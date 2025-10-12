Matczyna Emerytura (RŚU) gwarantuje minimalne świadczenie (ok. 1780 zł brutto) matkom, które wychowały czworo lub więcej dzieci i nie wypracowały stażu. Maksymalny dodatek roczny to 4800 zł. Świadczenie przysługuje od 60. roku życia matki i wymaga złożenia wniosku w ZUS, gdyż nie jest przyznawane automatycznie.

Tzw. Matczyna Emerytura, czyli Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające (RSU), to program wsparcia dla osób, które ze względu na długoletnie poświęcenie się wychowywaniu dzieci lub opiece nad nimi, nie wypracowały minimalnego stażu pracy i w związku z tym nie mają prawa do najniższej emerytury z ZUS. Choć świadczenie to ma na celu wyrównanie minimalnej emerytury, można z niego uzyskać dodatkowo nawet 4800 złotych rocznie, jeśli jest przyznawane przez ZUS jednocześnie z innym świadczeniem. Sprawdź, komu przysługuje i jak złożyć wniosek.

Czym jest Matczyna Emerytura i ile wynosi?

Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające (popularnie zwane Matczyną Emeryturą) gwarantuje osobie uprawnionej, że jej łączne świadczenia emerytalno-rentowe nie będą niższe niż kwota najniższej emerytury (w 2025 r. jest to około 1780 złotych brutto). Świadczenie to jest wypłacane jako uzupełnienie do tej minimalnej kwoty. Jeśli Twoja emerytura wynosi 1000 złotych, ZUS dopłaci Ci 780 złotych. Skąd prognoza 4800 zł rocznie? Kwota 4800 złotych rocznie (czyli 400 złotych miesięcznie) to maksymalna wartość dodatku, który może być przyznawany wraz z innymi świadczeniami, takimi jak renta z tytułu niezdolności do pracy. W praktyce jest to często kwota zasiłku dla opiekuna, który zrezygnował z pracy, by opiekować się dzieckiem. Dodatek ten ma charakter stały i jest waloryzowany.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

O Matczyną Emeryturę mogą ubiegać się głównie matki, które spełniają dwa kluczowe warunki: Wiek: Ukończyły 60 lat. Brak świadczenia: Nie pobierają emerytury lub renty, albo ich świadczenie jest niższe niż kwota najniższej emerytury (aktualnie około 1780 złotych brutto). Wychowanie dzieci: Urodziły i wychowały co najmniej: czworo dzieci, lub więcej dzieci. W wyjątkowych przypadkach, jeśli ojciec dziecka przejął opiekę (np. w przypadku śmierci matki, jej porzucenia dzieci lub długotrwałej choroby), o świadczenie może ubiegać się także ojciec, który ukończył 65 lat.

Czy świadczenie jest przyznawane z automatu?

Nie. W przeciwieństwie do niektórych dodatków ZUS, Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające nie jest przyznawane z urzędu. Należy złożyć wniosek. Wnioski o przyznanie świadczenia są rozpatrywane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To Prezes ZUS decyduje o przyznaniu RŚU na podstawie analizy sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej wnioskodawczyni.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Do uzyskania świadczenia niezbędne jest złożenie: Wniosku o Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające (formularz ERSU). Kwestionariusza o sytuacji materialnej i rodzinnej (informacje o dochodach, stanie majątkowym, stanie zdrowia). Oświadczenia o liczbie wychowanych dzieci (w tym akty urodzenia dzieci). Oświadczenia o braku uprawnień do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS, przesłać pocztą lub elektronicznie przez platformę PUE ZUS. W przypadku pozytywnej decyzji, świadczenie jest wypłacane co miesiąc.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2024 r. poz. 396 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2024 r. poz. 1765 ze zm.).