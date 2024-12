Od kiedy wniosek o Aktywnie w domu i Aktywni rodzice w pracy? [Przykłady]

Wniosek o świadczenie "Aktywnie w domu" i "Aktywni rodzice w pracy" można składać już od 1 dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc życia. Dlaczego w tym przypadku ważne, aby nie zwlekać z wnioskiem? Oto przykłady terminów złożenia wniosku do ZUS.

Kiedy wniosek o "Aktywni rodzice w pracy" i "Aktywnie w domu"?

Wniosek o świadczenie „Aktywnie w domu” można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesiąc. Natomiast wniosek o świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” rodzic może złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesiąc, ale nie wcześniej niż w miesiącu, w którym rodzice rozpoczęli aktywność zawodową. Jeśli rodzic złoży wniosek w kolejnych miesiącach, ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym złoży wniosek. Jeśli rodzic złoży wniosek w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesięcy i spełnia pozostałe warunki, to prawo do świadczenia "Aktywni rodzice w pracy" albo "Aktywnie w domu” Zakład przyzna na okres od 12. do 35. miesiąca życia malucha.

Świadczenie nalicza się od miesiąca złożenia wniosku

W przypadku świadczenia "Aktywnie w domu” i "Aktywni rodzice w pracy” nie ma możliwości przyznania świadczenia za okresy wcześniejsze niż miesiąc złożenia wniosku. ZUS zawsze przyzna to świadczenie najwcześniej od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Dlatego rodzice nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku, jeśli dziecko osiągnęło wymagany wiek. O świadczenie "Aktywni rodzice w pracy” powinni występować w miesiącu, w którym rodzice mają aktywność zawodową i dziecko kończy, co najmniej 12 miesięcy. Z kolei o świadczenie „Aktywnie w domu” rodzice powinni składać wniosek w miesiącu, w którym dziecko kończy, co najmniej 12 miesięcy.

Wniosek o "Aktywnie w domu" i "Aktywni rodzice w pracy" - przykłady

Ważne Rodzic ze złożeniem wniosku o świadczenie "Aktywnie w domu” i "Aktywni rodzice w pracy” nie musi czekać do pierwszych urodzin dziecka. Wniosek można złożyć już 1. dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc życia.

Przykład 1 października 2024 r. matka złożyła wniosek o świadczenie „Aktywnie w domu” na syna, który 15 października 2024 r. kończy 12 miesięcy. ZUS przyzna świadczenie od 1 października 2025 r., czyli od miesiąca, w którym matka złożyła wniosek, do 35. miesiąca życia dziecka.

Przykład 20 grudnia 2024 r. matka złożyła wniosek o świadczenie „Aktywnie w domu” na syna, który 15 października 2024 r. ukończył 12 miesięcy. ZUS przyzna świadczenie od 1 grudnia 2024 r., czyli od miesiąca, w którym matka złożyła wniosek. Świadczenie zostanie, więc przyznane na okres od 14. do 35. miesiąca życia dziecka.