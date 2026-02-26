Ważne: ustanowiono standardy dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i chorych. Co to daje?

REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Już są: Standardy dla osób z niepełnosprawnością, dot. tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR)

Już są: Standardy dla osób z niepełnosprawnością, dot. tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 lutego 2026, 13:05
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
uwaga ostrzeżenie
Już są: Standardy tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR)
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ogłasza, że doszło do opracowania ważnych standardów, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Cały dokument jest udostępniony, a my analizujemy najważniejsze zagadnienia.

rozwiń >

Ważne: ustanowiono standardy dla osób z niepełnosprawnością. Co to daje?

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ogłasza: z przyjemnością informujemy o powstaniu opracowania „Standardy tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Rekomendacje dla języka polskiego”. Zostało ono przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach projektu „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

REKLAMA

REKLAMA

Ustanowiono standardy dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i chorych. Gdzie szukać?

Standardy dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i chorych są dostępne tutaj.

Co to jest tekst łatwy do czytania i zrozumienia?

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ang. Easy to Read Text – ETR, niem. Leichte Sprache, fin. Selko Kielen) to z jednej strony ogólnoświatowy fenomen społeczny, a z drugiej – narzędzie komunikacyjne. Powstał z myślą o osobach mających trudności w odbiorze tradycyjnych treści na fali przemian społecznych drugiej połowy XX w.: inkluzji, dostępności oraz poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest przełamanie barier językowych i poznawczych, aby informacja stała się bardziej dostępna dla wszystkich.

Dla kogo nowe standardy?

Adresatami tekstu łatwego do czytania i zrozumienia są osoby o małych umiejętnościach czytania i pisania oraz o ograniczonej znajomości języka. Przygotowanie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia może służyć osobom:

REKLAMA

  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z dysleksją i innymi trudnościami w czytaniu,
  • z chorobą Alzheimera / demencją,
  • w spektrum autyzmu,
  • z uszkodzeniem słuchu / Głuchym,
  • głuchoniewidomym,
  • z afazją,
  • z zaburzeniami koncentracji uwagi,
  • dzieciom,
  • z tekstu łatwego do czytania i zrozumienia mogą korzystać także osoby starsze oraz osoby uczące się języka polskiego jako obcego.

Ważne: ustanowiono standardy dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i chorych. Co to daje?

Zapewnienie łatwych do zrozumienia informacji osobom tego potrzebującym (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) jest jednym ze sposobów ochrony ich praw. Teksty łatwe do czytania i zrozumienia odgrywają kluczową rolę we włączaniu osób z trudnościami w rozumieniu treści w życie społeczne, w tym zawodowe i kulturalne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Zapotrzebowanie na to, aby dostosować wytyczne ETR do polskiego języka oraz kontekstu kulturowego, nieustannie rośnie. Właśnie dlatego powstała publikacja „Standardy tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Rekomendacje dla języka polskiego”. Jest ona efektem wspólnej pracy osób profesjonalnie zajmujących się tworzeniem tekstów łatwych do czytania i zrozumienia. Ma na celu przybliżyć zasady i standardy konstruowania takich tekstów.

Kto powinien skorzystać z informacji?

Opracowanie jest skierowane zarówno do twórców i redaktorów tworzących teksty ETR w języku polskim, jak i do wszystkich osób zaangażowanych w działania na rzecz większej dostępności naszego otoczenia. ETR to nie tylko technika redakcyjna, lecz także sposób myślenia o komunikacji oparty na empatii i inkluzji.

Autorki opracowania:

  • Barbara Ewa Abramowska
  • Elka Grądziel
  • Karolina Makowiecka
  • Monika Szabla
  • Aleksandra Sztajerwald
  • Marta Walewska
  • Agnieszka Żyta

Opracowanie zostało przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach projektu „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Numer projektu: FERS.03.05-IP.06-0001/24 Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 3.5 Lepsza komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami, Priorytet FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

POLECAMY: KODESK PRACY 2026

Powiązane
100 zł na energię elektryczną do 6 miesięcy, łącznie 600 zł dodatku. Od 16 lutego 2026 r. można już składać wnioski
100 zł na energię elektryczną do 6 miesięcy, łącznie 600 zł dodatku. Od 16 lutego 2026 r. można już składać wnioski
Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030
Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030
W marcu 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe WARUNKI na 2026 i LISTA
W marcu 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe WARUNKI na 2026 i LISTA
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Koniec zabawy w kotka i myszkę dłużników z wierzycielami - Ogólnopolska Platforma Egzekucyjna namierzy twoje zaległości błyskawicznie
26 lut 2026

Pętla wokół niesolidnych płatników właśnie się zaciska. Rząd przyjął przepisy, które diametralnie zmienią sposób ściągania należności w Polsce. Nowe narzędzie ma być bezlitosne dla dłużników: system zostanie w pełni zautomatyzowany, a przepływ informacji o twoich długach będzie natychmiastowy. Czy masz powody do obaw? Sprawdzamy, kogo dokładnie dotknie ta kolejna już cyfrowa rewolucja.
NSA: Pracownicy MOPS z testami sprawnościowymi - "Czy niepełnosprawny chodzi sam po mieszkaniu?", Czy zrobi sobie kromkę chleba", "Czy się sam ubierze?"
26 lut 2026

Twoja mama ma orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny). Choroba jest bardzo poważna i mama waży 30 kg. Przychodzi pracownik MOPS. Daje mamie albo Tobie do wypełnienia ankietę. Przeprowadza wywiad środowiskowy. I MOPS uznaje, że z mamą nie jest tak źle. Twoja mama jest według MOPS całkiem sprawna. Bo np. da radę przejść sama z pokoju do łazienki. Albo sama (choć z trudem i niezgrabnie) zrobi herbatę. W konsekwencji nie ma uzasadnienia, żebyś się opiekował mamą w wymiarze uzasadniającym przyznanie starego świadczenia pielęgnacyjnego (w 2026 r. 3287 zł miesięcznie). Zastanawiasz się. Pracownik MOPS nie jest lekarzem. I właśnie podważa zapisy orzeczenia o niepełnosprawności, które trzymasz w dłoni. Ankietą (mama odpowiadała na pytania, co może sama zrobić) oraz wywiadem środowiskowym. Ten opis to dzień codzienny rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Jest to problem w całej Polsce. Pracownicy MOPS przyjmują interpretację prawa, że mają prawo uzupełniać treść orzeczenia o niepełnosprawności pod kątem sprawdzenia samodzielności Twojej mamy. W efekcie w aktach sprawy są jednocześnie: orzeczenie o niepełnosprawności z wskazaniem ciężkiego stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz ustalenia MOPS, że pomimo orzeczenia osoba ta jest samodzielna (z niewielkimi ograniczeniami). Pracownicy MOPS nie są winni tej sytuacji - od lat są szkoleni do interpretacji prawa, że ich zadaniem jest "ukonkretnić" i "sprawdzić" orzeczenie o niepełnosprawności w warunkach domowych osoby niepełnosprawnej. Pomimo tego, że pracownicy MOPS nie są lekarzami są szkoleni do wydawania ocen medycznych, czy dana osoba niepełnosprawna wymaga opieki, czy nie. Pracownicy robią to przy pomocy prostych testów sprawnościowych - "Czy niepełnosprawny chodzi sam po mieszkaniu?", Czy zrobi sobie kromkę chleba", "Czy się sam ubierze?". Tymczasem sędziowie NSA mówią "Tak nie wolno. Nie macie prawa w ten sposób podważać ustaleń lekarzy zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności".
Świadczenie wspierająca po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
26 lut 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało przeglądu stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym. Rząd widzi potrzebę zmian zasad przyznawania świadczenia, jednak w dokumencie nie ma zbyt wielu szczegółów.
MOPS stają się CUS. To CUS wypłaci zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki z pomocy społecznej
26 lut 2026

Kto wypłaci zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki z pomocy społecznej? Będą to coraz częściej Centra Usług Społecznych (CUS). Dziś jest ich przeszło 130, ale do 2030 r. ma być ich 600. Wszystkich MOPS/GOPS/OPS jest około 2500 (co oSą środki unijne na powstawanie CUS w miejsce MOPS. Dlaczego UE daje na to pieniądze? Wynika to m.in. z zastępowania prostej wypłaty zasiłków oferowaniem potrzebujących bardziej złożonej oferty - przede wszystkim świadczeń niepieniężnych (w ramach usług społecznych np. związanych ze zdrowiem, mieszkalnictwem).

REKLAMA

Orzeczenie pielęgniarki ZUS. Kto skorzysta od 13 kwietnia 2026 r.?
25 lut 2026

13 kwietnia 2026 r. rozpocznie się kolejny etap wdrożenia ważnej reformy systemu orzekania. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych niektóre orzeczenia będą mogły wydawać pielęgniarki. Skąd wziął się pomysł na taką zmianę i kogo ona obejmie? Wyjaśniamy!
Służba cywilna. Termin i miejsce egzaminu na urzędnika mianowanego
26 lut 2026

Termin tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej zaplanowano na 4 lipca. Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin na urzędnika mianowanego odbędzie się jednocześnie w kilku miejscach. Jaka jest wysokość opłaty za udział w postępowaniu? Ilu urzędników otrzyma akt mianowania w 2026 roku?
Jak przegrać przetarg z ofertą o 400 mln zł tańszą od zwycięzcy. O nieoczywistych konsekwencjach wyroku dotyczącego Rail Baltica
26 lut 2026

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje rocznie nawet 5 tysięcy odwołań. Rzadko kiedy są to sprawy, które przebijają się do mediów głównego nurtu. Zwykle, gdy KIO rozpatrując odwołanie nakaże odrzucić ofertę, przeczytamy o tym na portalu branżowym albo w serwisie LinkedIn. Tym razem jednak stało się inaczej, bo o wykluczeniu konsorcjum w składzie Mirbud i Torpol od realizacji rekordowego kontraktu infrastrukturalnego mogliśmy przeczytać w prawie każdym dużym medium, a sprawę komentowali czołowi politycy. Jeżeli coś jest tak szeroko omawiane, to oczywistym jest, że będzie to miało duże konsekwencje. A te mogą być bardziej nieoczywiste niż się wydaje na pierwszy rzut oka - pisze adwokat Piotr Celiński.
Cyfrowy senior plus: państwo zapłaci za twoją naukę. Rusza wielka akcja darmowych szkoleń dla seniorów - sprawdź, jak skorzystać
25 lut 2026

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza start kampanii „Buduj cyfrową formę klik po kliku”. To doskonała wiadomość zwłaszcza dla seniorów, którzy czują się zagubieni w świecie nowoczesnych technologii. Resort stawia na darmowe szkolenia i rozwój kompetencji, które ułatwią życie codzienne. Sprawdź, jak bezpłatnie nauczyć się obsługi smartfona, bankowości online i e-urzędu.

REKLAMA

Kredyty z WIBOR: im starsze, tym bardziej wątpliwe. Wyrok TSUE dopuszcza sądową kontrolę metodologii i realności nadzoru w okresie przed BMR
25 lut 2026

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 lutego 2026 r. w sprawie C-471/24 może okazać się jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w sporach dotyczących kredytów opartych o WIBOR. Nie dlatego, że Trybunał wprost zakwestionował legalność tego wskaźnika. Nie dlatego, że unieważnił jakikolwiek model oprocentowania. Lecz dlatego, że wyraźnie dopuścił sądową weryfikację dwóch kluczowych elementów w odniesieniu do stawek referencyjnych stosowanych przed wejściem w życie rozporządzenia BMR.
Limit renty wdowiej 2026. Od 1 marca maksymalna kwota świadczeń w zbiegu wyższa o prawie 300 zł. Jakie skutki przekroczenia limitu?
26 lut 2026

ZUS informuje, że od 1 marca 2026 roku wzrośnie maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną w ramach tzw. renty wdowiej. Po marcowej waloryzacji limit ten zwiększy się o niemal 300 zł i wyniesie 5 935,47 zł brutto. ZUS wyjaśnia też jakie są skutki przekroczenia tego limitu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA