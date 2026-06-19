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Zrób to natychmiast. Jeden podpis i 500 zł zostaje w kieszeni

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19 czerwca 2026, 13:00
[Data aktualizacji 20 czerwca 2026, 11:32]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
obieg elektroniczny, dokumenty, umowy
Masowy ruch Polaków. Jeden podpis pozwala uratować 500 zł w domowym budżecie
fot. materiały prasowe

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Szalejące koszty utrzymania zmuszają nas do szukania oszczędności tam, gdzie dotychczas mało kto zaglądał. Jak się okazuje, klucz do zatrzymania gotówki w portfelu tkwi w umowie z dostawcą energii. Zamiast płacić stałą stawkę przez całą dobę, tysiące rodzin przechodzi na alternatywne modele rozliczeń. Efekt? Rachunki mniejsze nawet o jedną piątą.

Prawdziwe oblężenie u operatorów. Odbiorcy porzucają stare umowy

Zjawisko to przybiera na sile z każdym miesiącem. Statystyki firmy Tauron Polska Energia pokazują, że od początku 2026 roku na rezygnację z dotychczasowego planu cenowego zdecydowało się przeszło 40 tysięcy abonentów. Skala zjawiska jest ogromna - to dwukrotny wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Konsumenci nie chcą już bezczynnie czekać na kolejne faktury. Wolą dostosować godziny największego poboru prądu do momentów, w których dystrybutorzy oferują najniższe ceny.

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Dwie ścieżki do celu. Na czym polega ta zmiana?

Obniżenie kosztów opiera się na prostym mechanizmie: rezygnujemy z płacenia jednej, uśrednionej ceny za kilowatogodzinę. W zamian wybieramy jeden z dwóch nowoczesnych wariantów:

  • Model wielostrefowy: W tym układzie doba zostaje podzielona na czas droższy i tańszy. Niższe koszty obowiązują zazwyczaj w nocy oraz w godzinach porannych. Ulga dla portfela pojawia się wtedy, gdy planujemy pranie, zmywanie czy ładowanie sprzętów w wyznaczonych, tańszych okienkach czasowych.
  • Model dynamiczny: To propozycja dla osób, które chcą jeszcze mocniej zaangażować się w zarządzanie domem. Tutaj stawki potrafią modyfikować się z godziny na godzinę, reagując na bieżącą sytuację na rynku energetycznym.

Fotowoltaika i wiatr obniżają koszty do minimum

Rozliczenia dynamiczne potrafią przynieść spektakularne rezultaty. Kluczową rolę odgrywa tu ekologia. Gdy w kraju panują świetne warunki pogodowe - mocno świeci słońce lub wieje silny wiatr - elektrownie odnawialne produkują gigantyczne ilości taniego prądu. W takich momentach giełdowe wyceny potrafią runąć w dół. W efekcie świadomy użytkownik kupuje energię za ułamek standardowej ceny. Do wdrożenia tego systemu niezbędna jest jednak nowoczesna infrastruktura. Dom musi być wyposażony w inteligentny licznik ze zdalnym odczytem, który precyzyjnie rejestruje zużycie w konkretnych godzinach.

Ile pieniędzy zostaje na koncie?

Przejście na elastyczne zarządzanie poborem prądu pozwala realnie zmniejszyć obciążenie budżetu o około 20 procent. Dla przeciętnej polskiej rodziny, której roczne zapotrzebowanie zamyka się w granicach 2 MWh, oznacza to zysk rzędu 500 zł w skali roku. Biorąc pod uwagę, że cała operacja wymaga jedynie modyfikacji zapisów w umowie i lekkiej korekty codziennych nawyków, jest to obecnie jeden z najprostszych sposobów na skuteczną walkę z drożyzną.

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Źródło: INFOR
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