Minimalna emerytura bez lat pracy. Czy to w ogóle możliwe w 2026 roku? Czy można otrzymać 1978,49 zł bez ani 1 przepracowanego dnia?

Minimalna emerytura bez lat pracy. Czy to w ogóle możliwe w 2026 roku? Czy można otrzymać 1978,49 zł bez ani 1 przepracowanego dnia?

18 maja 2026, 16:00
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zmiany w emeryturach
Czy można dostać emeryturę z ZUS, nie mając przepracowanego ani jednego dnia? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków. Przepisy w tej kwestii są jasne, ale kryją w sobie haczyk, o którym mało kto wie. Zobacz, kto może liczyć na przelew.

Nowa minimalna emerytura od 1 marca 2026 roku. Ile na rękę?

W wyniku corocznej waloryzacji, która w 2026 roku wyniosła 5,3 proc., wzrosły stawki wszystkich świadczeń dla seniorów. Od 1 marca 2026 roku oficjalne kwoty gwarantowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyglądają następująco:

  • Emerytura minimalna brutto: 1978,49 zł,
  • Emerytura minimalna netto ("na rękę"): 1800,43 zł.

Niski poziom waloryzacji sprawia, że kwota "na rękę" urosła o nieco ponad 90 zł w stosunku do roku ubiegłego. Dobra wiadomość jest taka, że od kwoty tej nie jest pobierany podatek dochodowy (PIT), a jedynie 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeden dzień pracy a prawo do emerytury

W obecnym systemie emerytalnym w Polsce nie istnieje pojęcie zerowego stażu pracy, który uprawnia do standardowej emerytury minimalnej. Istnieje jednak zasada, która zaskakuje wielu: wystarczy legalnie przepracować tylko jeden dzień, od którego odprowadzono składkę emerytalną, aby zyskać prawo do świadczenia. Taka emerytura nie będzie jednak wysoka. ZUS wyliczy ją na podstawie realnie wpłaconych składek. W efekcie na konto seniora mogą trafiać groszowe kwoty - dosłownie kilka groszy lub kilka złotych miesięcznie. Rekordziści w Polsce, którzy przepracowali zaledwie kilka dni w życiu, otrzymują z ZUS świadczenia rzędu 1 grosza miesięcznie.

Komu ZUS dopłaci do kwoty 1 978,49 zł?

Aby otrzymać pełną gwarantowaną emeryturę minimalną (czyli wspomniane 1978,49 zł brutto), sam wiek nie wystarczy. Trzeba wykazać się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym (okresy składkowe i nieskładkowe). Wymagany staż pracy to:

  • 20 lat - dla kobiet,
  • 25 lat - dla mężczyzn.

Jeśli osiągniesz powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), ale nie uzbierasz powyższych lat pracy, ZUS wypłaci Ci tylko tyle, ile sam odłożyłeś. Oznacza to, że jeśli z wyliczeń składek wyjdzie Ci np. 1100 zł, a nie masz 20/25 lat stażu, państwo nie podwyższy Twojego świadczenia do kwoty minimalnej.

Wyjątek: Emerytura matczyna (Program Mama 4+) bez ani jednego dnia pracy

Istnieje jeden legalny wyjątek, gdy można otrzymać stałe świadczenie miesięczne w wysokości minimalnej emerytury bez ani jednego roku pracy. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane powszechnie jako program Mama 4+. Kto może je otrzymać?

  • Matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci.
  • Ojcowie, w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci.
  • Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).
  • Osoby, które nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne utrzymanie.

Świadczenie to jest przyznawane na wniosek i wynosi dokładnie tyle, ile aktualna minimalna emerytura, czyli 1978,49 zł brutto. Jeśli matka nigdy nie pracowała, otrzymuje pełną kwotę. Jeśli pracowała, ale jej wyliczona emerytura jest niższa od minimalnej, ZUS dopłaca różnicę do tego poziomu.

Co zrobić, gdy brakuje lat pracy? Zasiłek stały z OPS

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, nie mają wypracowanych lat pracy i z tego powodu otrzymują z ZUS groszowe kwoty (lub nie otrzymują nic), mogą szukać ratunku w pomocy społecznej. Zamiast emerytury przysługuje im zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Wymaga to jednak spełnienia surowych kryteriów dochodowych i jest finansowane z budżetu gmin, a nie z systemu ubezpieczeń społecznych ZUS.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy można dostać emeryturę bez żadnych lat pracy? Nie, w standardowym systemie ubezpieczeń ZUS nie ma możliwości uzyskania emerytury bez żadnego stażu pracy. Wyjątkiem jest program Mama 4+ (emerytura matczyna) dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mogły podjąć pracy zawodowej.

Ile wynosi minimalna emerytura od 1 marca 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku gwarantowana minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej seniorzy otrzymują na rękę (netto) dokładnie 1800,43 zł.

Ile trzeba przepracować, aby dostać najniższą emeryturę z ZUS? Aby ZUS podwyższył Twoje świadczenie do kwoty minimalnej (1978,49 zł brutto), musisz osiągnąć wiek emerytalny oraz posiadać odpowiedni staż pracy: 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn.

Co daje 1 dzień pracy do emerytury? Przepracowanie jednego dnia, od którego odprowadzono składkę emerytalną, daje prawo do dożywotniej emerytury z ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego. Będzie to jednak świadczenie groszowe, wyliczone wyłącznie z tej jednej składki (np. kilka groszy lub kilka złotych miesięcznie).

Co zrobić, jeśli nie mam lat pracy do emerytury, a nie mam za co żyć? Osoby bez wymaganego stażu pracy i bez środków do życia mogą ubiegać się o zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Wymaga to spełnienia kryterium dochodowego określonego w przepisach o pomocy społecznej.

Ile wynosi minimalna emerytura od 1 marca 2026 roku brutto i netto?

Od 1 marca 2026 roku emerytura minimalna brutto wynosi 1 978,49 zł, a emerytura minimalna netto („na rękę”) wynosi 1 800,43 zł. Od tej kwoty nie jest pobierany PIT, a jedynie 9 proc. składki zdrowotnej.

Czy jeden dzień legalnej pracy daje prawo do emerytury z ZUS?

Jeden dzień legalnej pracy, od którego odprowadzono składkę emerytalną, daje prawo do świadczenia. ZUS wyliczy emeryturę na podstawie realnie wpłaconych składek, więc mogą to być groszowe kwoty, np. kilka groszy lub kilka złotych miesięcznie.

Jaki staż pracy jest wymagany, aby ZUS dopłacił do minimalnej emerytury?

Aby otrzymać pełną gwarantowaną emeryturę minimalną 1 978,49 zł brutto, trzeba osiągnąć wiek emerytalny i mieć staż ubezpieczeniowy: 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn.

Kto może otrzymać świadczenie Mama 4+ bez ani jednego roku pracy?

Program Mama 4+ może objąć matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, oraz ojców w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci. Wymagany jest wiek emerytalny i brak dochodu zapewniającego niezbędne utrzymanie.

Co przysługuje osobom w wieku emerytalnym bez lat pracy i środków do życia?

Osoby bez wypracowanych lat pracy, które otrzymują z ZUS groszowe kwoty lub nie otrzymują nic, mogą ubiegać się o zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej. Wymaga to spełnienia surowych kryteriów dochodowych.

Infor.pl
Przypomnienie o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku
18 maja 2026

Działy kadr i płac przypominają o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku. Niedługo kończy się maj. Przepisy prawa pracy regulują konieczność wykorzystania zaległych urlopów przez pracowników do 30 września 2026 roku.
AI wygeneruje hit, a Ty zapłacisz za pozew. Ukryte ryzyka muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję
18 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu stworzenie profesjonalnie brzmiącego utworu wymagało studia nagraniowego, instrumentów, producenta i lat doświadczenia. Dziś wystarczy kilkanaście sekund, prosty opis wpisany do generatora AI i opłacona subskrypcja. Narzędzia i rozwiązania rozwijane przez największe firmy technologiczne sprawiły, że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję stała się masowym produktem dostępnym praktycznie dla każdego.
Nauczyciel przeszedł na emeryturę. Czy można ponownie zatrudnić go w szkole?
18 maja 2026

Skorzystanie z prawa do emerytury powszechnej wynikającej z wieku emerytalnego nie stanowi żadnej przeszkody w ponownym zatrudnieniu. Ograniczenia w zatrudnieniu dotyczą jednak nauczycieli pobierających emerytury stażowe.

Zainwestowałeś prywatnie w firmę i masz udział w zyskach? To jest cicha spółka, a wpłacone pieniądze to nie pożyczka, płacisz według skali podatkowej
18 maja 2026

Jeśli zainwestowałeś pieniądze w czyjąś firmę, produkcję filmową lub startup i w zamian masz udział w zyskach (ale nie masz udziałów w spółce) – to tzw. cicha spółka. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 maja 2026 r. rozstrzygnął: Twój zysk z takiej inwestycji to „inne źródła", nie odsetki od pożyczki. Oznacza to, że płacisz według skali podatkowej (12% lub 32%), a nie 19% podatku u źródła. Sprawdź, czy ten wyrok dotyczy Twoich inwestycji i jak to wpłynie na Twój PIT.

Czy rodziny wielodzietne zyskają więcej praw? Nowe propozycje wymagają analiz
18 maja 2026

W Sejmie rozpoczęła się dyskusja na temat możliwości dodatkowego wsparcia rodzin wysoko wielodzietnych. Swoje propozycje przedstawił Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Jakie są argumenty za wprowadzeniem takich zmian?

Rzecznik MŚP postuluje wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej dla LPG
18 maja 2026

LPG nie jest objęty rozwiązaniami osłonowymi, co oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rzecznik MŚP skierowała do Ministra Finansów wystąpienie dotyczące objęcia LPG rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.
Nowe przepisy UE podwyższą ceny materiałów budowlanych i mieszkań. Transformacja energetyczna podzieli mieszkania na dwa segmenty. Infrastruktura jako nowy megatrend inwestycyjny
18 maja 2026

Budownictwo przestaje być tylko odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe, a staje się jednym z kluczowych obszarów transformacji energetycznej Europy. Zbliżający się termin wdrożenia nowych unijnych regulacji sprawia, że rynek nieruchomości wchodzi w okres największej zmiany od lat. To moment, w którym jedne budynki zaczną zyskiwać na wartości, a inne mogą ją stopniowo tracić.

Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu. Ile emerytury z ZUS dostaje?
18 maja 2026

Czy wiesz, że emerytura należy się nawet przy przepracowaniu w ciągu całego życia tylko jednego miesiąca? Oto przykład kobiety, która roznosiła ulotki na umowę zlecenie przez jeden miesiąc. To była jej jedyna praca z odprowadzanymi składami na ubezpieczenie społeczne. Ile emerytury z ZUS otrzymuje?
Kataster od trzeciego mieszkania? Polacy wskazali granicę, która zmienia wszystko
18 maja 2026

Polacy nie chcą podatku katastralnego? Wyniki zaskakują. Większość badanych jest przeciw, ale jednocześnie wielu nie ma jeszcze wyrobionej opinii. Kluczowe okazują się szczegóły – od której nieruchomości miałby obowiązywać i kogo realnie obciążać.
