Ważne: ustanowiono standardy dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i chorych. Co to daje?

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ogłasza, że doszło do opracowania ważnych standardów, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Cały dokument jest udostępniony, a my analizujemy najważniejsze zagadnienia.

Ważne: ustanowiono standardy dla osób z niepełnosprawnością. Co to daje?

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ogłasza: z przyjemnością informujemy o powstaniu opracowania „Standardy tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Rekomendacje dla języka polskiego”. Zostało ono przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach projektu „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Standardy dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i chorych są dostępne tutaj.

Co to jest tekst łatwy do czytania i zrozumienia?

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ang. Easy to Read Text – ETR, niem. Leichte Sprache, fin. Selko Kielen) to z jednej strony ogólnoświatowy fenomen społeczny, a z drugiej – narzędzie komunikacyjne. Powstał z myślą o osobach mających trudności w odbiorze tradycyjnych treści na fali przemian społecznych drugiej połowy XX w.: inkluzji, dostępności oraz poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest przełamanie barier językowych i poznawczych, aby informacja stała się bardziej dostępna dla wszystkich.

Dla kogo nowe standardy?

Adresatami tekstu łatwego do czytania i zrozumienia są osoby o małych umiejętnościach czytania i pisania oraz o ograniczonej znajomości języka. Przygotowanie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia może służyć osobom:

z niepełnosprawnością intelektualną,

z dysleksją i innymi trudnościami w czytaniu,

z chorobą Alzheimera / demencją,

w spektrum autyzmu,

z uszkodzeniem słuchu / Głuchym,

głuchoniewidomym,

z afazją,

z zaburzeniami koncentracji uwagi,

dzieciom,

z tekstu łatwego do czytania i zrozumienia mogą korzystać także osoby starsze oraz osoby uczące się języka polskiego jako obcego.

Zapewnienie łatwych do zrozumienia informacji osobom tego potrzebującym (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) jest jednym ze sposobów ochrony ich praw. Teksty łatwe do czytania i zrozumienia odgrywają kluczową rolę we włączaniu osób z trudnościami w rozumieniu treści w życie społeczne, w tym zawodowe i kulturalne.

Ważne Zapotrzebowanie na to, aby dostosować wytyczne ETR do polskiego języka oraz kontekstu kulturowego, nieustannie rośnie. Właśnie dlatego powstała publikacja „Standardy tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Rekomendacje dla języka polskiego”. Jest ona efektem wspólnej pracy osób profesjonalnie zajmujących się tworzeniem tekstów łatwych do czytania i zrozumienia. Ma na celu przybliżyć zasady i standardy konstruowania takich tekstów.

Kto powinien skorzystać z informacji?

Opracowanie jest skierowane zarówno do twórców i redaktorów tworzących teksty ETR w języku polskim, jak i do wszystkich osób zaangażowanych w działania na rzecz większej dostępności naszego otoczenia. ETR to nie tylko technika redakcyjna, lecz także sposób myślenia o komunikacji oparty na empatii i inkluzji.

Autorki opracowania:

Barbara Ewa Abramowska

Elka Grądziel

Karolina Makowiecka

Monika Szabla

Aleksandra Sztajerwald

Marta Walewska

Agnieszka Żyta

Opracowanie zostało przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach projektu „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Numer projektu: FERS.03.05-IP.06-0001/24 Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 3.5 Lepsza komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami, Priorytet FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych