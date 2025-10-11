REKLAMA

Wystarczy 200 zł i możesz mieć wpisane nowe uprawnienia w prawo jazdy bez kosztownego kursu – chodzi o kod 96

Wystarczy 200 zł i możesz mieć wpisane nowe uprawnienia w prawo jazdy bez kosztownego kursu – chodzi o kod 96

11 października 2025, 18:40
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
radca prawny
prawo jazdy, egzamin na prawo jazdy, egzamin, przyczepa, uprawnienia do kierowania pojazdami
Wystarczy 200 zł i możesz mieć wpisane nowe uprawnienia w prawo jazdy bez kosztownego kursu – chodzi o kod 96
shutterstock

Kursy na prawo jazdy lub poszerzenie uprawnień od wielu lat systematycznie drożeją – niemal co roku można się spodziewać korekty cen w górę. Ale jest pewien rodzaj uprawnienia, które możesz nabyć bez konieczności odbywania kosztownego kursu – musisz tylko zapłacić 200 zł i od razu przystępujesz do egzaminu, tzn. w najbliższym wolnym terminie w ośrodku egzaminowania.

Co to za uprawnienie do zdobycia do prawa jazdy bez kursu?

Prawo o ruchu drogowym dopuszcza rozszerzenie już posiadanych uprawnień przez kierowcę bez konieczności odbycia kosztownego kursu w części teoretycznej i praktycznej. Chodzi o rozszerzenie uprawnień do kategorii B o kod 96. Kod ten umożliwia holowanie cięższych przyczep, niż dopuszcza sama kategoria B.

Jaką przyczepę można ciągnąć za samochodem na samą kategorię B?

Dysponując już samą kategorią B prawa jazdy, można ciągnąć przyczepę za samochodem osobowym. Prawo jazdy B uprawnia bowiem do kierowaniem tzw. zespołem pojazdów, co oznacza, że możemy legalnie prowadzić samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony, wraz z przyczepą. Trzeba natomiast pilnować tego, jaką przyczepę podczepiamy do samochodu mając tylko to uprawnienie. Mianowicie, legalnie możemy wówczas prowadzić samochód z tzw. przyczepą lekką – to jest która sama w sobie posiada DMC do 750 kg. Wówczas limit łącznych DMC 3,5 t nie obowiązuje – masę przyczepy lekkiej możemy bowiem doliczyć, co oznacza że na samą kategorię B możemy prowadzić samochód osobowy o DMC do 3,5 t wraz z podczepioną przyczepą lekką o DMC do 750 kg. Masa zespołu pojazdów nie może wówczas przekraczać 4,25 t. Natomiast jeżeli chcemy ciągnąć przyczepę ciężką, to jest taką, której DMC przekracza 750 kg, wówczas musimy już pilnować ograniczenia DMC całego zespołu pojazdów, który musi się mieścić w limicie 3,5 t – to jest samochód osobowy + przyczepa ciężka.

Samochód w firmie

Co zatem daje kod 96 do kategorii B?

Posiadając kod 96 do kategorii B prawa jazdy, zyskujemy większe możliwości w zakresie ciągnięcia przyczep, których DMC przekracza 750 kg. Wówczas nadal obowiązuje limit na cały zespół pojazdów wynoszący 4,25 t (to jest taki sam, jak w przypadku konfiguracji samochód osobowy o DMC do 3,5 t + przyczepa lekka o DMC do 750 kg), z tym że dopiero z kodem 96 legalnie możemy prowadzić samochód osobowy o DMC do 3,5 t wraz z przyczepą ciężką (to jest taką, której DMC przekracza 750 kg), gdzie masa zespołu może wynosić do 4,25 t, a nie tylko do 3,5 t, jak bez uprawnienia z kodem 96 i przyczepą ciężką. Realnie może to dawać sporą korzyść – obecnie nawet ciężkie ze względu na masę baterii samochody osobowe elektryczne przeciętnie raczej nie przekraczają DMC 2,5 t. To zaś oznacza, że bez kodu 96 do takiego pojazdu możemy podpiąć tylko przyczepę o DMC do 1 t. Natomiast z kodem 96, możemy wówczas podpiąć do pojazdu o DMC 2,5 t przyczepę o DMC nawet do 1,75 t. To już znacząca różnica, bo otwiera możliwości ciągnięcia np. bardziej zaawansowanych i rozbudowanych przyczep kempingowych, które są cięższe. Często także spotyka się przyczepy do transportu pojazdów jednośladowych czy quadów, które mają DMC w okolicach 1,5 t – zatem kwalifikują się już na przyczepy ciężkie, a wówczas bez kodu 96 nie możemy legalnie ich podpinać do samochodu osobowego, gdyby cały zespół przekraczał limit 3,5 t (uwaga – chodzi o DMC).

Ważne

Bez kodu 96 na samą kategorię B można prowadzić zespół pojazdów składający się z samochodu osobowego o DMC do 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej o DMC do 750 kg; masa zespołu nie może przekraczać 4,25 t. Można przy samej kategorii B podczepiać przyczepę inną niż lekka, to jest o DMC powyżej 750 kg, ale wówczas trzeba pilnować DMC całego zespołu pojazdów, który nie może przekroczyć 3,5 t. Często nie będzie to możliwe, ze względu na DMC pojazdu oraz DMC przyczepy ciężkiej.

Z kodem 96 do kategorii B, można prowadzić zespół pojazdów składający się z samochodu osobowego o DMC do 3,5 t oraz przyczepy innej niż lekka, to jest o DMC powyżej 750 kg, gdzie masa zespołu pojazdów nie może przekraczać 4,25 t. To już otwiera większe możliwości holowania przyczep ciężkich, bowiem zyskujemy 750 kg zapasu w DMC zespołu pojazdów. W porównaniu do sytuacji bez kodu 96.

Z kodem 96 nabywamy więc uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla)  oraz z przyczepy innej niż lekka w przypadku gdy łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów przekracza 3,5 t ale nie przekracza 4,25 t.

Nie trzeba odbywać kursu na kod 96, ale w takim razie jak go zdobyć?

Dla nabycia uprawnienia o kodzie 96, należy posiadać kategorię B prawa jazdy oraz mieć ukończone co najmniej 18 lat. Jak już wskazano wyżej, nie jest wymagane przed przystąpieniem do egzaminu odbycie kursu teoretycznego, ani praktycznego. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu składa się podobnie jak w przypadku wniosków o inny rodzaj egzaminu na uprawnienia do kierowania pojazdami (to jest we właściwym wydziale komunikacji lub elektronicznie), a następnie po wyznaczeniu terminu, przystępuje się od razu w ośrodku ruchu drogowego do egzaminu państwowego praktycznego. Jak już wskazano wyżej, opłata za egzamin wynosi w większości ośrodków 200 zł. Co ciekawe, egzamin na kod 96 do kategorii B, wygląda podobnie do egzaminu na kategorię B+E, z tym że tam DMC przyczepy może wynosić 3,5 t, a masa zespołu pojazdów aż 7 t. Co za tym idzie, egzamin na kod 96 obejmuje w szczególności następujące zadania egzaminacyjne:

Na placu:

  • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu;
  • przygotowanie do jazdy;
  • prawidłowe i bezpieczne połączenie pojazdu z przyczepą;
  • poruszanie się pasem ruchu po łuku do przodu i tyłu;
  • wykonanie zadania z wylosowanego zestawu: parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem) albo prostopadłe (wjazd tyłem, wyjazd przodem) oraz parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem) albo ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu;

W ruchu miejskim:

  • wjazd na drogę z obiektu przydrożnego;
  • jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi oraz dwujezdniowymi;
  • jazda drogami jednokierunkowymi;
  • przejazd przez skrzyżowania;
  • przejazd przez przejścia dla pieszych;
  • parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami;
  • zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej;
  • przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują w danym mieście);
  • przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego, z uwzględnieniem pierwszeństwa;
  • manewry wyprzedzania, omijania, wymijania, zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy, zawracania na skrzyżowaniu;
  • hamowanie od prędkości przynajmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu.

Uprawnienia to nie wszystko – trzeba jeszcze sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym, jakie są dopuszczalne masy pojazdu oraz jakie przyczepy może holować

W razie nabycia uprawnień trzeba jeszcze sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym, do jakiego typu przyczep oraz o jakiej masie pojazd jest przystosowany konstrukcyjnie. Nie zawsze bowiem będzie możliwość holowania ciężkiej przyczepy każdym pojazdem, jaki posiadamy. W dowodzie rejestracyjnym istotne są następujące rubryki:

F2 – jest tam wpisana dopuszczalna masa całkowita pojazdu;

F3 –  w tym polu jest określona z kolei dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów;

O1 – to pole określa maksymalną masę całkowitą przyczepy z hamulcem;

O2 – to pole określa natomiast maksymalną masę całkowitą przyczepy bez hamulca.

Co ciekawe, nabycie uprawnienia o kodzie 96 pozostaje bez znaczenia dla tego, ile osi (jedną czy dwie) będzie posiadała przyczepa, czy też czy będzie wyposażona w hamulec, czy nie. Z punktu widzenia uprawnienia, liczą się wyłącznie masy pojazdu, przyczepy oraz zespołu pojazdów, w zakresie DMC.

Jeżeli korzystamy z przyczep, to warto sprawdzać parametry techniczne w dowodach rejestracyjnych, oraz weryfikować, czy na pewno korzystamy z przyczep, które wytrzyma konstrukcja pojazdu, jak również czy posiadamy na to stosowne uprawnienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251)

Źródło: INFOR
