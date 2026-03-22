Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka musi emerytom oddawać pieniądze. Niektórzy dostaną porządny zastrzyk gotówki

Skarbówka musi emerytom oddawać pieniądze. Niektórzy dostaną porządny zastrzyk gotówki

22 marca 2026, 19:23
Maja Retman
Rosną rachunki za prąd i czynsz, drożeją leki oraz podstawowe produkty spożywcze, a świadczenia nie zawsze nadążają za tempem podwyżek. Dla wielu emerytów i rencistów z miesiąca coraz trudniej wiązać koniec z końcem. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera informacja, że część seniorów może odzyskać pieniądze z urzędu skarbowego. Fiskus zwraca nadpłacony podatek, a przelewy mają trafić do milionów tych, którzy pobierają świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dlaczego pojawia się nadpłata?

System podatkowy w przypadku emerytów działa dziś sprawniej niż kilka lat temu, choć dla wielu wciąż bywa niejasny. Roczne rozliczenie obejmie dochody uzyskane w 2025 roku, a więc nie tylko comiesięczne świadczenia, ale również trzynastą i czternastą emeryturę. To właśnie od tych dodatkowych wypłat Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.

Problem polega na tym, że po zsumowaniu całorocznych dochodów wielu seniorów nie przekracza kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 30 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli całkowity dochód, nawet z dodatkowymi świadczeniami, mieści się w tym limicie, pobrane wcześniej zaliczki okazują się nadpłatą. A nadpłata oznacza zwrot pieniędzy.

Trzeba czy nie trzeba iść do urzędu?

Najważniejsze jest to, że odzyskanie pieniędzy nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie ani samodzielnego wypełniania skomplikowanych formularzy. Administracja skarbowa przygotowała wstępnie wypełnione zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT. Emeryt może je sprawdzić i zaakceptować elektronicznie albo nie robić nic. Wówczas dokument zostanie zatwierdzony automatycznie.

Po rozliczeniu urząd skarbowy przekaże należną kwotę na rachunek bankowy albo wyśle przekaz pocztowy. Jak zapowiadano, pierwsze zwroty mają pojawić się już od lutego 2026 roku.

Nie każdy senior dostanie tyle samo

Kluczowe znaczenie ma wysokość świadczenia brutto. Z analiz wynika, że najbardziej skorzystają osoby otrzymujące emerytury i renty w przedziale od 1800 do 2100 zł brutto miesięcznie. W ich przypadku zaliczki pobrane od trzynastej i czternastej emerytury najczęściej okazują się wyższe, niż wynikałoby to z rocznego limitu kwoty wolnej.

Statystycznie senior może odzyskać około 400 zł. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie, jeżeli oboje mieszczą się w limicie dochodowym, zwrot może sięgnąć nawet 800 zł. Dla gospodarstw domowych utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń to realne wsparcie budżetu.

Konkretne wyliczenia. Tak to wygląda w praktyce

Przykładowe kwoty podał serwis biznesinfo.pl. Emeryt otrzymujący 1500 zł brutto miesięcznie może liczyć na zwrot rzędu 210 zł. Przy świadczeniu w wysokości 2000 zł brutto nadpłata wynosi około 330 zł. Z kolei seniorzy pobierający 2400 zł brutto mogą odzyskać nawet 426 zł.

Jest jednak granica opłacalności. Przy emeryturze przekraczającej około 2500 zł brutto miesięcznie roczny limit kwoty wolnej najczęściej zostaje już w pełni wykorzystany. W takiej sytuacji zaliczki na podatek są pobierane prawidłowo i nadpłata nie powstaje.

Podobnie wygląda sytuacja osób, które dorabiają do emerytury lub uzyskują dodatkowe dochody, na przykład z wynajmu mieszkania. Łączny roczny przychód szybciej przekracza próg 30 tysięcy złotych, co zamyka drogę do zwrotu.

Każdy grosz ma znaczenie

Dla seniorów żyjących wyłącznie z emerytury nawet kilkaset złotych może stanowić odczuwalną ulgę. Zwrot nadpłaconego podatku nie rozwiąże problemu rosnących kosztów życia, ale w wielu domowych budżetach będzie zastrzykiem gotówki, który pozwoli spokojniej zaplanować kolejne miesiące.

Można odliczyć nawet 4560 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy o tej uldze zapominają
Lawina wniosków w ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Emeryci bezwzględnie muszą to podpisywać. Jeżeli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Licznik bije. Czasu mają na to coraz mniej
Infor.pl
Ceny paliw rosną i Polacy oczekują interwencji rządu. Czy rząd obniży marżę, akcyzę i stawkę VAT?
22 mar 2026

Trwa wojna na Bliskim Wschodzie. Zablokowanie strategicznego szlaku przez cieśninę Ormuz i ataki na infrastrukturę naftową powodują rekordowe wzrosty cen paliw. Czy z powodu rosnących cen rząd powinien ingerować w marżę, akcyzę czy VAT na paliwa?
Tysiące seniorów łamie prawo, nie wiedząc o tym. Hulajnoga z siodełkiem to w świetle prawa motorower
22 mar 2026

W sklepach roi się od hulajnóg elektrycznych z siodełkiem. Kupujący, często seniorzy, nie zdają sobie jednak sprawy, że w świetle polskiego prawa taki pojazd to nie hulajnoga, a motorower - ze wszystkimi tego konsekwencjami. Sejmowa komisja właśnie podjęła działania, które mogą radykalnie zmienić zasady poruszania się tymi popularnymi pojazdami i otworzyć nowe możliwości dla ich użytkowników
Zabrali im emerytury niezgodnie z Konstytucją, a odsetek nie oddali. Komisja sejmowa żąda pieniędzy dla tego rocznika
22 mar 2026

Emerytki urodzone w 1953 roku przez lata otrzymywały świadczenia zaniżone na podstawie przepisu, który Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą. Emerytury przeliczono, ale jedna kluczowa kwestia wciąż pozostaje otwarta. Sejmowa komisja właśnie podjęła kroki, które mogą odmienić sytuację finansową tysięcy polskich seniorek.
Seniorzy mogą umorzyć swoje długi bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat, bo – „wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny” [WZÓR WNIOSKU]
22 mar 2026

W ramach upadłości konsumenckiej – jeżeli zachodzą ściśle określone w ustawie przesłanki – dłużnik może uzyskać całkowite umorzenie swoich zobowiązań, bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat i tym samym – nowy start w życiu. Z rozwiązania takiego, mogą skorzystać m.in. zadłużeni seniorzy, prowadzący jednoosobowe gospodarstwa domowe, którzy uzyskują świadczenia zbliżone do najniższej emerytury. „Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać wszystkiego” – przekonuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
22 mar 2026

Koniec z wizytami w urzędzie i czekaniem przy okienku. Administracja skarbowa wyraźnie przyspiesza cyfrową transformację. Coraz więcej spraw podatkowych można dziś załatwić zdalnie, a dostęp do nich mieści się w kieszeni. Mobilny e-Urząd Skarbowy, który jeszcze niedawno był narzędziem wyłącznie dla osób prywatnych, teraz jest otwarty także na organizacje.
Czy bratki boją się przymrozków? Bratki japońskie mogą zmarznąć?
21 mar 2026

Marzec i kwiecień to miesiące, kiedy w ogrodach i na balkonach królują bratki. Czy one boją się przymrozków? Wyjątkowo ozdobna odmiana - bratki japońskie mają pofalowane kwiaty i piękne kolory. Czy mogą zmarznąć?
Umorzony kredyt frankowy! Skarbówka: przychód jest, ale podatku nie zapłacisz – pod jednym warunkiem
22 mar 2026

Coraz więcej kredytobiorców frankowych zawiera ugody z bankami, w ramach których część ich zadłużenia zostaje umorzona. Wielu z nich zakłada, że skoro zobowiązanie miało charakter zwrotny, umorzenie nie ma żadnych konsekwencji podatkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z marca 2026 r. wyjaśnił, że takie rozumowanie jest nieprawidłowe, choć zarazem potwierdził, że w większości przypadków podatek i tak nie zostanie pobrany.
Skarbówka potwierdza: faktura spoza KSeF nie pozbawia prawa do kosztu podatkowego
21 mar 2026

Od 1 lutego 2026 r. obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienił zasady wystawiania faktur w Polsce. Jednak nie każdy dostawca od razu wdroży nowe rozwiązania, a co wtedy z kosztami podatkowymi nabywcy? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął tę kwestię korzystnie dla przedsiębiorców.

Wiata samochodowa (lub drewutnia) sąsiada w niewielkiej odległości od granicy nieruchomości lub okien Twojego domu niezgodna z przepisami – koniec ze spalinami samochodu sąsiada w Twoim domu i cieniem w Twoim ogrodzie
22 mar 2026

Choć zadaszenie miejsca postojowego wydaje się nieskomplikowane od strony technicznej – zdecydowanie nie jest takie w świetle prawa budowlanego i w praktyce – wiele wiat (zarówno tych samochodowych, jak i przeznaczonych do przechowywania drewna) znajdujących się przy polskich domach, posadowionych jest niezgodnie z przepisami i może zostać zakwalifikowanych jako samowola budowlana, która może znacznie uszczuplić portfel właściciela takiej wiaty. Zabronione jest zwłaszcza „stawianie” wiat w zbyt bliskiej odległości od granicy nieruchomości i okien domu sąsiada (co jest częstą praktyką).
Terminy wypłat trzynastek! ZUS zaczyna już 1 kwietnia – sprawdź, kiedy dostaniesz pieniądze
21 mar 2026

Już za chwilę miliony Polaków zobaczą dodatkowe pieniądze na kontach. ZUS ujawnia szczegóły wypłat trzynastych emerytur – bez wniosków, bez formalności, ale z konkretnymi terminami, które warto znać.
