Wysokie świadczenie z ZUS bez stażu pracy. Nawet 6,5 tys. zł miesięcznie

Wysokie świadczenie z ZUS bez stażu pracy. Nawet 6,5 tys. zł miesięcznie

30 stycznia 2026, 10:55
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze
Wysokie świadczenie z ZUS bez stażu pracy. Nawet 6,5 tys. zł miesięcznie
Z końcem 2025 roku z tego dodatku korzystało już przeszło 4 tysiące seniorów. Obecnie stulatkowie otrzymują od ZUS świadczenie honorowe w kwocie 6 589,67 zł brutto miesięcznie. Co ważne, kwota ta zwiększy się od marca, gdyż wówczas nastąpi waloryzacja. Świadczenie honorowe wypłacane jest dożywotnio, jako dodatek do emerytury lub renty, a w przypadku ich braku jako samodzielne świadczenie.

Świadczenie honorowe dla stulatków: zasady przyznawania, wysokość i statystyki ZUS

Osoby świętujące setną rocznicę urodzin mają prawo do otrzymywania specjalnego świadczenia honorowego, które jest wypłacane regularnie co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co istotne, dodatek ten przysługuje nie tylko dotychczasowym emerytom i rencistom jako uzupełnienie ich podstawowych świadczeń, ale również osobom, które wcześniej nie pobierały żadnych wypłat z instytucji ubezpieczeniowych. W aktualnym stanie prawnym wysokość tej gratyfikacji wynosi 6 589,67 zł brutto, jednak kwota ta nie jest ostateczna, ponieważ od marca będzie podlegać corocznej waloryzacji. Statystyki wskazują na wyraźną tendencję wzrostową w liczbie beneficjentów. Na koniec września 2025 roku w całej Polsce dodatek pobierały 3 863 osoby, natomiast w grudniu liczba ta wzrosła do 4 057. Szczególną aktywność w tym zakresie wykazuje województwo śląskie, które zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby wypłacanych świadczeń, ustępując jedynie województwu mazowieckiemu. Na Śląsku liczba uprawnionych wzrosła z 406 we wrześniu do 468 w styczniu 2026 roku. Region ten może pochwalić się wyjątkowymi rekordzistami, takimi jak 108-letnia mieszkanka Częstochowy oraz 106-letni mężczyzna podlegający pod oddział w Rybniku.

Wniosek o emeryturę honorową a wypłata z urzędu. Kto musi złożyć dokumenty?

Mechanizm przyznawania środków zależy od tego, czy senior figuruje już w systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Obywatele polscy pobierający emeryturę lub rentę otrzymują pieniądze automatycznie z urzędu, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Za wypłatę odpowiada właściwy organ, taki jak ZUS, KRUS czy resortowe biura emerytalne podległe MSWiA, MON lub Służbie Więziennej. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób, które dotąd nie pobierały świadczeń i nie są "widoczne" w bazach danych tych instytucji. Takie osoby muszą złożyć stosowny wniosek, a warunkiem przyznania funduszy jest ukończenie stu lat, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz udokumentowanie, że przez co najmniej dekadę po ukończeniu 16. roku życia ich centrum interesów życiowych znajdowało się w Polsce. W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń z różnych instytucji, za obsługę dodatku honorowego odpowiada ZUS.

Nowe przepisy: ujednolicenie i waloryzacja świadczenia dla stulatków

Warto podkreślić, że od 2025 roku nastąpiła kluczowa zmiana w przepisach dotyczących tzw. premii za wiek. Przez ponad pół wieku, począwszy od 1972 roku, świadczenie to miało charakter wyjątkowy, a jego wysokość była zamrożona na poziomie kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin danego seniora. Powodowało to znaczące różnice w zasobności portfeli jubilatów, ponieważ raz ustalona kwota nie podlegała zwiększeniu przez resztę życia beneficjenta. Obecnie zasady te zostały uregulowane ustawowo, co zniosło dawne dysproporcje. Wprowadzono jednolitą kwotę świadczenia dla wszystkich uprawnionych, która - w przeciwieństwie do starego systemu - podlega teraz regularnej waloryzacji, zapewniając stulatkom równe traktowanie niezależnie od daty osiągnięcia przez nich wieku senioralnego.

Wysokie świadczenie z ZUS bez stażu pracy. Nawet 6,5 tys. zł miesięcznie
