ZUS: 331,2 tys. wniosków o świadczenia z programu "Aktywny Rodzic". Najpopularniejsze: "aktywnie w żłobku" - 160,3 tys. wniosków. Na drugim miejscu: "aktywni rodzice w pracy" - 89 tys. wniosków. Na trzecim: "aktywnie w domu" – 81,8 tys. wniosków. Które świadczenie najlepiej wybrać? Kiedy pierwsze wypłaty?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 października trwa nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic. Obejmuje on trzy świadczenia dla rodziców dzieci do 35 miesiąca życia. Wnioski o te świadczenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE/eZUS, mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Najpopularniejszym świadczeniem jest "aktywnie w żłobku". O ten rodzaj wsparcia złożono 160,3 tys. wniosków na 162,9 tys. dzieci. Na świadczenie "aktywni rodzice w pracy" wpłynęło – 89 tys. wniosków na 90,6 tys. dzieci, a na "aktywnie w domu" – 81,8 tys. wniosków na 83,1 tys. dzieci - poinformował rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. W ramach programu rodzice mogą w danym miesiącu na dane dziecko korzystać tylko z jednego świadczenia, jednak w trakcie jego obowiązywania mogą wielokrotnie zmieniać rodzaj wsparcia.

Aktywny Rodzic: jak najczęściej składane są wnioski

Z komunikatu przesłanego przez ZUS wynika, że najbardziej popularny jest kanał PUE ZUS – 244,4 tys. wniosków, co daje 73,8 proc. wpływu wszystkich wniosków. W aplikacji mobilnej ZUS złożono 26,4 tys. wniosków, co daje 8 proc. wpływu wszystkich wniosków, przez banki – 53,9 tys. wniosków, co daje 16,3 proc. wpływu wszystkich wniosków, a przez portal Empatia MRPiPS – 6,4 tys. wniosków, co daje 1,9 proc. wpływu wszystkich wniosków.

Wypłaty z programu Aktywny Rodzic

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że pierwsze wypłaty środków z programu planowane są na przełomie listopada i grudnia. Będą one wypłacone z wyrównaniem od 1 października 2024 r.

Program Aktywny Rodzic

Świadczenie aktywnie w domu przysługuje w wysokości 500 zł. Mogą o nie wystąpić rodzice lub opiekun faktyczny dziecka na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu w rodzinie. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Do 500 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobie, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna. Przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy trzy lata, a w przypadku, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka na każde dziecko w wieku od 12 do 35. miesiąca życia. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zależne od aktywności zawodowej rodziców. Przysługuje w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 lipca 2024 r. wynosi 4300 zł. Jednocześnie w ustawie określono minimalny próg aktywności zawodowej dla każdego z rodziców – podstawa, od której opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe każdego z nich, nie może być niższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 30 proc. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą korzystających z preferencyjnego obniżenia składek. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, świadczenie przysługuje pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od podstawy wynoszącej co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie trzeba wykazywać aktywności zawodowej drugiego rodzica. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Czy trzeba zawierać umowę aktywizującą?