, autobus
Koniec z kupowaniem biletów. Sprawdź, od jakiego wieku przysługuje darmowa komunikacja w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kto może jeździć autobusem i tramwajem za darmo w Polsce? Choć magiczną granicą dla seniorów jest zazwyczaj 70. rok życia, wiele miast wprowadziło rewolucyjne zmiany dla młodszych osób i uczniów. Sprawdź aktualne zasady, listę wymaganych dokumentów i dowiedz się, jak uniknąć mandatu, korzystając z przysługujących Ci ulg.

rozwiń >

Komu przysługują bezpłatne przejazdy? Nie tylko seniorzy na liście

W Polsce zasady dotyczące darmowej komunikacji miejskiej nie są jednolite. Decydują o nich rady poszczególnych miast, co oznacza, że przywileje w Warszawie mogą różnić się od tych w Krakowie czy mniejszych miejscowościach. Mimo to można wskazać trzy główne grupy, które niemal wszędzie podróżują bez biletu: seniorzy, dzieci oraz osoby ze szczególnymi uprawnieniami (np. Honorowi Dawcy Krwi).

REKLAMA

REKLAMA

Darmowa komunikacja dla seniora. 70 lat to standard, ale są wyjątki

Dla większości Polaków kluczową datą są 70. urodziny. Po przekroczeniu tego wieku prawo do bezpłatnych przejazdów jest bezterminowe i powszechne.

  • Zasada 70+: W miastach takich jak Warszawa, Poznań czy Łódź, wystarczy okazać dowód osobisty podczas kontroli.
  • Gdzie pojedziesz za darmo po 65. roku życia? Coraz więcej samorządów decyduje się na ukłon w stronę młodszych seniorów. Bezpłatne przejazdy już od 65. roku życia oferują m.in. Wrocław, Lublin, Bydgoszcz oraz Toruń.
  • Tzw. bilet seniora: Jeśli nie masz jeszcze uprawnień do darmowych przejazdów, sprawdź ofertę biletu rocznego. W wielu miastach osoby 60+ mogą kupić bardzo tani bilet sieciowy (np. za 50–100 zł na cały rok).

Dzieci i uczniowie. Kiedy bilet nie jest potrzebny?

Zasady dla najmłodszych pasażerów ewoluowały w ostatnich latach. Obecnie standardem jest, że dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole (zazwyczaj do 7. roku życia) jeżdżą bezpłatnie na podstawie oświadczenia rodzica lub dokumentu z datą urodzenia. Sytuacja zmienia się w przypadku uczniów. W dużych aglomeracjach (np. Gdańsk, Warszawa) wprowadzono Karty Ucznia, które pozwalają na darmowe przejazdy aż do ukończenia szkoły średniej (zazwyczaj do 20. lub 21. roku życia). Warunkiem jest jednak posiadanie ważnej legitymacji i często zameldowanie na terenie danej gminy.

Jakie dokumenty przygotować do kontroli?

Korzystanie z ulgi 100 proc. nie zwalnia Cię z obowiązku posiadania przy sobie potwierdzenia uprawnień. Co musisz mieć w portfelu?

REKLAMA

  • Dla seniorów: Dowód osobisty, paszport lub aplikacja mObywatel.
  • Dla uczniów: Ważna legitymacja szkolna (podbita pieczątką na dany rok).
  • Dla honorowych dawców: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości.
  • Dla osób z niepełnosprawnością: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja wydana przez odpowiedni organ.

Inne grupy uprawnione do ulgi 100 proc.

Warto wiedzieć, że darmowe przejazdy to nie tylko wiek. Na liście osób zwolnionych z opłat w wielu polskich miastach znajdują się również:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny.
  • Olimpijczycy i zasłużeni sportowcy.
  • Radni oraz kontrolerzy biletów (w trakcie pełnienia obowiązków).
  • Właściciele samochodów w dniach specjalnych (np. Europejski Dzień bez Samochodu - pod warunkiem posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu).

Podsumowanie: Zawsze sprawdzaj lokalny regulamin

Zanim wsiądziesz do autobusu w nowym mieście, wejdź na stronę lokalnego Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM/MPK). Różnice w progach wiekowych bywają istotne, a brak wiedzy nie chroni przed mandatem. Pamiętaj, że ulgi ustawowe (np. dla studentów 50 proc.) obowiązują w całym kraju, ale darmowe przejazdy (ulga 100 proc.) to niemal zawsze domena lokalnych władz.

Powiązane
Przełom w wypłatach z ZUS. Od marca na konta seniorów wpłynie 6938,92 zł. Nie potrzebujesz stażu pracy
Przełom w wypłatach z ZUS. Od marca na konta seniorów wpłynie 6938,92 zł. Nie potrzebujesz stażu pracy
Jakie dodatki do emerytury można odebrać z ZUS w 2026 roku? Sprawdź listę dopłat
Jakie dodatki do emerytury można odebrać z ZUS w 2026 roku? Sprawdź listę dopłat
Masz staż pracy sprzed 1999 rokiem? ZUS może wypłacić Ci wyższą emeryturę w 2026 roku
Masz staż pracy sprzed 1999 rokiem? ZUS może wypłacić Ci wyższą emeryturę w 2026 roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela po 45 latach pracy. Czy w 2027 roku przepisy się zmienią?
23 lip 2026

Zmiana przepisów przyznających nauczycielom prawo do nagrody jubileuszowej wywołała wiele emocji. Padły mocne słowa, a MEN zarzucono dyskryminację najbardziej zasłużonych pedagogów. Czy regulacje przejściowe wprowadzające nagrodę dodatkowego stopnia mają szansę się zmienić?
Dramat małych firm transportowych w pierwszej połowie 2026 roku. Wiele zakończy działalność
23 lip 2026

Dramat małych firm transportowych w pierwszej połowie 2026 roku - mamy do czynienia z kryzysem rentowności. W ciągu 6 miesięcy mogło zniknąć z rynku aż 1200 firm. W czym tkwi problem?
Gminy nie wiedzą, ilu mają samotnych seniorów. Raport NIK pokazuje skalę problemu
23 lip 2026

Samotni seniorzy często pozostają poza systemem wsparcia – wynika z najnowszego raportu NIK. Kontrola wykazała, że większość gmin nie identyfikuje osób starszych zagrożonych samotnością i izolacją, a pomoc trafia głównie do tych, którzy sami się po nią zgłoszą. Izba wskazuje również na braki w dostępie do usług opiekuńczych i apeluje o zmiany w systemie.

Świadczenie wspierające również dla seniorów. Kryterium dochodowe nie istnieje. Ile ZUS wypłaca emerytom? [TABELA]
23 lip 2026

W 2026 roku obowiązują przepisy obniżające minimalny próg punktowy uprawniający do świadczenia wspierającego do 70 punktów, co otwiera drogę do pieniędzy dla ponad miliona polskich emerytów. Zmiana dotyczy m.in. seniorów z niepełnosprawnościami, którzy od teraz mogą otrzymać co miesiąc z ZUS od 791,40 zł do 4352,70 zł netto bez względu na wysokość dotychczas pobieranej emerytury czy dochodu.

REKLAMA

PFRON daje punkty. Uwzględnił żale (słuszne) osób niepełnosprawnych
23 lip 2026

PFRON uwzględnił żale (słuszne) osób niepełnosprawnych, które składały wielokrotnie wnioski o dofinansowanie do zakupu samochodu (do kolejnych edycji tego programu). I nic. Za każdym razem komunikat „wyczerpanie limitu pieniędzy dla programu”. Osoby niepełnosprawne w takiej sytuacji, składając kolejne wnioski otrzymają punkty preferencyjne. Zwiększy to ich szanse na otrzymanie dofinansowania do zakupu samochodu (bo tego dotyczą punkty preferencyjne). Nowa wersja programu obowiązuje od 1 lipca 2026 r., ale praktyczne znaczenie będzie miała we wrześniu 2026 r. - wtedy rusza kolejna edycja programu dofinansowania do zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne (rocznie program dotyczy 1000 samochodów).
Od 1 września 2026 r. wnioski do PFRON. Nowe zasady w programie
23 lip 2026

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o nowych zasadach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, które obowiązują od 1 lipca 2026 r. Zmiany są korzystne dla tych wnioskodawców, którzy o dofinansowanie ubiegali się już kilkakrotnie, ale z powodu niewystarczających środków nie mogli otrzymać wsparcia.
Podatnik się zagapił i nie zrobił w terminie kolejnego badania samochodu. Co z odliczeniem VAT?
23 lip 2026

Odliczanie VAT związanego z wydatkami ponoszonymi na nabycie i eksploatację samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej podlega ścisłym regułom. Niedopełnienie choćby jednego z przewidzianych w przepisach obowiązków może uniemożliwić odliczenie podatku.
6% podatku zamiast 12%. Sprawdź, czy w 2027 roku możesz płacić skarbówce o połowę mniej
23 lip 2026

Myślisz, że 12 proc. to najniższa stawka PIT na etacie? Błąd. Tysiące Polaków płaci fiskusowi zaledwie 6 proc. podatku, nie łamiąc przy tym żadnych przepisów. Wszystko dzięki 50-procentowym kosztom uzyskania przychodu dla twórców. Zobacz, czy w 2027 roku Twój zawód pozwoli Ci zachować w portfelu kilka tysięcy złotych i jak dogadać się z szefem, by legalnie obniżyć daninę.

REKLAMA

Jak wybrać biuro rachunkowe? 12 pytań, które warto zadać przed podpisaniem umowy
23 lip 2026

Wybór biura rachunkowego to jedna z decyzji, która może wpływać na funkcjonowanie firmy przez wiele lat. Dobra współpraca oznacza nie tylko poprawnie rozliczone podatki, ale również możliwość skonsultowania wątpliwości, wsparcie podczas zmian w przepisach oraz pewność, że formalności są prowadzone terminowo.
Rząd chce objąć opłatą cukrową napoje z min. 20% dodatkiem soku owocowego. Ceny wzrosną do 16,5%. To uderzy w konsumentów i polskie sadownictwo. Raport Instytutu Staszica
23 lip 2026

Każda zmiana zasad opodatkowania napojów owocowych i owocowo-warzywnych zawierających co najmniej 20% soku owocowego będzie niekorzystna zarówno dla konsumentów, jak i dla polskich sadowników. Oznaczać będzie wzrost cen i pogorszenie jakości produktów, a także spadek zapotrzebowania na owoce i warzywa. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Instytutu Staszica pt. „Przyszłość polskiego sadownictwa i zachowań konsumenckich w świetle potencjalnych zmian prawnych”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA