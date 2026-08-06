Można odliczyć prawie 5000 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy zapominają o tej uldze w rozliczeniach ze skarbówką

Podatnicy często koncentrują się na najpopularniejszych odliczeniach, takich jak ulga na dzieci czy internet. Tymczasem w przepisach funkcjonują również mniej znane preferencje, które mogą przynieść wymierne korzyści finansowe. Jedną z nich jest ulga rehabilitacyjna związana z korzystaniem z samochodu osobowego. Pozwala ona odliczyć od dochodu nawet 2280 zł rocznie, a w niektórych przypadkach łączna kwota odliczenia może sięgnąć 4560 zł. Choć nie oznacza to wypłaty takiej sumy przez urząd skarbowy, może znacząco obniżyć wysokość należnego podatku.

Własny samochód często jest niezbędny do codziennego życia

Dla wielu osób z niepełnosprawnością własny samochód nie jest udogodnieniem, lecz podstawowym środkiem umożliwiającym normalne funkcjonowanie. Dzięki niemu możliwe są regularne dojazdy do lekarzy specjalistów, na zabiegi rehabilitacyjne, do pracy, szkoły czy urzędów. W wielu miejscach transport publiczny nie zapewnia odpowiedniej dostępności, dlatego własny pojazd staje się koniecznością.

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To właśnie z tego powodu przepisy przewidują możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej obejmującej wydatki związane z używaniem samochodu osobowego. Preferencja ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że podatnik nie rozlicza rzeczywiście poniesionych kosztów eksploatacji pojazdu. Zamiast tego może odliczyć od dochodu kwotę określoną w ustawie, co prowadzi do obniżenia podstawy opodatkowania, a w konsekwencji również wysokości podatku.

Kto ma prawo do odliczenia

Z ulgi mogą korzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Prawo do odliczenia przysługuje także podatnikom utrzymującym osobę z niepełnosprawnością, między innymi współmałżonka, dziecko, rodzica lub inną osobę, wobec której spełnione są ustawowe warunki.

Przepisy wymagają jednak, aby samochód był własnością lub współwłasnością osoby z niepełnosprawnością albo podatnika sprawującego nad nią opiekę i ponoszącego koszty jej utrzymania. Rodzaj pojazdu czy jego wiek nie mają znaczenia – liczy się przede wszystkim spełnienie warunków określonych w ustawie.

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Z preferencji podatkowej mogą korzystać osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ulga przysługuje również podatnikom utrzymującym dzieci z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16. roku życia.

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Łączna kwota rozliczenia to blisko 5 tys. złotych

Limit odliczenia został określony na poziomie 2280 zł rocznie dla jednego uprawnionego podatnika. Jeżeli warunki do skorzystania z preferencji spełniają dwie osoby, łączna wartość odliczenia może wynieść nawet 4560 zł. Taka sytuacja może dotyczyć między innymi małżonków lub rodziców dziecka z niepełnosprawnością, jeżeli każdy z nich ma prawo do zastosowania ulgi.

Warto jednak pamiętać, że odliczeniu podlega dochód, a nie sam podatek. Oznacza to, że podatnik nie otrzyma z urzędu skarbowego 2280 zł. Faktyczna korzyść zależy od wysokości osiągniętych dochodów oraz obowiązującej stawki podatkowej. W praktyce oznacza to zazwyczaj oszczędność sięgającą kilkuset złotych.

Z ulgi mogą korzystać zarówno osoby rozliczające się według skali podatkowej, jak i podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Fiskus nie wymaga faktur za paliwo

Jednym z największych ułatwień jest brak obowiązku gromadzenia faktur dokumentujących wydatki na paliwo, naprawy, przeglądy czy ubezpieczenie samochodu. Ulga ma charakter ryczałtowy, dlatego wysokość odliczenia nie zależy od rzeczywiście poniesionych kosztów.

Nie oznacza to jednak, że urząd skarbowy nie może sprawdzić, czy podatnik miał prawo do skorzystania z preferencji. Podstawowym dokumentem jest orzeczenie o niepełnosprawności. Fiskus może również zweryfikować, czy samochód stanowi własność lub współwłasność osoby uprawnionej do ulgi oraz czy jest wykorzystywany w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym. W większości przypadków należy je wykazać w załączniku PIT/O dołączanym do deklaracji.

Warto sprawdzić, czy spełniasz warunki

Ulga rehabilitacyjna dotycząca używania samochodu nie pokryje wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem pojazdu. Może jednak zmniejszyć wysokość podatku i pozostawić w domowym budżecie dodatkowe środki. Z tego powodu przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego warto sprawdzić, czy spełnione są wszystkie warunki pozwalające skorzystać z tego odliczenia. Dla wielu osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów może to oznaczać realną ulgę finansową.