Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Darowizna od rodzeństwa bez podatku? Skarbówka wyjaśnia zasady

Darowizna od rodzeństwa bez podatku? Skarbówka wyjaśnia zasady

13 lutego 2026, 12:00
Adam Kuchta
Adam Kuchta
darowizna skarbówka podatek
Skarbówka potwierdza: darowizna od rodzeństwa zwolniona z podatku, nawet przy wspólności majątkowej
INFOR

Darowizny pieniężne od brata lub siostry mogą być całkowicie zwolnione z podatku – potwierdza najnowsza interpretacja skarbówki. Warunkiem jest jednak spełnienie określonych formalności, w tym zgłoszenie darowizny w terminie i odpowiednie udokumentowanie przelewu.

rozwiń >

W październiku 2025 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał nową interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.123.2025.1.DR), która może stać się punktem odniesienia dla wielu osób otrzymujących pieniądze od rodzeństwa. Skarbówka po raz kolejny potwierdziła, że darowizny pieniężne od brata lub siostry nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn, o ile obdarowany zachowa wymogi formalne, takie jak terminowe zgłoszenie nabycia i odpowiednia dokumentacja przelewu. Co więcej, urząd wyraźnie wskazał, że zwolnienie dotyczy również sytuacji, gdy darczyńca pozostaje w małżeństwie z ustawową wspólnością majątkową, a jego małżonek jedynie wyraża zgodę na darowiznę.

Skarbówka mówi wyraźnie: „darowizny od rodzeństwa nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn”

W interpretacji z dnia 10 października 2025 r. czytamy wprost: Darowizny pieniężne od rodzeństwa nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli obdarowany spełnia warunki proceduralne przewidziane w art. 4a ww. ustawy, w tym terminowe zgłoszenie nabycia, nawet jeśli darczyńcy pozostają w ustroju wspólności majątkowej, a ich małżonki wyraziły zgodę na darowiznę.”

To jedno zdanie, choć krótkie, ma ogromne znaczenie praktyczne. Skarbówka potwierdza, że nawet jeśli brat czy siostra darczyńcy ma wspólność majątkową, nie oznacza to automatycznie, że ich współmałżonek staje się darczyńcą. Wystarczy, że wyrazi zgodę na przekazanie środków, by czynność była ważna w świetle prawa rodzinnego, ale neutralna podatkowo.

Sprawa, która wszystko wyjaśniła: darowizny od dwóch braci z Niemiec i Austrii

Z wniosku złożonego 12 sierpnia 2025 r. wynika, że podatnik otrzymał dwie darowizny pieniężne. Pierwsza, jak wskazano:
„8 maja 2025 r. otrzymał Pan darowiznę pieniężną od brata M.K. w kwocie 45 000 złotych. Brat pozostaje w związku małżeńskim w ustroju wspólności ustawowej majątkowej (nie posiada rozdzielności majątkowej). Darowizna składa się z kwoty 30 000 zł pochodzących z majątku osobistego brata i kwoty 15 000 zł pochodzących z majątku wspólnego.”

Druga darowizna miała miejsce kilka miesięcy później: „12 sierpnia 2025 r. otrzymał Pan darowiznę pieniężną od brata J.K., zam. w Austrii, w kwocie 64 000 złotych. Brat pozostaje w związku małżeńskim w ustroju wspólności ustawowej majątkowej (nie posiada rozdzielności majątkowej). Darowizna składa się z kwoty 30 000 zł pochodzących z majątku osobistego brata i kwoty 34 000 zł pochodzących z majątku wspólnego.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W obu przypadkach małżonki braci podpisały pisemne zgody, które – jak podkreślono w interpretacji – nie czyniły ich stronami umowy. Cytując fragment: Małżonka brata, niebędąca stroną umowy darowizny, złożyła pisemne oświadczenie, iż wyraża zgodę na przekazanie przez męża darowizny pieniężnej pochodzącej z ich majątku wspólnego małżeństwa, jednocześnie oświadczając, że darowana kwota stanowi taką, którą mąż (darczyńca) może dysponować samodzielnie w ramach wydatków indywidualnych.”

Zobacz również:

„Stanowisko prawidłowe” – skarbówka potwierdza, że obdarowany miał rację

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie miał wątpliwości. W interpretacji zapisano: „Szanowny Panie, stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.” Oznacza to, że podatnik – który uznał, iż obie darowizny od braci będą zwolnione z podatku po zgłoszeniu ich w terminie – miał całkowitą rację. Skarbówka potwierdziła, że brak rozdzielności majątkowej i zgoda małżonek braci nie zmienia charakteru darowizny.

W uzasadnieniu interpretacji przywołano przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Kluczowy jest art. 4a, który stanowi: „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (...), oraz w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (...) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy.”

Skarbówka przypomina, że formularz SD-Z2 jest obowiązkowy, jeśli darowizna nie została zawarta u notariusza. W interpretacji wyraźnie stwierdzono: „Jeżeli umowy darowizny nie zostały sporządzone w formie aktu notarialnego, to ma Pan obowiązek zgłoszenia darowizn na formularzu SD-Z2 w terminie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy.” Warto też dodać, że jeśli darowizna przekracza próg 36 120 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat, brak zgłoszenia powoduje utratę zwolnienia. Skarbówka podkreśla to jasno: „Koniecznym jest terminowe zgłoszenie nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.”

Ważne stwierdzenie skarbówki: zgoda małżonka darczyńcy nie czyni go stroną umowy

Jednym z najważniejszych fragmentów całej interpretacji jest wyjaśnienie relacji między zgodą małżonka a samą darowizną. Skarbówka powołuje się na art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przypominając: „Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.”

Następnie Dyrektor KIS wyjaśnia: „Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.”

Jednak kluczowy wniosek brzmi: „Zgoda taka będzie neutralna podatkowo; w żaden sposób nie powodując, iż żony Pana braci stały się stroną umów darowizn zawartych między Panem, a Pana braćmi. Z faktu tego nie można jednak wywodzić, że wyrażając taką zgodę drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny.” To zdanie potwierdza, że sama zgoda małżonka nie tworzy współdarowizny – to tylko potwierdzenie ważności czynności w sensie cywilnym, nie podatkowym.

Ten fragment interpretacji cytowany jest już przez doradców podatkowych jako wzorcowy. W dalszej części dokumentu czytamy: „Tym samym, w kontekście opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przedmiotowych darowizn, zgoda taka będzie neutralna podatkowo; w żaden sposób nie powodując, iż żony Pana braci stały się stroną umów darowizn zawartych między Panem, a Pana braćmi.” I dalej: „Z treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika bowiem, że zgoda małżonka jest niezbędna dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, w przypadku gdy jej przedmiotem są składniki objęte wspólnością majątkową.”

To jednoznaczne stanowisko Dyrektora KIS usuwa dotychczasowe niejasności. W praktyce – jeśli brat darowuje pieniądze i jego żona podpisze zgodę, całość darowizny traktowana jest jako darowizna od brata, a nie od dwojga małżonków.

Zobacz również:

Wnioski skarbówki: „darowizny w całości podlegają zwolnieniu od podatku”

Końcowa część interpretacji podsumowuje sprawę w sposób klarowny: „Podsumowując, dokonanie opisanych we wniosku darowizn środków pieniężnych przez Pana braci na Pana rzecz, w całości podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy (...), jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki wskazane w ww. przepisie.”

A więc – pełne zwolnienie z podatku od darowizn, niezależnie od tego, że darczyńcy mieli wspólność majątkową i mieszkali za granicą. Skarbówka dodatkowo dodała, że obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym tylko wtedy, gdy nie dochowa wymogów formalnych. Jak wskazano w uzasadnieniu: „Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.”

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Dla kogo to ważna wiadomość? Dla każdego, kto otrzymuje pieniądze od rodziny

Interpretacja z 10 października 2025 r. ma duże znaczenie praktyczne dla Polaków, którzy otrzymują wsparcie finansowe od rodziny, zwłaszcza mieszkającej za granicą. Skarbówka potwierdziła, że:

  • darowizny od rodzeństwa są całkowicie zwolnione z podatku,
  • zgoda małżonka darczyńcy nie oznacza współdarowizny,
  • wystarczy zgłoszenie SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy,
  • darowizna musi być udokumentowana przelewem lub przekazem pocztowym.

Dyrektor KIS, uzasadniając swoje stanowisko, przytoczył także inne kluczowe przepisy. Warto je poznać, by lepiej rozumieć logikę fiskusa: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku” – art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego.
„Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do grupy I − małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo...” – art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
„Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (...) jeżeli zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy.”
Te fragmenty stanowią podstawę każdego przypadku darowizny w rodzinie i są niezmienne od lat, choć praktyka ich stosowania bywała różna.

Skarbówka mówi wprost: jeśli spełniasz warunki, nie płacisz ani złotówki podatku

Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2025 r. to kolejny dowód na to, że fiskus stosuje liberalne i przejrzyste podejście wobec darowizn rodzinnych. Wystarczy zachować podstawowe wymogi – pisemna umowa, przelew, formularz SD-Z2 – by zachować pełne zwolnienie.

Jak napisano wprost w końcowym akapicie dokumentu: „Podkreślić przy tym należy, że jeżeli umowy darowizny nie zostały sporządzone w formie aktu notarialnego, to ma Pan obowiązek zgłoszenia darowizn na formularzu SD-Z2 (...).”
Skarbówka nie pozostawiła żadnych wątpliwości: rodzeństwo wciąż należy do grupy zerowej, a rodzinne wsparcie nie podlega opodatkowaniu, jeśli dopełni się formalności.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.123.2025.1.DR

Zobacz również:
Źródło: INFOR
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

