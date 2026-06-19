REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Pilny komunikat dla firm. Tylko do 30 czerwca czas na ważny dokument. Inaczej drastycznie wzrosną rachunki za prąd

Pilny komunikat dla firm. Tylko do 30 czerwca czas na ważny dokument. Inaczej drastycznie wzrosną rachunki za prąd

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 czerwca 2026, 13:52
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
rachunek za prąd, prąd, pieniądze, ceny prądu
Pilny komunikat dla firm. Tylko do 30 czerwca czas na ważny dokument. Inaczej drastycznie wzrosną rachunki za prąd
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy w Polsce mają już tylko kilka dni na uniknięcie gigantycznych dopłat do rachunków za prąd. 30 czerwca 2026 roku mija ostateczny, wydłużony termin na złożenie lub korektę "Informacji o pomocy". Sprawa dotyczy mikro, małych oraz średnich firm (MŚP), które korzystały z zamrożonych, maksymalnych cen energii w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

TAURON informuje, że dokumenty przekazała już zdecydowana większość, bo ponad 93 proc. uprawnionych klientów (ponad 100 tysięcy przedsiębiorstw). Pozostała grupa musi jednak działać natychmiast.

REKLAMA

REKLAMA

Kto musi złożyć dokument do 30 czerwca?

Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Ustawy o bonie energetycznym. Ponieważ maksymalna cena prądu dla firm w II połowie 2024 roku była traktowana jako pomoc de minimis, państwo wymaga jej formalnego rozliczenia. Musisz złożyć lub poprawić dokument, jeżeli w rozliczeniach z tamtego okresu stosowano ceny maksymalne oraz spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • Nie złożyłeś jeszcze w ogóle Informacji o pomocy.
  • Nie otrzymałeś od dostawcy potwierdzenia pozytywnej weryfikacji.
  • Zostałeś wezwany do poprawienia błędów, pomyłek lub uzupełnienia braków w wysłanym wniosku.

Ważne: Jeśli TAURON (lub Twój ówczesny sprzedawca) przesłał Ci już decyzję o pozytywnej weryfikacji, Twój status jest bezpieczny i nie musisz nic robić.

Ignorowanie terminu to finansowa pułapka

Konsekwencje niedopełnienia formalności będą natychmiastowe i bolesne dla budżetu firmy. Jeśli przedsiębiorca spóźni się lub nie odpowie na wezwanie do poprawienia błędów, sprzedawca energii będzie zmuszony anulować przyznane zniżki. W efekcie cała energia zużyta w drugiej połowie 2024 roku zostanie przeliczona wstecznie według znacznie wyższych, standardowych cen wynikających z umowy sprzedażowej. Dla wielu firm oznacza to nagłe wezwanie do zapłaty gigantycznych wyrównań.

REKLAMA

Jak złożyć dokument? Cały proces trwa kilka minut

Sprzedawcy energii maksymalnie uprościli procedurę, aby uratować spóźnialskich przed karami. Całość można załatwić bez wychodzenia z biura. Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Przez internet: Najszybsza metoda to prosty formularz elektroniczny online na stronie dostawcy - wypełnienie go zajmuje zaledwie kilka minut.
  • Tradycyjną pocztą: Wysyłając list na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice (o zachowaniu terminu decyduje oficjalna data nadania).
  • Osobiście: Podczas wizyty w dowolnym stacjonarnym punkcie obsługi klienta.

Instrukcje krok po kroku, wzory poprawnie wypełnionych formularzy oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania przedsiębiorców są dostępne bezpośrednio na stronie TAURON Pomoc. Nie odkładaj tego na ostatni dzień – zabezpiecz finanse swojej firmy już teraz.

Powiązane
Masowy ruch Polaków. Jeden podpis pozwala uratować 500 zł w domowym budżecie
Masowy ruch Polaków. Jeden podpis pozwala uratować 500 zł w domowym budżecie
Nowe 600 plus na dentystę? Miliony Polaków mogą zyskać dopłatę do leczenia zębów
Nowe 600 plus na dentystę? Miliony Polaków mogą zyskać dopłatę do leczenia zębów
Nowe 2150 zł dla seniora. Rząd wprowadza ważny limit, wielu obejdzie się smakiem
Nowe 2150 zł dla seniora. Rząd wprowadza ważny limit, wielu obejdzie się smakiem
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Cena benzyny i oleju napędowego od 20 do 22 czerwca. Podajemy ceny paliw na weekend
19 cze 2026

Minister energii podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniach od 20 do 22 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w weekend?
Masowy ruch Polaków. Jeden podpis pozwala uratować 500 zł w domowym budżecie
19 cze 2026

Szalejące koszty utrzymania zmuszają nas do szukania oszczędności tam, gdzie dotychczas mało kto zaglądał. Jak się okazuje, klucz do zatrzymania gotówki w portfelu tkwi w umowie z dostawcą energii. Zamiast płacić stałą stawkę przez całą dobę, tysiące rodzin przechodzi na alternatywne modele rozliczeń. Efekt? Rachunki mniejsze nawet o jedną piątą.
MOPS wygrywa w sądzie: Dochód 5700 zł nie przeskoczy limitu 3292 zł
19 cze 2026

MOPS wygrywa w sądzie sprawę o zasiłek: Dochód rodziny 5700 zł nie przeskoczy limitu dochodowego 3292 zł. Zasiłku nie będzie. łMOPS odmówił jego przyznania. Bo osoba niepełnosprawna ma dochód 1420 zł na osobę w rodzinie. Zasiłki są według kryterium dochodowego dla osób poniżej 823 zł. Przekroczenie kryterium dochodowego jeszcze lepiej pokazuje suma dochodów rodziny osoby niepełnosprawnej – w sprawie rozstrzygniętej przez sąd dochód rodziny to aż 5700 zł (wszystko z zasiłków). Limit z ustawy o pomocy społecznej wynosił dla rodziny 3292 zł.
Czy przelew do małżonka to darowizna? Skarbówka rozwiewa wątpliwości podatników
19 cze 2026

Czy przelew pieniędzy z konta osobistego na wspólne konto małżonków trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego? Nowa interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej rozwiewa wątpliwości podatników. Fiskus potwierdził, że przekazanie środków na wspólne konto w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej nie jest darowizną, nie podlega podatkowi od spadków i darowizn oraz nie wymaga żadnego zgłoszenia do skarbówki.

REKLAMA

Kaucjowy rekord: uczniowie zebrali 40 000 butelek i w 14 godzin oddali w kaucjomacie – wszystko dla chorej koleżanki
19 cze 2026

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie zebrali 39 771 butelek i puszek w ciągu 14 godzin, aby wesprzeć rehabilitację swojej koleżanki, Judyty. Akcja została zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa. Producent kaucjomatu przekazał dodatkowe 10 000 zł na leczenie. To największa jednodniowa zbiórka opakowań kaucyjnych w Polsce.
Czy czas, w którym pracownik przygotowuje się do wykonywania pracy, zalicza się do jego czasu pracy? SN nie miał wątpliwości
19 cze 2026

Czy przebieranie się i kąpiel należy zaliczać do czasu pracy pracownika? To pytanie z perspektywy jednych pracowników (i pracodawców) może być uznane za sztuczne tworzenie problemów, a z perspektywy innych stanowić istotny problem we wzajemnych relacjach. Nawet sądy nie są zgodne udzielając na nie odpowiedzi.
Sądy źle stosowały przepisy o przepadku równowartości pojazdu - są pieniądze do odzyskania, a przykładem kasacja RPO z czerwca 2026
19 cze 2026

Jeśli dostałeś wyrok na przepadek równowartości pojazdu za prowadzenie po pijaku i wyrok II instancji był po 29 stycznia 2026 r., możesz go zaskarżyć. RPO złożył właśnie w takiej sprawie kasację do Sądu Najwyższego, która dotyczyła kobiety skazanej na przepadek 19,2 tys. zł. Od stycznia 2026 r. przepadku równowartości już się nie orzeka – zamiast tego jest nawiązka. Jak dokładnie to wygląda?
Polacy nie ufają sztucznej inteligencji. Ponad 70 proc. obawia się o swoje dane
19 cze 2026

Ponad 70 proc. Polaków obawia się o prywatność swoich danych w związku z rozwojem sztucznej inteligencji - wynika z raportu firmy Future Mind. Wielu dostrzega też m.in. ryzyko dla demokracji związane z dezinformacją napędzaną przez AI oraz obawia się zastosowań wojskowych tej technologii.

REKLAMA

Mniej sprzedaży mieszkań w Polsce. Dwa wyjątki na mapie
19 cze 2026

Po marcowym ożywieniu popytu kolejne miesiące przyniosły osłabienie sprzedaży nowych mieszkań w większości największych miast Polski, a prognozy zakładające wzrost rynku w 2026 r. sprawdzają się na razie w Warszawie i Trójmieście – wynika z raportu portalu RynekPierwotny.
Tomasz Hajto gościem specjalnym na obchodach 50-lecia działalności klubu piłkarskiego Płomień Caro Makowice
19 cze 2026

W najbliższą sobotę, 20 czerwca, na boisku sportowym w Makowicach odbędą się obchody 50-lecia działalności klubu piłkarskiego Płomień Caro. Gościem specjalnym obchodów będzie były reprezentant Polski Tomasz Hajto.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA