Dotarliśmy do informacji, że obowiązuje nowy (czy też zaktualizowany) regulamin Poczty Polskiej, od 1 marca 2026 r. Jednak już od jakiegoś czasu obowiązują tak czy inaczej istotne zasady, wskazujące na to, że seniorzy i nie tylko jeśli nie pokażą tego dokumentu mogą mieć problem przy wypłacie renty, emerytury czy przy zwrocie podatku.

Poczta Polska świadczy usługę przekazu pocztowego (np. emerytury, renty, zwrot podatku)

Jak podaje Poczta Polska: usługę przekazu pocztowego świadczymy zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Jesteśmy wpisani do rejestru operatorów pocztowych pod numerem B-00106. Usługę przekazu pieniężnego świadczymy zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Jesteśmy dostawcą usług płatniczych na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 tej ustawy. Do realizacji usług stosujemy przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Stosujemy też przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmian dyrektywy (UE) 2015/849. Regulacji jest więc cała masa, a niektóre z nich bezpośrednio przekładają na odbiorców przekazów pocztowych.

Od 1 marca 2026 r. jest regulamin świadczenia usług przekazu pocztowego oraz przekazu pieniężnego, w tym wpłaty na rachunek bankowy

Warto mieć świadomość, że od 1 marca 2026 r. obowiązuje inna wersja regulamin świadczenia usług przekazu pocztowego oraz przekazu pieniężnego, w tym wpłaty na rachunek bankowy. Zaktualizowana wersja jest dostępna tutaj: https://www.poczta-polska.pl/regulaminy/

Od momentu kiedy weszły w życie nowe przepisy (te dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy) regulamin Poczty Polskiej musiał ulec zmianie, jednak było to już kilka lat temu. Teraz jest już kolejna wersja. Tak czy inaczej przepisy i obowiązki mogą jednak wciąż wpłynąć na sposób odbioru emerytury, renty czy zwrotu podatku.

Poczta Polska podkreśla, że dostarczanie świadczeń pieniężnych do domów emerytów i rencistów, czy w inne miejsca, wpisuje się w jej misję — zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie infrastruktura pocztowa często pozostaje jedynym stabilnym kanałem dostępu do gotówki. Co ważne, usługa ta jest i pozostaje bezpłatna — nie są wprowadzane nowe opłaty ani podwyżki dla świadczeniobiorców.

Seniorzy i nie tylko jeśli nie pokażą tego dokumentu mogą mieć problem przy wypłacie renty, emerytury czy przy zwrocie podatku

Emeryci i renciści, którzy nadal otrzymują świadczenia z rąk listonosza, powinni zwrócić uwagę na zasady weryfikacji tożsamości. Choć większość emerytur trafia na konto bankowe, wciąż istnieje grupa seniorów, dla których pocztowy przekaz gotówkowy pozostaje codziennością. Co zrobić, aby emerytura z rąk listonosza dotarła bez problemu? W niektórych przypadkach wystarczy jeden dokument — dowód osobisty. Bez niego odbiór może się nie udać, nawet jeśli senior zna listonosza od lat.

Ważne Dokument tożsamości - to dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty wydany w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, paszport, tymczasowy dowód osobisty, karta pobytu lub mDowód w aplikacji mObywatel. Doręczenie - to wypłata odbiorcy przekazanych pieniędzy albo przekazanie ich do banku prowadzącego jego rachunek. Takie definicje podaje Poczta Polska w nowym regulaminie.

Warunki dostarczenia np. emerytur, rent czy zwrotu podatku przez Pocztę Polską (doręczenie przekazów pocztowych i wypłata w placówce pocztowej. Warunki wypłaty kwoty przekazu pocztowego)

Jak wynika z regulaminu świadczenia usług przekazu pocztowego oraz przekazu pieniężnego, w tym wpłaty na rachunek bankowy (wersja z 1 marca 2026 r.): "Doręczenie przekazów pocztowych i wypłata w placówce pocztowej. Warunki wypłaty kwoty przekazu pocztowego: 94. Kwotę przekazu pocztowego wypłacamy po spełnieniu następujących warunków:

Ustalimy, zgodnie z ustawą Prawo pocztowe, kto jest osobą uprawnioną do odbioru przekazu, Sprawdzimy tożsamość odbiorcy (z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 95), Odbiorca uiści wszystkie opłaty związane z przekazem, Odbiorca pokwituje odbiór kwoty przekazu na odpowiednim dokumencie, a jeśli przekaz nadano za potwierdzeniem odbioru – również na formularzu tego potwierdzenia.

Odstąpienie od sprawdzania dokumentu tożsamości

Jak wynika z regulaminu świadczenia usług przekazu pocztowego oraz przekazu pieniężnego, w tym wpłaty na rachunek bankowy (wersja z 1 marca 2026 r.): "95. W przypadku przekazów pocztowych, których nadawcą jest jednostka sektora finansów publicznych (np. przekazy dotyczące świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub z pomocy społecznej), można odstąpić od wymagania dokumentu tożsamości. Dotyczy to sytuacji, gdy odbiorca jest osobiście znany pracownikowi Poczty Polskiej. Miejsce wypłacenia: 96. Kwotę wskazaną w przekazie pocztowym dostarczamy adresatowi pod adresem, który został podany na przekazie.".

Przelew na konto vs. przekaz pocztowy — co jest łatwiejsze?

Z danych wynika, że większość emerytów (ponad 85 proc.) otrzymuje emeryturę w formie przelewu na konto bankowe. To rozwiązanie zazwyczaj eliminuje konieczność osobistego odbioru gotówki i związanych z nim czynności weryfikacyjnych.

Wciąż jednak wielu seniorów korzysta z przekazu pocztowego — z przyzwyczajenia, z braku dostępu do bankowości cyfrowej lub z wygody dostarczenia świadczenia bezpośrednio do domu. Dla tej grupy nowe zasady mogą mieć największe znaczenie: brak dowodu osobistego w dniu odbioru może skutkować tym, że listonosz nie wypłaci świadczenia i odejdzie z pieniędzmi.