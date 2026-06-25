REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Niezdolni do pracy - 2000 zł, ale renciści socjalni - 4700 zł. Dodatek dopełniający do zmiany?

Niezdolni do pracy - 2000 zł, ale renciści socjalni - 4700 zł. Dodatek dopełniający do zmiany?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 czerwca 2026, 10:46
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Senior przegląda banknoty 100-złotowe - ujęcie z góry tylko na dłonie
Zmiany w dodatku socjalnym, bo niezdolni do pracy płacą składki, a dostają tylko 2000 zł
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

RPO wystąpił na początku czerwca do MRPiPS w sprawie dodatku dopełniającego. Po co? Bo wysoki dodatek przysługuje rencistom socjalnym – ale już nie osobom z rentą z tytułu niezdolności do pracy, nawet gdy są w tej samej sytuacji (całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji). Rzecznik uważa, że to niesprawiedliwe i narusza konstytucję. Czy zatem będzie wyrównanie kwot i wysokie renty?

rozwiń >

Co to jest dodatek dopełniający i komu przysługuje?

Dodatek dopełniający to stosunkowo nowe świadczenie wprowadzone 1 stycznia 2025 roku ustawą o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

REKLAMA

REKLAMA

  • Cel: Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnością całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.
  • Dla kogo? Wyłącznie dla osób uprawnionych do renty socjalnej.
  • Wysokość dodatku dopełniającego: Do 2700 zł miesięcznie (kwota uzupełnia świadczenie do określonego poziomu).
  • Od kiedy wypłacany? ZUS rozpoczął wypłatę w maju 2025 roku.
  • Co to jest renta socjalna? Renta socjalna to świadczenie dla osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed nabyciem uprawnień do innych świadczeń (zazwyczaj przed ukończeniem nauki, przed zebraniem wymaganego stażu ubezpieczeniowego). Dotyczy głównie osób z niepełnosprawnością od dzieciństwa.

POMOC SPOŁECZNA - KOMENTARZ DO USTAWY

Problem dostrzeżony przez RPO: kto NIE dostaje dodatku dopełniającego?

Dodatek dopełniający NIE przysługuje osobom z:

  • Rentą z tytułu niezdolności do pracy z systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS);
  • Rentą z tytułu niezdolności do pracy z systemu zaopatrzeniowego służb (policja, wojsko itp.).

I to nawet jeśli:

  • całkowicie niezdolne do pracy;
  • Są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji;
  • Ich faktyczny stan zdrowia jest identyczny jak u rencistów socjalnych.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Dlaczego to kontrowersja według RPO?

Bo osoby, które:

REKLAMA

  • Opłacały składki emerytalno-rentowe przez lata,
  • Stały się niepełnosprawne w późniejszym wieku (np. po wypadku, chorobie),

... otrzymują niższe łączne świadczenie niż osoby z niepełnosprawnością od dzieciństwa, które nigdy nie opłacały składek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tabela: Renta socjalna z dodatkiem socjalnym a renta z tytułu niezdolności do pracy

Kryterium

Renta socjalna

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Dla kogo?

Osoby niezdolne do pracy od dzieciństwa i przed zebraniem stażu pracy

Osoby, które nabyły staż ubezpieczeniowy

Składki

Nie opłacali składek

Opłacali składki przez lata

Dodatek dopełniający

TAK - do 2700 zł

NIE - 0 zł

Łączne świadczenie

Renta socjalna + dodatek = łącznie blisko 5000 zł (brutto)

Tylko renta = ok. 2000 zł

Stan zdrowia

Całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji

Stan zdrowia również całkowicie nie pozwala na pracę

Ważne

Paradoks według Rzecznika Praw Obywatelskich jest jasny: kto nigdy nie płacił składek – dostaje więcej. Kto płacił składki – dostaje mniej.

Dlaczego RPO interweniuje? Możliwe naruszenie Konstytucji RP

RPO w piśmie z 6 maja 2026 do minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk wskazuje na możliwe naruszenie art. 32 Konstytucji (zasada równości). Główne zarzuty z pisma to:

1. Nierówne traktowanie osób w identycznej sytuacji

„Poza wsparciem pozostaje grupa osób z niepełnosprawnością znajdujących się w takiej samej sytuacji faktycznej" – podkreśla RPO.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji powinny być traktowane jednakowo, niezależnie od tego, kiedy stały się niepełnosprawne.

2. Data powstania niepełnosprawności jako kryterium różnicowania

„W istocie data powstania niezdolności do pracy stanowi czynnik determinujący powstanie uprawnienia do odmiennych świadczeń" – wskazuje RPO.

Skutek:

  • Niepełnosprawność od dzieciństwa = wyższe świadczenie łącznie.
  • Niepełnosprawność po latach pracy = niższe świadczenie łącznie.

Czy to konstytucyjne? Według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, na co powołuje się RPO, „takie kryterium może nie wytrzymać testu zgodności z Konstytucją".

3. Osoby, które opłacały składki, są w gorszej sytuacji

„Osoby, które stały się osobami niezdolnymi do pracy i niezdolnymi do samodzielnej egzystencji w późniejszym wieku, mimo opłacania składek emerytalno-rentowych będą w gorszej sytuacji niż osoby, które są osobami z niepełnosprawnościami od dzieciństwa" – podkreśla RPO.

Co na to Biuro Legislacyjne Senatu? Wątpliwości były już wcześniej, RPO nie jest pierwszy

Podobne wątpliwości zgłaszało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu już w październiku 2024 (podczas prac nad ustawą):

„Ustawa budzi wątpliwość co do zgodności z art. 32 ust. 1 Konstytucji" (zasada równości).

Rekomendacja Senatu wówczas brzmiała:

„Pilne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do objęcia dodatkowym wsparciem osób uprawnionych do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będących niezdolnymi do samodzielnej egzystencji".

Czy resort pracy zmieni zasady dodatku socjalnego?

TAK. Jak podał RPO w piśmie z 06.05.2026, z odpowiedzi MRPiPS udzielanych RPO wynika, że:

„W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie nierówności w uprawnieniu do dodatku dopełniającego zostały podjęte prace legislacyjne nad przygotowaniem stosownej regulacji prawnej".

Jednak brak szczegółów, jakie to zmiany oraz kiedy wejdą w życie. M. in. dlatego RPO wystosował pismo do MRPiPS.

Do zapamiętania - skrót artykułu

RPO wystąpił do MRPiPS w sprawie nierówności w dodatku dopełniającym. Dodatek (do ok. 2700 zł) przysługuje tylko rencistom socjalnym z niepełnosprawnością od dzieciństwa, nie przysługuje osobom z rentą z niezdolności do pracy – mimo często identycznego stanu zdrowia. Efekt: kto płacił składki i stał się niepełnosprawny później, dostaje niższe świadczenie niż kto nigdy nie płacił. RPO wskazuje na możliwe naruszenie konstytucyjnej zasady równości. MRPiPS potwierdził prace nad zmianą przepisów, ale brak konkretów. M. in. stąd interwencja RPO.

FAQ – najczęstsze pytania o dodatek dopełniający do renty socjalnej

Czy dodatek dopełniający należy się osobom z rentą z tytułu niezdolności do pracy?

Nie. Aktualnie tylko dla rencistów socjalnych.

Czy dodatek dopełniający jest przyznawany automatycznie?

Nie. Trzeba złożyć wniosek w ZUS.

Ile wynosi dodatek dopełniający w 2026?

Do ok 2700 zł miesięcznie (uzupełnienie do określonego poziomu świadczenia).

Czy RPO może zmusić rząd do zmiany przepisów?

Nie bezpośrednio, ale może wskazać na niezgodność z konstytucją i rekomendować zmiany.

Kiedy mogą wejść zmiany rozszerzające dodatek socjalny na inne osoby?

Brak konkretnej daty. Ale MRPiPS potwierdził prace legislacyjne.

Czy mogę odwołać się od decyzji ZUS o odmowie dodatku?

Tak, do sądu – ale jeśli masz rentę z niezdolności do pracy (nie socjalną), obecne przepisy wykluczają Cię z uprawnienia.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Powiązane
Ofiary ulgi meldunkowej bez odszkodowania. RPO do MF: Rozważcie ponownie stanowisko wobec poszkodowanych
Ofiary ulgi meldunkowej bez odszkodowania. RPO do MF: Rozważcie ponownie stanowisko wobec poszkodowanych
Siła wyższa w pracy 2026: 2 dni wolnego za 50% pensji. Jak obliczyć wynagrodzenie i kiedy korzystać?
Siła wyższa w pracy 2026: 2 dni wolnego za 50% pensji. Jak obliczyć wynagrodzenie i kiedy korzystać?
600 zł na wakacje 2026 w czeku turystycznym - dla kogo, od kiedy, jakie zasady przyznawania?
600 zł na wakacje 2026 w czeku turystycznym - dla kogo, od kiedy, jakie zasady przyznawania?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Edukacja zdrowotna w zmianie – projekt nowelizacji ramowych planów nauczania
25 cze 2026

Od nowego roku szkolnego planowane są istotne zmiany. Do szkół ma wejść edukacja zdrowotna jako przedmiot obowiązkowy. Jednocześnie uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach nieobowiązkowych „edukacja zdrowotna- zdrowie seksualne”.

ZUS: 3545 zł - 4437 zł co miesiąc renty wdowiej w 2026 r. – przeciętnie w zależności od województwa
25 cze 2026

ZUS informuje, że aktualnie (dane za maj 2026 r.) rentę wdowią z ZUS-u pobiera ok. 988,8 tys. osób w całej Polsce. Przeciętna wysokość renty wdowiej w skali całego kraju wynosi 3946,76 zł. Przeciętna wysokość renty wdowiej waha się (w zależności od województwa) od 3545,07 zł do 4437,44 zł. Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez ZUS w ramach renty wdowiej wyniosła w maju 2026 r. 3,902 mld zł.
Prawo ochrony środowiska – projekt nowelizacji. Łatwiejsze zaskarżenie programów ochrony powietrza
25 cze 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska. Nowe przepisy zwiększają prawa obywateli do czystego powietrza i pośrednio do ochrony zdrowia. Dzięki zmianom łatwiej będzie zgłosić skargę do sądu na programy ochrony powietrza oraz na bezczynność lokalnych władz.
Wstrzymanie pracy w czasie upałów to nadal tylko budzący kontrowersje projekt. Póki co można korzystać z rekomendacji działań wydanych przez MSWiA
25 cze 2026

Czy w czasie upałów praca powinna zostać wstrzymana? Zapewne pracodawcy i pracownicy nie są w tym zakresie zgodni. Póki co, obowiązujące przepisy co do zasady nie odnoszą się do maksymalnych temperatur w pracy, a prace nad wprowadzeniem w tym zakresie zmian trwają. Doceniając wagę problemu MSWiA zdecydowało się jednak opublikować rekomendacje działań w związku z falami upałów.

REKLAMA

Klasyfikacja budżetowa opłaty kaucyjnej za butelki
25 cze 2026

Prawidłowa klasyfikacja budżetowa opłaty kaucyjnej od opakowań zwrotnych budziła wiele kontrowersji od samego początku jej wprowadzenia. Część jednostek traktuje kaucję jako opłatę i klasyfikuje ją do paragrafu 443, inni natomiast dołączają kaucję do opłaty za główny produkt klasyfikując je odpowiednio do paragrafu 302 lub 422.
KSeF zmienia system podatkowy. Firmy wchodzą w erę stałego nadzoru skarbówki, a MF zapowiada kolejne zmiany
25 cze 2026

Pierwsze miesiące obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pokazują wyraźne różnice między dużymi firmami a sektorem MŚP. Eksperci oceniają system zasadniczo pozytywnie, choć wskazują na potrzebę dalszych usprawnień – od korekt zbiorczych, przez język angielski na platformie, po wydłużenie terminu wysyłki faktur. Jednocześnie KSeF coraz mocniej zmienia sposób relacji przedsiębiorców z administracją skarbową, przesuwając ją w stronę bieżącego monitoringu danych.
Nowe przepisy dla pośredników nieruchomości – koniec podwójnej prowizji i nieuczciwych praktyk
25 cze 2026

MRiT porządkuje rynek pośredników nieruchomości. Już wkrótce koniec z podwójną prowizją, fikcyjnymi ogłoszeniami i presją na klientów przed oglądaniem mieszkania. Projekt ustawy wpisano do Wykazu prac Rady Ministrów – to pierwszy krok do większej przejrzystości i bezpieczeństwa przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Nowy system orzekania o niepełnosprawności. Harmonogram na 2026, 2027 i 2028 rok
25 cze 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło harmonogram prac nad projektem reformy systemu orzekania o niepełnosprawności. Zmiany mają na celu przygotowanie modelu, który będzie odpowiadał na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

MF: Będą zmiany w nowej ustawie o dochodach samorządów
25 cze 2026

Reforma finansów JST po pierwszym roku. Ministerstwo przedstawia pierwsze wnioski. Rewizja determinant, zmiany w algorytmie podziału środków na oświatę, szybszy dostęp samorządów do danych podatkowych oraz wprowadzenie sankcji za nierzetelne dane przekazywane przez samorządy do GUS – to niektóre z rozważanych przez resort finansów zmian w systemie finansowania samorządów.
Upały a zwierzęta – jak chronić psy, koty i zwierzęta gospodarskie przed przegrzaniem
25 cze 2026

MRiRW ostrzega: upały to śmiertelne zagrożenie dla zwierząt – zarówno domowych, jak i gospodarskich. Pies zostawiony w aucie może umrzeć w 15 minut, krowa bez dostępu do wody przestaje produkować mleko, a koń na rozgrzanym asfalcie może doznać oparzeń kopyt. Wraz z nadchodzącą falą upałów resort przypomina podstawowe zasady opieki nad zwierzętami. Jak chronić zwierzęta i co grozi za zaniedbanie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA