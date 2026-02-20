REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Podatek od nieruchomości 2026. Uwaga na termin 15 marca. Nowe stawki mogą Cię zaskoczyć

Podatek od nieruchomości 2026. Uwaga na termin 15 marca. Nowe stawki mogą Cię zaskoczyć

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lutego 2026, 14:20
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości 2026. Uwaga na termin 15 marca. Nowe stawki mogą Cię zaskoczyć
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, domu lub działki, luty to ostatni moment, aby zajrzeć do skrzynki pocztowej. Do tysięcy Polaków płyną właśnie decyzje z urzędów gmin o wysokości podatku od nieruchomości na 2026 rok. W tym roku nie mamy dobrych wiadomości - stawki maksymalne poszły w górę o blisko 5 proc. Pierwszy termin płatności mija już 15 marca, a za spóźnienie grożą karne odsetki.

Rekordowe stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku. Ile za metr kwadratowy?

W 2026 roku Ministerstwo Finansów i Gospodarki wyznaczyło nowe górne granice opłat, których gminy nie mogą przekroczyć, ale większość z nich - szukając pieniędzy na inwestycje - zdecydowała się na stawki maksymalne. Za jeden metr kwadratowy mieszkania lub domu zapłacimy teraz nawet 1,25 zł. Choć wydaje się to niewielką kwotą, przy dużym domu jednorodzinnym z garażem różnica staje się odczuwalna. Prawdziwy cios finansowy dotknął jednak przedsiębiorców oraz osoby wynajmujące mieszkania na cele biznesowe. Stawka za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła do oszałamiających 35,53 zł za mkw. Jeśli prowadzisz biuro lub warsztat we własnym domu, luty 2026 może być miesiącem, w którym Twój podatek wzrośnie o kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych rocznie.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Magiczna granica 100 złotych. Nie płać w ratach!

Wielu podatników popełnia błąd, próbując dzielić podatek na cztery równe części. W lutym 2026 roku warto przypomnieć o złotej zasadzie: jeśli Twój podatek za cały rok nie przekracza 100 złotych, nie masz prawa do rat. W takiej sytuacji całą kwotę musisz uiścić jednorazowo w terminie pierwszej raty, czyli do 15 marca. Dla osób, których podatek jest wyższy niż 100 zł, kalendarz pozostaje bez zmian: płacimy w czterech ratach (15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada). Jeśli jednak decyzja z urzędu gminy nie dotarła do Ciebie do końca lutego, nie panikuj. Masz ustawowe 14 dni na zapłatę od momentu, w którym fizycznie odbierzesz list polecony, nawet jeśli termin 15 marca już minął.

Zobacz również:

Co z garażami? Rewolucja w opodatkowaniu od 2026 roku

Luty 2026 to także czas, w którym ostatecznie wyjaśniła się kwestia spornych opłat za miejsca postojowe w halach garażowych. Po latach niejasności i wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, od tego roku garaże z odrębną księgą wieczystą są opodatkowane według tej samej, niskiej stawki co mieszkania (wspomniane 1,25 zł/mkw), a nie według stawki dla "budynków pozostałych", która była wielokrotnie wyższa. To ogromna ulga dla mieszkańców nowych osiedli, którzy w poprzednich latach płacili za garaż tyle, co za połowę mieszkania.

Zobacz również:

Uwaga na darowizny i spadki. Nowe terminy od lutego 2026

Przy okazji podatków od nieruchomości, luty przyniósł jeszcze jedną ważną zmianę w prawie, o której masowo piszą eksperci na portalach prawnych. Od 7 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, korzystniejsze zasady rozliczania podatku od spadków i darowizn. Najważniejszą nowością jest możliwość przywrócenia 6-miesięcznego terminu na zgłoszenie nabycia majątku od najbliższej rodziny (tzw. zerowa grupa podatkowa). Jeśli odziedziczyłeś dom lub otrzymałeś mieszkanie w darowiźnie i przegapiłeś termin zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, od teraz masz realną szansę na uniknięcie podatku, jeśli udowodnisz, że spóźnienie nie było Twoją winą. Luty 2026 to miesiąc porządkowania spraw majątkowych. Pamiętaj, że brak decyzji z gminy nie zwalnia Cię z obowiązku pilnowania terminów, a urzędnicy coraz skuteczniej korzystają z systemów teleinformatycznych, by wyłapywać zaległości. Jeden przelew wykonany do 15 marca może oszczędzić Ci mnóstwo stresu i kosztów upomnień w dalszej części roku.

REKLAMA

Zobacz również:

Podatek od nieruchomości 2026. Uwaga na termin 15 marca - podsumowanie

Podatek od nieruchomości w 2026 roku przynosi wyższe stawki maksymalne (wzrost o ok. 4,5 proc. w porównaniu do 2025 r.), co wynika z wyższej inflacji w pierwszym półroczu 2025 roku. Kluczowy termin to 15 marca 2026 roku, do którego należy zapłacić pierwszą ratę podatku (lub całość, jeśli kwota nie przekracza 100 zł). Nowe, wyższe stawki (maksymalne). Ministerstwo Finansów ustaliło wyższe maksymalne stawki, a rady gmin w całej Polsce uchwalają na ich podstawie stawki faktyczne. Stawki maksymalne na 2026 roku to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Mieszkania i domy: Maksymalnie 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (w 2025 roku było to 1,19 zł).
  • Działalność gospodarcza: Maksymalnie 35,53 zł za 1 m² (w 2025 roku było to 34 zł).
  • Grunty związane z działalnością: Stawka wzrosła do 1,38 zł za 1 m².

Do 15 marca osoby fizyczne muszą wpłacić pierwszą ratę podatku za rok 2026. Jeżeli łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, płatność jest jednorazowa i mija 15 marca. Pozostałe raty płatne są do: 15 maja, 15 września i 15 listopada. Co z deklaracjami i decyzjami? Osoby fizyczne otrzymują decyzję o wysokości podatku (tzw. nakaz płatniczy) dostarczaną przez gminę. Przedsiębiorcy (osoby prawne) w 2026 roku wracają do standardowego terminu składania deklaracji DN-1, czyli do 31 stycznia 2026 roku (w 2025 roku termin był wyjątkowo wydłużony). Co grozi za brak wpłaty? Uchylanie się od zapłaty podatku może skutkować grzywną w wysokości nawet do 64 000 zł.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Roczniki 1949-1969 mogą zyskać fortunę. ZUS przelicza świadczenia z urzędu
Roczniki 1949-1969 mogą zyskać fortunę. ZUS przelicza świadczenia z urzędu
Emerytury pomostowe 2026. Bezterminowe prawo do wcześniejszego wypoczynku i nowe kwoty netto
Emerytury pomostowe 2026. Bezterminowe prawo do wcześniejszego wypoczynku i nowe kwoty netto
Waloryzacja emerytur z KRUS w 2026 roku. Rekordowy wzrost emerytury podstawowej i nowe wypłaty dla rolników
Waloryzacja emerytur z KRUS w 2026 roku. Rekordowy wzrost emerytury podstawowej i nowe wypłaty dla rolników
Źródło: dziennik.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Na L4 zamieścił zdjęcie w serwisie społecznościowym. ZUS odebrał zasiłek. Wyłapują to pracownicy ZUS, algorytm, czy… donoszą znajomi?
20 lut 2026

Polski ZUS nie cieszy się dobrą sławą. W powszechnej opinii trzeba do niego wpłacać wysokie składki, w zamian nie można liczyć na wiele, a dodatkowo urzędnicy czyhają na każdą naszą pomyłkę. Jednak czy to jest cała prawda? Jak się okazuje, ubezpieczonym bardziej szkodzą znajomi, niż algorytm.
Podatek od nieruchomości 2026. Uwaga na termin 15 marca. Nowe stawki mogą Cię zaskoczyć
20 lut 2026

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, domu lub działki, luty to ostatni moment, aby zajrzeć do skrzynki pocztowej. Do tysięcy Polaków płyną właśnie decyzje z urzędów gmin o wysokości podatku od nieruchomości na 2026 rok. W tym roku nie mamy dobrych wiadomości - stawki maksymalne poszły w górę o blisko 5 proc. Pierwszy termin płatności mija już 15 marca, a za spóźnienie grożą karne odsetki.
260 km dróg w Podlaskiem do przebudowy. Samorządy zyskają 200 mln zł na inwestycje
20 lut 2026

Ponad 200 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymają samorządy z województwa podlaskiego na remonty i budowę nowych dróg - poinformował w piątek wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dofinansowanie otrzyma ponad 150 inwestycji.
Najem w 2026 r. Wszystko, co musisz wiedzieć jako wynajmujący: jak urządzić mieszkanie na wynajem [WYWIAD]
20 lut 2026

Najem w 2026 r. to wciąż dobry sposób na zarobek. Co musisz wiedzieć jako wynajmujący? Jaki najem najbardziej się opłaca: krótko, długo czy średnioterminowy? Jakie mieszkanie mają największą szansę na szybkie wynajęcie? W końcu jak urządzić mieszkanie na wynajem? Opowiada ekspertka Ewa Wielgórska, prezes zarządu Fairy Flats.

REKLAMA

Nowacka: Nastąpi powiązanie pensji nauczycieli ze wskaźnikami w gospodarce. Kto sfinansuje wynagrodzenia?
20 lut 2026

Kto będzie finansował wynagrodzenia nauczycieli – rząd czy samorządy? Czy małe szkoły będą likwidowane? Na te i inne pytania w rozmowie z PAP odpowiedziała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka.
ZUS ogłasza konkurs: można dostać od 15 tys. zł do nawet 350 tys. zł w formie dofinansowania. Jak wziąć udział?
20 lut 2026

W komunikacie z 12 lutego 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs dla płatników składek na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. W puli nagród jest łącznie 150 mln zł. Wnioski można składać od 23 lutego do 24 marca 2026 roku.
Do zdobycia nawet 350 tys. zł – ZUS ogłasza konkurs na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
20 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs dla płatników składek na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. W puli jest łącznie 150 mln zł.
W 2025 roku na rynku powstało prawie 289 tys. firm. Ponad 191 tys. odwiesiło działalność [DANE Z CEIDG]
20 lut 2026

W 2025 roku do CEIDG wpłynęło 288,8 tys. wniosków o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Rok wcześniej było to zaledwie o 64 mniej. Jednocześnie zamknięto 196,7 tys. JDG, a w 2024 r. – 189 tys. W 2025 r. do rejestru wpłynęło też 191,1 tys. wniosków o wznowienie firmy. To o 0,2% więcej niż w 2024 roku – 190,6 tys. Eksperci podsumowujący ww. dane mówią, że liczba nowych JDG utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wznowienia i zamknięcia krążą wokół podobnych wartości, a przedsiębiorcy coraz częściej traktują działalność gospodarczą jak przełącznik, który można włączyć lub wyłączyć w zależności od popytu.

REKLAMA

RCB ostrzega przed groźnym smogiem. Trzy województwa w niebezpieczeństwie. Sprawdź, czy jesteś w strefie zagrożenia
20 lut 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed złą jakością powietrza dla powiatu otwockiego w woj. mazowieckim, powiatu krotoszyńskiego w woj. wielkopolskim oraz dla powiatu pabianickiego, łaskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego w woj. łódzkim.
Nieudana próba zakazu sprzedaży kawy w szkołach. Czy pracownicy resortu zdrowia są pod wpływem lobbystów?
20 lut 2026

Ministerstwo Zdrowia chciało wprowadzić zakaz sprzedaży kawy w szkołach. Projekt rozporządzenia wprowadzał taki zakaz, jednak wersja opublikowana w Dzienniku Ustaw zakazu nie przewiduje. Szefowa resortu zdrowia wierzy, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia nie są pod wpływem lobbystów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA