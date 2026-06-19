Pilny komunikat dla firm. Tylko do 30 czerwca czas na ważny dokument. Inaczej drastycznie wzrosną rachunki za prąd

Przedsiębiorcy w Polsce mają już tylko kilka dni na uniknięcie gigantycznych dopłat do rachunków za prąd. 30 czerwca 2026 roku mija ostateczny, wydłużony termin na złożenie lub korektę "Informacji o pomocy". Sprawa dotyczy mikro, małych oraz średnich firm (MŚP), które korzystały z zamrożonych, maksymalnych cen energii w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

TAURON informuje, że dokumenty przekazała już zdecydowana większość, bo ponad 93 proc. uprawnionych klientów (ponad 100 tysięcy przedsiębiorstw). Pozostała grupa musi jednak działać natychmiast.

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Kto musi złożyć dokument do 30 czerwca?

Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Ustawy o bonie energetycznym. Ponieważ maksymalna cena prądu dla firm w II połowie 2024 roku była traktowana jako pomoc de minimis, państwo wymaga jej formalnego rozliczenia. Musisz złożyć lub poprawić dokument, jeżeli w rozliczeniach z tamtego okresu stosowano ceny maksymalne oraz spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

Nie złożyłeś jeszcze w ogóle Informacji o pomocy.

Nie otrzymałeś od dostawcy potwierdzenia pozytywnej weryfikacji.

Zostałeś wezwany do poprawienia błędów, pomyłek lub uzupełnienia braków w wysłanym wniosku.

Ważne: Jeśli TAURON (lub Twój ówczesny sprzedawca) przesłał Ci już decyzję o pozytywnej weryfikacji, Twój status jest bezpieczny i nie musisz nic robić.

Ignorowanie terminu to finansowa pułapka

Konsekwencje niedopełnienia formalności będą natychmiastowe i bolesne dla budżetu firmy. Jeśli przedsiębiorca spóźni się lub nie odpowie na wezwanie do poprawienia błędów, sprzedawca energii będzie zmuszony anulować przyznane zniżki. W efekcie cała energia zużyta w drugiej połowie 2024 roku zostanie przeliczona wstecznie według znacznie wyższych, standardowych cen wynikających z umowy sprzedażowej. Dla wielu firm oznacza to nagłe wezwanie do zapłaty gigantycznych wyrównań.

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Jak złożyć dokument? Cały proces trwa kilka minut

Sprzedawcy energii maksymalnie uprościli procedurę, aby uratować spóźnialskich przed karami. Całość można załatwić bez wychodzenia z biura. Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby:

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Przez internet: Najszybsza metoda to prosty formularz elektroniczny online na stronie dostawcy - wypełnienie go zajmuje zaledwie kilka minut.

Tradycyjną pocztą: Wysyłając list na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice (o zachowaniu terminu decyduje oficjalna data nadania).

Osobiście: Podczas wizyty w dowolnym stacjonarnym punkcie obsługi klienta.

Instrukcje krok po kroku, wzory poprawnie wypełnionych formularzy oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania przedsiębiorców są dostępne bezpośrednio na stronie TAURON Pomoc. Nie odkładaj tego na ostatni dzień – zabezpiecz finanse swojej firmy już teraz.