REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ważny termin w ZUS. Zapomnisz o tym zgłoszeniu i stracisz prawo do wypłaty emerytury

Ważny termin w ZUS. Zapomnisz o tym zgłoszeniu i stracisz prawo do wypłaty emerytury

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lipca 2026, 10:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emeryt
Ważny apel ZUS. Seniorze, zgłoś zmiany w tych terminach, aby uniknąć opóźnień w wypłacie emerytury
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Masz konto w ZUS? Jeśli planujesz zmianę numeru konta bankowego lub przeprowadzkę, musisz pilnie pilnować jednego terminu. W sieci krąży wiele nieprawdziwych informacji o tzw. "zasadzie 12 dni". ZUS przypomina o ważnej zasadzie: spóźnienie o choćby jeden dzień sprawi, że Twoja emerytura lub renta wróci do urzędu, a Ty zostaniesz bez grosza na życie.

rozwiń >

Ważny apel ZUS. Emerycie, zgłoś zmiany w tych terminach, aby uniknąć opóźnień w wypłacie

Jeżeli beneficjenci zapomną lub nie zdążą zgłosić zmian danych w wyznaczonym czasie, mogą napotkać trudności z terminowym otrzymaniem emerytury. Dlatego ważne jest, aby regularnie informować ZUS o wszelkich korektach. Aby uniknąć opóźnień, ZUS zaleca zgłaszanie nowych danych najpóźniej na 12 dni przed planowaną datą wypłaty świadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Sposób wypłaty a ryzyko formalne

Zdecydowana większość emerytur w Polsce jest wypłacana za pomocą bezpiecznych przelewów na konta bankowe. Istnieje jednak grupa seniorów, którzy nadal odbierają swoje świadczenia bezpośrednio od listonosza. W obu przypadkach nieaktualne dane w systemie ZUS mogą prowadzić do komplikacji. U osób korzystających z bankowości błędny numer konta oznacza zwrot środków do ZUS. Z kolei w przypadku emerytów obsługiwanych przez Pocztę Polską, niezgodność adresu zamieszkania uniemożliwi listonoszowi doręczenie gotówki. Skutkuje to również brakiem ważnej korespondencji urzędowej.

Apel ZUS do wszystkich świadczeniobiorców

ZUS apeluje, aby wszelkie zmiany danych osobowych, adresowych czy bankowych zgłaszać jak najszybciej. Instytucja podkreśla, że zasada ta dotyczy nie tylko seniorów, lecz wszystkich osób pobierających jakiekolwiek świadczenia z ZUS, w tym renty czy zasiłki. W przypadku zamknięcia starego konta bankowego i braku aktualizacji danych w ZUS, przelane środki zostaną odrzucone przez bank i wrócą do ubezpieczyciela. Zanim proces wyjaśniania się zakończy, senior może przejściowo zostać bez pieniędzy.

12 dni, ale kalendarzowych - nie daj się wprowadzić w błąd

W przestrzeni publicznej często pojawia się dezinformacja dotycząca tego terminu. Jak wyjaśniają rzecznicy ZUS, aby punktualnie dostać przelew lub gotówkę, każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego należy zgłosić najpóźniej na 12 dni kalendarzowych (a nie roboczych) przed terminem wypłaty świadczenia. Jeśli termin wypłaty przypada np. 25. dnia miesiąca, dokumenty aktualizacyjne muszą trafić do ZUS najpóźniej do 13. dnia tego samego miesiąca. Zgłoszenie poprawek zbyt późno spowoduje, że system wygeneruje wypłatę na stare, nieaktualne dane, a pieniądze wrócą do ZUS.

REKLAMA

Stałe terminy wypłat - sprawdź swój dzień

Aby ułatwić obliczenia, warto pamiętać, że ZUS wypłaca emerytury w stałych terminach. Są to: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca. Jeśli dany dzień przypada w weekend lub święto, pieniądze są wypłacane odpowiednio wcześniej. Odliczenie 12 dni kalendarzowych od swojego stałego terminu pozwala precyzyjnie wyznaczyć ostateczną datę na złożenie wniosku ERPO.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyjazd za granicę? To też musisz zgłosić

Wielu seniorów nie wie, że ZUS należy powiadomić nie tylko o przeprowadzce wewnątrz kraju, ale także o wyjeździe na stałe za granicę. Jeśli zmieniasz państwo zamieszkania, musisz poinformować o tym urząd. W przeciwnym razie ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia lub przekazywać je na nieaktywne konto, co wygeneruje ogromne opóźnienia w dostępie do gotówki za granicą.

Jak zmienić swoje dane w ZUS?

W 2026 roku formalności można dopełnić bardzo łatwo, szybko i bez wychodzenia z domu:

  • Przez internet: Wystarczy zalogować się na swoje indywidualne konto na platformie eZUS (dawne PUE ZUS) i wysłać odpowiedni wniosek elektronicznie.
  • Osobiście: Można odwiedzić dowolną placówkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zgłosić korektę przy okienku.
  • Tradycyjną pocztą: Procedurę zmiany danych adresowych, osobowych czy rachunku bankowego realizuje się poprzez wypełnienie i wysłanie oficjalnego wniosku o symbolu ERPO.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy 12 dni na zgłoszenie zmian to dni robocze czy kalendarzowe? Są to dni kalendarzowe. Do tego czasu wlicza się również weekendy i święta. Jeśli Twoja emerytura jest wypłacana np. 25. dnia miesiąca, wniosek o zmianę konta lub adresu musisz dostarczyć do ZUS najpóźniej do 13. dnia tego samego miesiąca.

Co się stanie, jeśli spóźnię się ze zgłoszeniem nowego konta bankowego? ZUS wyśle pieniądze na Twój stary, nieaktywny rachunek. Bank odrzuci ten przelew i odeśle środki z powrotem do ZUS. Przez to Twoja emerytura przyjdzie z dużym opóźnieniem, ponieważ ZUS będzie musiał ponowić wypłatę dopiero po przetworzeniu zwrotu i wprowadzeniu Twoich nowych danych.

Czy muszę iść do urzędu, aby zmienić numer konta lub adres? Nie. Wszystko możesz załatwić bez wychodzenia z domu przez internet. Wystarczy zalogować się do systemu eZUS (dawne PUE ZUS) za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej i wypełnić wniosek online.

Jaki formularz muszę wypełnić, aby zaktualizować swoje dane? Właściwym dokumentem do zmiany danych osobowych, adresowych lub numeru konta dla emerytów i rencistów jest wniosek ERPO. Możesz go pobrać ze strony internetowej ZUS, otrzymać w placówce lub wypełnić elektronicznie w systemie eZUS.

Czy listonosz może przekazać emeryturę na nowy adres, jeśli powiem mu o przeprowadzce? Nie. Listonosz ma obowiązek dostarczyć pieniądze pod adres wskazany oficjalnie w dokumentach z ZUS. Nawet jeśli zostawisz na Poczcie Polskiej dyspozycję przekazywania korespondencji (tzw. dosyłanie), to przekazy pieniężne z ZUS nie podlegają tej usłudze. Zmianę adresu musisz zgłosić bezpośrednio do ZUS.

Kiedy zgłosić do ZUS zmianę adresu lub numeru rachunku bankowego przed wypłatą świadczenia?

Zmianę adresu i numeru rachunku bankowego należy zgłosić najpóźniej na 12 dni kalendarzowych, a nie roboczych, przed terminem wypłaty świadczenia. Przy wypłacie 25. dnia miesiąca dokumenty muszą trafić do ZUS najpóźniej do 13. dnia tego samego miesiąca.

Co grozi po zgłoszeniu nowego konta bankowego do ZUS zbyt późno?

Zgłoszenie poprawek zbyt późno spowoduje, że system wygeneruje wypłatę na stare, nieaktualne dane, a pieniądze wrócą do ZUS. Senior może przejściowo zostać bez pieniędzy.

W jakich stałych terminach ZUS wypłaca emerytury?

ZUS wypłaca emerytury w stałych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca. Jeśli dany dzień przypada w weekend lub święto, pieniądze są wypłacane odpowiednio wcześniej.

Czy wyjazd na stałe za granicę trzeba zgłosić do ZUS?

ZUS należy powiadomić o wyjeździe na stałe za granicę. W przeciwnym razie ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia lub przekazywać je na nieaktywne konto, co wygeneruje ogromne opóźnienia w dostępie do gotówki za granicą.

Jak w 2026 roku zmienić dane adresowe, osobowe lub rachunek bankowy w ZUS?

W 2026 roku formalności można dopełnić przez internet na platformie eZUS, osobiście w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo tradycyjną pocztą. Procedurę realizuje się przez wypełnienie i wysłanie wniosku ERPO.

Powiązane
Masz 65 lat i 45 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS
Masz 65 lat i 45 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS
Ulga rehabilitacyjna w 2026 roku. Sprawdź pełną listę odliczeń i zyskaj tysiące złotych zwrotu
Ulga rehabilitacyjna w 2026 roku. Sprawdź pełną listę odliczeń i zyskaj tysiące złotych zwrotu
Wcześniejsza emerytura pomostowa w 2026 roku. Sprawdź nowe stawki i warunki ZUS
Wcześniejsza emerytura pomostowa w 2026 roku. Sprawdź nowe stawki i warunki ZUS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Emerytalna rewolucja na horyzoncie? Czy wiek emerytalny się zmieni? Sprawdź, co czeka seniorów w 2026 i 2027 roku
23 lip 2026

Przepisy regulujące moment zakończenia kariery zawodowej w Polsce budzą coraz większe emocje, a wokół daty przejścia na zasłużony odpoczynek narosło wiele mitów. Polacy z niepokojem i nadzieją śledzą doniesienia z kuluarów rządowych. Wszelkie zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych uderzają przecież bezpośrednio w nasze portfele i plany życiowe. Czy w latach 2026 i 2027 czekają nas drastyczne reformy, czy może system utrzyma dotychczasowy kurs? Oficjalne komunikaty i zakulisowe debaty ekspertów odsłaniają karty.
Bezrobocie w Polsce. GUS podał dane za czerwiec 2026
23 lip 2026

Stopa bezrobocia w czerwcu spadła do 5,8 proc. z 5,9 proc. miesiąc wcześniej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zmniejszyła się również liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy – z 915,9 tys. w maju do 901,5 tys. w czerwcu.
Podatek cyfrowy w Polsce. Projekt już za kilka dni. Rząd ujawnia też plany dotyczące gigafabryki AI
23 lip 2026

Projekt nowego podatku cyfrowego obejmującego zagraniczne platformy działające na polskim rynku ma zostać opublikowany jeszcze przed końcem lipca. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski wskazał również, że Polska ma już 10 potencjalnych lokalizacji pod budowę gigafabryki AI, a wszystkie spełniają kluczowy warunek dotyczący dostępu do energii.
Tyle wyniosą emerytury w 2027 roku. Decyzja rządu zaskoczy wielu seniorów
23 lip 2026

Rząd podjął kluczową decyzję w sprawie podwyżek emerytur, które wejdą w życie w marcu 2027 roku. Oficjalne dane potwierdzają, że po burzliwych i bezowocnych negocjacjach w Radzie Dialogu Społecznego, Rada Ministrów samodzielnie ustaliła wskaźnik wzrostu świadczeń na poziomie ustawowego minimum. Oznacza to gwałtowne wyhamowanie podwyżek w porównaniu do ubiegłych lat, co dla milionów polskich seniorów może być sporym zaskoczeniem.

REKLAMA

Fałszywe szkody, skradzione dane, AI. Tak dziś próbuje się wyłudzać pieniądze z ubezpieczeń
23 lip 2026

Ubezpieczyciele ujawnili w 2025 roku wyłudzenia na blisko 800 mln zł. To o 18 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy wykryto oszustwa warte 675 mln zł. Najnowszy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazuje, że przestępczość ubezpieczeniowa szybko się zmienia: dziś nie chodzi już tylko o upozorowane stłuczki czy zawyżone rachunki, ale coraz częściej o kradzież tożsamości, fałszywe dane i użycie AI.
Budownictwo mieszkaniowe odbija. Deweloperzy z wyraźnym wzrostem
23 lip 2026

Pierwsze sześć miesięcy 2026 roku przyniosło poprawę w budownictwie mieszkaniowym. Z raportu serwisu RynekPierwotny.pl wynika jednak, że tempo wzrostu poszczególnych wskaźników jest zróżnicowane, a największy skok odnotowano w liczbie pozwoleń na budowę uzyskanych przez deweloperów.
Szkoły znikają z mapy Polski. Liczba uczniów gwałtownie spadła
23 lip 2026

Rok szkolny zakończyło 4,9 mln uczniów – o około 700 tys. mniej niż kilkanaście lat temu. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, skutkiem pogłębiającego się niżu demograficznego jest fala likwidacji przedszkoli i szkół podstawowych, a samorządy zapowiadają, że ten proces będzie się nasilał.
W Warszawie są dwie nowe syrenki. Pojawiły się w nietypowym miejscu
23 lip 2026

W centrum stolicy pojawiły się dwie nowe syrenki. Można je oglądać w nietypowym miejscu - na torowisku w Alejach Jerozolimskich przy skrzyżowaniu z Emilii Plater. Podobizna symbolu stolicy zdobi dwie płyty prefabrykowane pomiędzy przejściem dla pieszych a jezdnią. W stolicy można spotkać wiele syrenek.

REKLAMA

W czasie urlopu pracownik zdalny może dostać niższy przelew. Wszystko zależy od zapisów regulaminu
23 lip 2026

W czasie urlopu niektórych pracowników zdalnych zaskakuje niższy przelew od pracodawcy. Dlaczego tak się dzieje? Zaczyna się od wątpliwości co do tego, czy w czasie urlopu pracownik ponosi koszty związane z pracą zdalną, a pracodawca ma obowiązek je pokryć?
NIK skontrolował spółki komunalne. Nie jest źle
23 lip 2026

W ocenie NIK skontrolowane spółki były dobrze przygotowane do wykonywania zadań w obszarze gospodarki komunalnej. „Opracowały plany i procedury na wypadek awarii i zagrożeń, celem zapewnienia ciągłości dostaw i usług zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkańców w sytuacji kryzysowej bądź przypisano im takie zadania w miejskich planach zarządzania kryzysowego”. .Pozytywna ocena nie dotyczyła jednak wszystkich obszarów działalności. Np. w większości przypadków spółki prawidłowo oceniały stan techniczny swojego majątku i stosowały zabezpieczenia mające na celu jego ochronę. Jednak w trzech z nich nie zapewniono jednak możliwości odtworzenia majątku z odszkodowania ubezpieczeniowego w przypadku wystąpienia znacznej szkody.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA