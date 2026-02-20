Podatek od nieruchomości 2026. Uwaga na termin 15 marca. Nowe stawki mogą Cię zaskoczyć

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, domu lub działki, luty to ostatni moment, aby zajrzeć do skrzynki pocztowej. Do tysięcy Polaków płyną właśnie decyzje z urzędów gmin o wysokości podatku od nieruchomości na 2026 rok. W tym roku nie mamy dobrych wiadomości - stawki maksymalne poszły w górę o blisko 5 proc. Pierwszy termin płatności mija już 15 marca, a za spóźnienie grożą karne odsetki.

Rekordowe stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku. Ile za metr kwadratowy?

W 2026 roku Ministerstwo Finansów i Gospodarki wyznaczyło nowe górne granice opłat, których gminy nie mogą przekroczyć, ale większość z nich - szukając pieniędzy na inwestycje - zdecydowała się na stawki maksymalne. Za jeden metr kwadratowy mieszkania lub domu zapłacimy teraz nawet 1,25 zł. Choć wydaje się to niewielką kwotą, przy dużym domu jednorodzinnym z garażem różnica staje się odczuwalna. Prawdziwy cios finansowy dotknął jednak przedsiębiorców oraz osoby wynajmujące mieszkania na cele biznesowe. Stawka za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła do oszałamiających 35,53 zł za mkw. Jeśli prowadzisz biuro lub warsztat we własnym domu, luty 2026 może być miesiącem, w którym Twój podatek wzrośnie o kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych rocznie.

REKLAMA

REKLAMA

Magiczna granica 100 złotych. Nie płać w ratach!

Wielu podatników popełnia błąd, próbując dzielić podatek na cztery równe części. W lutym 2026 roku warto przypomnieć o złotej zasadzie: jeśli Twój podatek za cały rok nie przekracza 100 złotych, nie masz prawa do rat. W takiej sytuacji całą kwotę musisz uiścić jednorazowo w terminie pierwszej raty, czyli do 15 marca. Dla osób, których podatek jest wyższy niż 100 zł, kalendarz pozostaje bez zmian: płacimy w czterech ratach (15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada). Jeśli jednak decyzja z urzędu gminy nie dotarła do Ciebie do końca lutego, nie panikuj. Masz ustawowe 14 dni na zapłatę od momentu, w którym fizycznie odbierzesz list polecony, nawet jeśli termin 15 marca już minął.

Co z garażami? Rewolucja w opodatkowaniu od 2026 roku

Luty 2026 to także czas, w którym ostatecznie wyjaśniła się kwestia spornych opłat za miejsca postojowe w halach garażowych. Po latach niejasności i wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, od tego roku garaże z odrębną księgą wieczystą są opodatkowane według tej samej, niskiej stawki co mieszkania (wspomniane 1,25 zł/mkw), a nie według stawki dla "budynków pozostałych", która była wielokrotnie wyższa. To ogromna ulga dla mieszkańców nowych osiedli, którzy w poprzednich latach płacili za garaż tyle, co za połowę mieszkania.

Uwaga na darowizny i spadki. Nowe terminy od lutego 2026

Przy okazji podatków od nieruchomości, luty przyniósł jeszcze jedną ważną zmianę w prawie, o której masowo piszą eksperci na portalach prawnych. Od 7 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, korzystniejsze zasady rozliczania podatku od spadków i darowizn. Najważniejszą nowością jest możliwość przywrócenia 6-miesięcznego terminu na zgłoszenie nabycia majątku od najbliższej rodziny (tzw. zerowa grupa podatkowa). Jeśli odziedziczyłeś dom lub otrzymałeś mieszkanie w darowiźnie i przegapiłeś termin zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, od teraz masz realną szansę na uniknięcie podatku, jeśli udowodnisz, że spóźnienie nie było Twoją winą. Luty 2026 to miesiąc porządkowania spraw majątkowych. Pamiętaj, że brak decyzji z gminy nie zwalnia Cię z obowiązku pilnowania terminów, a urzędnicy coraz skuteczniej korzystają z systemów teleinformatycznych, by wyłapywać zaległości. Jeden przelew wykonany do 15 marca może oszczędzić Ci mnóstwo stresu i kosztów upomnień w dalszej części roku.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości w 2026 roku przynosi wyższe stawki maksymalne (wzrost o ok. 4,5 proc. w porównaniu do 2025 r.), co wynika z wyższej inflacji w pierwszym półroczu 2025 roku. Kluczowy termin to 15 marca 2026 roku, do którego należy zapłacić pierwszą ratę podatku (lub całość, jeśli kwota nie przekracza 100 zł). Nowe, wyższe stawki (maksymalne). Ministerstwo Finansów ustaliło wyższe maksymalne stawki, a rady gmin w całej Polsce uchwalają na ich podstawie stawki faktyczne. Stawki maksymalne na 2026 roku to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mieszkania i domy: Maksymalnie 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (w 2025 roku było to 1,19 zł).

Działalność gospodarcza: Maksymalnie 35,53 zł za 1 m² (w 2025 roku było to 34 zł).

Grunty związane z działalnością: Stawka wzrosła do 1,38 zł za 1 m².

Do 15 marca osoby fizyczne muszą wpłacić pierwszą ratę podatku za rok 2026. Jeżeli łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, płatność jest jednorazowa i mija 15 marca. Pozostałe raty płatne są do: 15 maja, 15 września i 15 listopada. Co z deklaracjami i decyzjami? Osoby fizyczne otrzymują decyzję o wysokości podatku (tzw. nakaz płatniczy) dostarczaną przez gminę. Przedsiębiorcy (osoby prawne) w 2026 roku wracają do standardowego terminu składania deklaracji DN-1, czyli do 31 stycznia 2026 roku (w 2025 roku termin był wyjątkowo wydłużony). Co grozi za brak wpłaty? Uchylanie się od zapłaty podatku może skutkować grzywną w wysokości nawet do 64 000 zł.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego