Wcześniejsza emerytura z KRUS w 2025 roku. Ile wynosi wcześniejsza emerytura z KRUS? Kto może się ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić?

Wcześniejsza emerytura z KRUS w 2025 roku. Ile wynosi wcześniejsza emerytura z KRUS? Kto może się ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić?

11 grudnia 2025, 14:37
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Wcześniejsza emerytura z KRUS w 2025 roku. Ile wynosi wcześniejsza emerytura z KRUS? Kto może się ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić?
Wcześniejsza emerytura z KRUS to świadczenie pieniężne przeznaczone dla osób związanych z rolnictwem, które osiągnęły wymagany wiek i spełniły inne kryteria określone przepisami. System ten daje również możliwość ubiegania się o wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej na roli. Kto może otrzymać wcześniejszą emeryturę z KRUS?

Wcześniejsza emerytura z KRUS w 2025 roku. Ile wynosi wcześniejsza emerytura z KRUS? Kto może się ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić?

Wcześniejsza emerytura z KRUS jest dostępna dla osób zajmujących się rolnictwem, pod warunkiem spełnienia przez nich określonych kryteriów dotyczących wieku, okresu opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze oraz definitywnego zaprzestania aktywności w gospodarstwie. Skorzystanie z tej ścieżki emerytalnej jest możliwe przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, który aktualnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Dla kogo wcześniejsza emerytura z KRUS?

Wcześniejsza emerytura z KRUS przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • Wiek: Kobiety muszą mieć ukończone 55 lat, a mężczyźni 60 lat.
  • Okres ubezpieczenia: Należy podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS przez co najmniej 30 lat.
  • Ciągłość ubezpieczenia: Składki na ubezpieczenie musiały być opłacane przez co najmniej 25 lat bez przerw.
  • Zaprzestanie działalności rolniczej: Osoba ubiegająca się o emeryturę musi zakończyć prowadzenie działalności rolniczej (np. przekazać lub sprzedać gospodarstwo).

Wcześniejsza emerytura z KRUS - ile wynosi w 2025 roku?

Wysokość wcześniejszej emerytury rolniczej z KRUS jest ustalana w sposób zryczałtowany i nie zależy bezpośrednio od wszystkich indywidualnych składek rolnika, choć okres ubezpieczenia ma znaczenie. Wysokość wcześniejszej emerytury z KRUS zależy od okresu składkowego i lat podlegania ubezpieczeniu, a jej podstawowa kwota w 2025 roku wynosi około 1691 zł. Warto zaznaczyć, że kwota ta może być wyższa, jeśli rolnik był ubezpieczony również w innych systemach (jak ZUS) lub opłacał w KRUS dodatkowe składki, na przykład za gospodarstwo rolne powyżej 50 hektarów przeliczeniowych. Należy pamiętać o istotnym warunku: osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę z KRUS nie może kontynuować pracy w rolnictwie, gdyż grozi to zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z KRUS?

Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), konieczne jest zgromadzenie określonych dokumentów. Proces składania wniosku o wcześniejszą emeryturę rolniczą wymaga przygotowania następującego zestawu:

  • Wypełniony formularz wniosku o emeryturę rolniczą (druk o symbolu KRUS SR-21).
  • Dokument tożsamości – dowód osobisty.
  • Dokumenty potwierdzające okresy objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, takie jak zaświadczenia, decyzje administracyjne czy dowody wpłat składek.
  • Dokumenty potwierdzające fakt przekazania gospodarstwa rolnego, na przykład akt notarialny (umowa darowizny, umowa sprzedaży) lub inne stosowne dokumenty.
  • Oświadczenie potwierdzające zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę z KRUS

Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z KRUS, należy złożyć wniosek w lokalnej jednostce terenowej KRUS, odpowiadającej miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Dokumenty można dostarczyć osobiście do placówki, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jeśli posiada się profil zaufany). Zgodnie z przepisami, KRUS ma obowiązek rozpatrzyć złożony wniosek i podjąć decyzję w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia kompletnej dokumentacji.

Czy osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę z KRUS może dorabiać lub pracować?

Warunkiem otrzymania wcześniejszej emerytury z KRUS jest zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Choć dorabianie w innych formach (np. poprzez umowy cywilnoprawne czy wynajem) nie zawsze skutkuje odebraniem świadczenia, zaleca się każdorazowo skonsultować swoją sytuację z KRUS. Podjęcie przez emeryta działalności niezgodnej z obowiązującymi przepisami może prowadzić do zawieszenia lub wstrzymania wypłaty emerytury.

Wcześniejsza emerytura z KRUS - podsumowanie

Wcześniejsza emerytura z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) przysługuje rolnikom, którzy spełniają określone warunki:

  • Wiek: kobiety muszą mieć ukończone 55 lat, a mężczyźni 60 lat.
  • Okres ubezpieczenia: co najmniej 30 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS.
  • Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej – konieczne, aby skorzystać z wcześniejszej emerytury.
  • Termin spełnienia warunków: prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje osobom, które do 31 grudnia 2017 roku podlegały ubezpieczeniu społecznemu rolników przez minimum 30 lat.

Pełny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w KRUS, ale wcześniejsza emerytura umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań. Aby przejść na wcześniejszą emeryturę, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w regionalnym oddziale KRUS, m.in. wniosku KRUS SR-21, dokumentu potwierdzającego wiek oraz dokumentów potwierdzających okres prowadzenia działalności rolniczej lub ubezpieczenia w KRUS. Wysokość wcześniejszej emerytury z KRUS zależy od okresu składkowego i lat podlegania ubezpieczeniu, a jej podstawowa kwota w 2025 roku wynosi około 1691 zł.

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

