Nawet kilkanaście tysięcy złotych przy odejściu z pracy. Sprawdź, ile musi wypłacić Ci szef

Przejście na emeryturę to nie tylko koniec aktywności zawodowej, ale także prawo do ostatniego, często bardzo wysokiego zastrzyku gotówki od pracodawcy. Odprawa emerytalna w 2026 roku, dzięki rekordowym podwyżkom wynagrodzeń, stała się znaczącym kapitałem na start nowej drogi życia. Komu przysługuje odprawa emerytalna? Jak obliczyć jej wysokość?

Komu przysługuje odprawa emerytalna w 2026 roku?

Zgodnie z Kodeksem pracy, odprawa emerytalna jest świadczeniem powszechnym. Oznacza to, że musi ją otrzymać każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który spełnia dwa warunki:

Nabył prawo do emerytury lub renty. Rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na to świadczenie.

Ważne: Rodzaj umowy (na czas określony czy nieokreślony) oraz wymiar etatu nie mają znaczenia dla samego prawa do odprawy. Pieniądze należą się zarówno osobie pracującej w korporacji, jak i w małym rodzinnym sklepie.

Ile wynosi odprawa emerytalna? (Zasada ustawowa)

Kodeks pracy wyznacza "podłogę", czyli absolutne minimum, poniżej którego pracodawca nie może zejść. Jest to kwota jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jednak w 2026 roku wiele osób może liczyć na znacznie więcej:

Sektor prywatny: Pracodawcy często w regulaminach wynagradzania zapisują wyższe stawki (np. 2- lub 3-krotność pensji) jako element motywacyjny.

Sektor publiczny (budżetówka): Tutaj zasady są inne. Nauczyciele, urzędnicy czy pracownicy samorządowi mogą otrzymać odprawę w wysokości nawet 6-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli mają odpowiednio długi staż pracy (zazwyczaj powyżej 20 lat).

Odprawa emerytalna w 2026 roku wynosi ustawowo co najmniej jednomiesięczne wynagrodzenie (art. 92¹ Kodeksu pracy). Dla niektórych grup, takich jak nauczyciele czy samorządowcy, od 1 stycznia 2026 roku obowiązują wyższe odprawy (nawet 6-miesięczne) zależne od stażu pracy, a maksymalna wysokość odprawy (przy zwolnieniach grupowych) może sięgnąć ponad 72 tys. zł. W przypadku zwolnień grupowych, odprawa nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, co przy prognozowanej płacy minimalnej w 2026 roku (ok. 4806-5015 zł) daje kwotę maksymalną w okolicach 72 090 - 75 225 zł.

Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej w 2026 roku?

Odprawę emerytalną oblicza się według takich samych zasad, jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Nie bierze się pod uwagę „gołej” pensji zasadniczej, ale średnie wynagrodzenie. Co wchodzi w skład wyliczenia:

pensja zasadnicza,

stałe dodatki (np. funkcyjny, stażowy),

premie regulaminowe (średnia z ostatnich miesięcy),

wynagrodzenie za nadgodziny (średnia).

Dzięki temu, że w 2026 roku płaca minimalna wynosi już znacznie ponad 4600 zł brutto, nawet osoby zarabiające najniższą krajową otrzymają odprawę, która realnie pomoże w domowym budżecie.

Czy odprawa emerytalna jest opodatkowana?

Tu mamy dobrą i złą wiadomość.

Zła: Odprawa emerytalna jest przychodem ze stosunku pracy, co oznacza, że musisz od niej odprowadzić podatek dochodowy (PIT).

Dobra: Odprawa emerytalna jest całkowicie zwolniona ze składek ZUS (emerytalnej, rentowej i zdrowotnej). Dzięki temu kwota, która trafi na Twoje konto, będzie wyższa, niż gdyby była to zwykła premia czy pensja.

Odprawa emerytalna 2026. Pułapki, na które musisz uważać

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz stracić prawo do pieniędzy:

Druga odprawa: Odprawę emerytalną otrzymuje się tylko raz w życiu. Jeśli kiedyś przeszedłeś na rentę, odebrałeś odprawę rentową, a potem wróciłeś do pracy i teraz przechodzisz na emeryturę - szef nie musi płacić Ci po raz drugi. Zwolnienie dyscyplinarne: Jeśli zostaniesz zwolniony w trybie natychmiastowym z Twojej winy (tzw. "dyscyplinarka"), prawo do odprawy przepada, nawet jeśli spełniasz wiek emerytalny. Umowy cywilnoprawne: Jeśli pracujesz wyłącznie na umowie zlecenie lub umowie o dzieło, Kodeks pracy nie gwarantuje Ci odprawy. Możesz ją otrzymać tylko wtedy, gdy taki zapis widnieje bezpośrednio w Twojej umowie.

FAQ - Najczęstsze pytania pracowników o odprawę emerytalną

Kiedy dokładnie szef musi mi wypłacić pieniądze? Odprawa powinna zostać wypłacona w ostatnim dniu trwania stosunku pracy. Pracodawca nie może zwlekać z tym do momentu, aż faktycznie otrzymasz pierwszą emeryturę z ZUS. Czy muszę złożyć wniosek o odprawę? Nie. Odprawa jest świadczeniem obligatoryjnym. Jeśli składasz wypowiedzenie w związku z przejściem na emeryturę, pracodawca ma obowiązek naliczyć ją automatycznie. Czy staż pracy u jednego pracodawcy ma znaczenie? W sektorze prywatnym (kodeksowym) – nie. Nawet jeśli pracujesz w danej firmie tylko pół roku, a odchodzisz na emeryturę, należy Ci się jednomiesięczna odprawa. Staż ma znaczenie tylko w budżetówce, gdzie od niego zależy wielokrotność pensji.

