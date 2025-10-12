Przejście na emeryturę to jedna z najważniejszych decyzji finansowych, a wybór miesiąca złożenia wniosku do ZUS w 2026 r. będzie miał kluczowe znaczenie. Jeśli popełnisz błąd i złożysz wniosek w marcu, kwietniu lub maju, stracisz nawet kilkaset złotych rocznie! To efekt mechanizmu waloryzacji, który co roku faworyzuje wnioski złożone w lutym i lipcu. Sprawdź, dlaczego te trzy miesiące stanowią pułapkę dla przyszłych emerytów i jak zyskać na prognozowanej waloryzacji 4,88%.

Waloryzacja kwartalna i roczna – pułapka ZUS

Wysokość Twojej nowej emerytury zależy od dwóch głównych czynników: 1. Kwoty składek zgromadzonych na koncie ZUS. 2. Dwa mechanizmy waloryzacji stosowane przez ZUS, które decydują o ostatecznym wyliczeniu kapitału i tym samym świadczenia:

REKLAMA

REKLAMA

Waloryzacja roczna: Zawsze 1 czerwca. Dotyczy składek zgromadzonych na koncie. Jest kluczowa dla wysokości kapitału.

Waloryzacje kwartalne: Stosowane są do konta wyłącznie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Decydują o doliczeniu odsetek od kapitału zgromadzonego do końca ostatniego kwartału (czyli 31 grudnia).

W 2026 r. najnowsza waloryzacja roczna 1 czerwca będzie oparta na prognozowanych, niższych wskaźnikach, dlatego kluczowe jest, aby jak najlepiej wykorzystać waloryzacje kwartalne.

REKLAMA

Najgorszy czas na przejście na emeryturę w 2026 r.

Najmniej korzystne jest złożenie wniosku o emeryturę w miesiącach bezpośrednio poprzedzających główną waloryzację roczną (1 czerwca).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Marzec: Wnioskodawca nie łapie się na waloryzację roczną (czerwiec) i traci ostatnią kwartalną (grudzień) z poprzedniego roku. To wielokrotna strata.

Kwiecień: Wniosek złożony w tym miesiącu sprawia, że ZUS oblicza świadczenie z pominięciem kluczowej waloryzacji rocznej z 1 czerwca. To największa strata.

Maj: Podobnie jak w kwietniu, świadczenie jest ustalane przed waloryzacją roczną, co powoduje znaczące obniżenie kapitału początkowego. To wysoka strata.

Najlepszy czas na przejście na emeryturę w 2026 r.

Aby uzyskać najwyższe świadczenie, należy celować w miesiące, które pozwalają załapać się na jak największą liczbę waloryzacji:

Luty 2026 r. – Osoba, która złoży wniosek w lutym, przechodzi na emeryturę 1 marca i natychmiast łapie się na waloryzację roczną świadczeń (4,88% od 1 marca). Nowa kwota świadczenia jest wyliczana już na podstawie wyższego wskaźnika.

Lipiec 2026 r. – Wniosek złożony w lipcu pozwala skorzystać z dwóch najważniejszych waloryzacji: tej rocznej (1 czerwca) i tej świadczeniowej (1 marca). Dzięki temu konto zyskuje najwięcej w roku, co maksymalizuje kapitał, od którego wyliczana jest emerytura.

Wniosek: Jeśli planujesz przejście na emeryturę w 2026 r., celuj we wczesną wiosnę (luty) lub środek lata (lipiec), a unikaj okresu kwiecień–maj.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2024 r. poz. 1765 ze zm.) –

Komunikaty Prezesa ZUS w sprawie waloryzacji kont i subkont.