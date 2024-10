Pobrane 12 tys. zł RKO a babciowe, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu [Przykład]

Czy rodzice, którzy mają już pobrane RKO w pełnej kwocie (12 tys. zł) mogą wnioskować o babciowe, aktywnie w żłobku lub aktywnie w domu? Czy pobranie 12 tys. zł wyklucza możliwość pobierania świadczeń z nowego programu "Aktywny rodzic"?

RKO a nowe świadczenia od października 2024 r.

RKO czyli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy zostaje zastąpiony nowym świadczeniem - aktywnie w domu. Obydwa świadczenia wynoszą 500 zł miesięcznie i przysługują przez 2 lata, a dokładnie od ukończenia 12. miesiąca do 35. miesiąca życia dziecka. RKO przysługiwał dopiero na drugie dziecko w rodzinie, które było w tym wieku. Można było wówczas zdecydować o tym, czy wypłata będzie co miesiąc po 500 zł przez 2 lata, czy po 1000 zł miesięcznie przez rok. Od 1 października 2024 roku można wnioskować o nowe świadczenie - aktywnie w domu. Taki wniosek będzie skutkował zmianą RKO na aktywnie w domu. Tutaj jednak nie ma już wyboru - zawsze ZUS wypłaca 500 zł miesięcznie, ale świadczenie przysługuje już od pierwszego dziecka w rodzinie.

REKLAMA

Pobranie 12 tys. RKO a aktywnie w domu

Świadczenie "Aktywnie w domu" uważane jest za zamiennik RKO. W związku z powyższym pobranie już pełnej kwoty RKO czyli 12 tys. zł na dane dziecko wyklucza możliwość skorzystania z nowego świadczenia od 1 października 2024 roku. Gdyby jednak świadczenie nie było pobrane w pełnej wysokości, można składać wniosek do ZUS. Złożenie wniosku skutkuje zamianą RKO na "Aktywnie w domu". Pobierane świadczenia w sumie nie mogą przekroczyć kwoty 12 tys. zł.

Pobrane RKO a babciowe, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu

Wydawać by się mogło, że pobranie pełnej kwoty RKO wyklucza również możliwość otrzymywania babciowego i świadczenia aktywnie w żłobku. To pozostałe dwa świadczenia z programu "Aktywny rodzic". Jednak dowiadujemy się z ZUS, że w tych przypadkach nawet otrzymanie 12 tys. zł na dane dziecko nie stanowi przesłanki wyłączającej. Jest tylko jeden warunek - dotyczy wieku dziecka. Od 1 październiku 2024 r. wniosek o świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" mogą składać rodzice dziecka, które nie skończyło jeszcze 35. miesiąca życia. Wyjątkiem będzie świadczenie "Aktywnie w żłobku" - tutaj nie liczy się wiek dziecka. Wystarczy, że dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest pod opieką opiekuna dziennego. Przypomnijmy, że do żłobka można posłać dziecko już od ukończenia 20 tygodnia życia.