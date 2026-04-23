Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy i nie tylko jeśli nie pokażą tego dokumentu mogą mieć problem przy wypłacie renty, emerytury czy przy zwrocie podatku

Seniorzy i nie tylko jeśli nie pokażą tego dokumentu mogą mieć problem przy wypłacie renty, emerytury czy przy zwrocie podatku

23 kwietnia 2026, 10:19
[Data aktualizacji 23 kwietnia 2026, 12:50]
Kinga Piwowarska

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Seniorzy i nie tylko jeśli nie pokażą tego dokumentu mogą mieć problem przy wypłacie renty, emerytury czy przy zwrocie podatku
Seniorzy i nie tylko jeśli nie pokażą tego dokumentu mogą mieć problem przy wypłacie renty, emerytury czy przy zwrocie podatku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dotarliśmy do informacji, że obowiązuje nowy (czy też zaktualizowany) regulamin Poczty Polskiej, od 1 marca 2026 r. Jednak już od jakiegoś czasu obowiązują tak czy inaczej istotne zasady, wskazujące na to, że seniorzy i nie tylko jeśli nie pokażą tego dokumentu mogą mieć problem przy wypłacie renty, emerytury czy przy zwrocie podatku.

Poczta Polska świadczy usługę przekazu pocztowego (np. emerytury, renty, zwrot podatku)

Jak podaje Poczta Polska: usługę przekazu pocztowego świadczymy zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Jesteśmy wpisani do rejestru operatorów pocztowych pod numerem B-00106. Usługę przekazu pieniężnego świadczymy zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Jesteśmy dostawcą usług płatniczych na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 tej ustawy. Do realizacji usług stosujemy przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Stosujemy też przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmian dyrektywy (UE) 2015/849. Regulacji jest więc cała masa, a niektóre z nich bezpośrednio przekładają na odbiorców przekazów pocztowych.

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 marca 2026 r. jest regulamin świadczenia usług przekazu pocztowego oraz przekazu pieniężnego, w tym wpłaty na rachunek bankowy

Warto mieć świadomość, że od 1 marca 2026 r. obowiązuje inna wersja regulamin świadczenia usług przekazu pocztowego oraz przekazu pieniężnego, w tym wpłaty na rachunek bankowy. Zaktualizowana wersja jest dostępna tutaj: https://www.poczta-polska.pl/regulaminy/

Od momentu kiedy weszły w życie nowe przepisy (te dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy) regulamin Poczty Polskiej musiał ulec zmianie, jednak było to już kilka lat temu. Teraz jest już kolejna wersja. Tak czy inaczej przepisy i obowiązki mogą jednak wciąż wpłynąć na sposób odbioru emerytury, renty czy zwrotu podatku.

Poczta Polska podkreśla, że dostarczanie świadczeń pieniężnych do domów emerytów i rencistów, czy w inne miejsca, wpisuje się w jej misję — zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie infrastruktura pocztowa często pozostaje jedynym stabilnym kanałem dostępu do gotówki. Co ważne, usługa ta jest i pozostaje bezpłatna — nie są wprowadzane nowe opłaty ani podwyżki dla świadczeniobiorców.

REKLAMA

Seniorzy i nie tylko jeśli nie pokażą tego dokumentu mogą mieć problem przy wypłacie renty, emerytury czy przy zwrocie podatku

Emeryci i renciści, którzy nadal otrzymują świadczenia z rąk listonosza, powinni zwrócić uwagę na zasady weryfikacji tożsamości. Choć większość emerytur trafia na konto bankowe, wciąż istnieje grupa seniorów, dla których pocztowy przekaz gotówkowy pozostaje codziennością. Co zrobić, aby emerytura z rąk listonosza dotarła bez problemu? W niektórych przypadkach wystarczy jeden dokument — dowód osobisty. Bez niego odbiór może się nie udać, nawet jeśli senior zna listonosza od lat.

Ważne

Dokument tożsamości - to dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty wydany w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, paszport, tymczasowy dowód osobisty, karta pobytu lub mDowód w aplikacji mObywatel.

Doręczenie - to wypłata odbiorcy przekazanych pieniędzy albo przekazanie ich do banku prowadzącego jego rachunek.

Takie definicje podaje Poczta Polska w nowym regulaminie.

Warunki dostarczenia np. emerytur, rent czy zwrotu podatku przez Pocztę Polską (doręczenie przekazów pocztowych i wypłata w placówce pocztowej. Warunki wypłaty kwoty przekazu pocztowego)

Jak wynika z regulaminu świadczenia usług przekazu pocztowego oraz przekazu pieniężnego, w tym wpłaty na rachunek bankowy (wersja z 1 marca 2026 r.): "Doręczenie przekazów pocztowych i wypłata w placówce pocztowej. Warunki wypłaty kwoty przekazu pocztowego: 94. Kwotę przekazu pocztowego wypłacamy po spełnieniu następujących warunków:

  1. Ustalimy, zgodnie z ustawą Prawo pocztowe, kto jest osobą uprawnioną do odbioru przekazu,
  2. Sprawdzimy tożsamość odbiorcy (z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 95),
  3. Odbiorca uiści wszystkie opłaty związane z przekazem,
  4. Odbiorca pokwituje odbiór kwoty przekazu na odpowiednim dokumencie, a jeśli przekaz nadano za potwierdzeniem odbioru – również na formularzu tego potwierdzenia.

Odstąpienie od sprawdzania dokumentu tożsamości

Jak wynika z regulaminu świadczenia usług przekazu pocztowego oraz przekazu pieniężnego, w tym wpłaty na rachunek bankowy (wersja z 1 marca 2026 r.): "95. W przypadku przekazów pocztowych, których nadawcą jest jednostka sektora finansów publicznych (np. przekazy dotyczące świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub z pomocy społecznej), można odstąpić od wymagania dokumentu tożsamości. Dotyczy to sytuacji, gdy odbiorca jest osobiście znany pracownikowi Poczty Polskiej. Miejsce wypłacenia: 96. Kwotę wskazaną w przekazie pocztowym dostarczamy adresatowi pod adresem, który został podany na przekazie.".

Przelew na konto vs. przekaz pocztowy — co jest łatwiejsze?

Z danych wynika, że większość emerytów (ponad 85 proc.) otrzymuje emeryturę w formie przelewu na konto bankowe. To rozwiązanie zazwyczaj eliminuje konieczność osobistego odbioru gotówki i związanych z nim czynności weryfikacyjnych.

Wciąż jednak wielu seniorów korzysta z przekazu pocztowego — z przyzwyczajenia, z braku dostępu do bankowości cyfrowej lub z wygody dostarczenia świadczenia bezpośrednio do domu. Dla tej grupy nowe zasady mogą mieć największe znaczenie: brak dowodu osobistego w dniu odbioru może skutkować tym, że listonosz nie wypłaci świadczenia i odejdzie z pieniędzmi.

Podsumowując, obostrzenia dotyczące pocztowych przekazów pieniężnych nie są zupełną nowością. Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa wprowadzono już w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, której przepisy obowiązują od kwietnia 2023 roku. Zgodnie z obowiązującym prawem, listonosz przy przekazie pieniężnym (czy to wypłata emerytury, renty, czy zwrot podatku) może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy. W praktyce najczęściej chodzi o dowód osobisty. To oznacza, że senior może zostać poproszony o okazanie dokumentu nawet wtedy, gdy listonosz jest mu dobrze znany i regularnie dostarcza świadczenie co miesiąc. W praktyce weryfikacja tożsamości może obejmować spisanie danych odbiorcy, takich jak: imię i nazwisko, PESEL oraz numer dowodu osobistego. Władze tłumaczą, że celem jest ograniczenie podejrzanych przekazów pieniężnych. Dla seniorów oznacza to jednak konieczność przygotowania odpowiedniego dokumentu w dniu odbioru świadczenia.

Polecamy: POMOC SPOŁECZNA

Powiązane
Ważny komunikat z ZUS: czas tylko do 20 maja 2026 r.
Ważny komunikat z ZUS: czas tylko do 20 maja 2026 r.
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
Kwitnące balkony. Akcja: kolorowa wiosna dla seniorów. Gdzie i dla kogo?
Kwitnące balkony. Akcja: kolorowa wiosna dla seniorów. Gdzie i dla kogo?
REKLAMA

REKLAMA

Infor.pl
Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń
23 kwi 2026

Ministerstwo rodziny planuje reformę systemu orzecznictwa i świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. Chociaż w tym momencie dopiero rozpoczęły się prace analityczne, to zapowiadane zmiany już budzą wątpliwości osób z niepełnosprawnościami.

Bon senioralny już w 2026 roku. Kto będzie mógł skorzystać z tego świadczenia?
23 kwi 2026

Osoby w wieku 65 lat wymagające wsparcia jeszcze w 2026 roku skorzystają z bonu senioralnego. Prawo do świadczenia będą mieli ci seniorzy, którzy spełnią kryterium dochodowe. Będzie ono podlegać corocznej waloryzacji.
Turystyka dentystyczna Polaków. Jeżdżą na Ukrainę po plomby za 50 zł
23 kwi 2026

Coraz częściej Polacy decydują się zakup określonych usług na Ukrainie. Są one bowiem znacznie tańsze, a jednocześnie ich jakoś nie odbiega od tej oferowanej przez polskich specjalistów. Jakiego rzędu korzyści finansowe mogą wynikać z takiego działania?
Rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Termin mija już za tydzień
23 kwi 2026

Polacy zostawiają rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Tymczasem termin na rozliczenie mija już za tydzień - 30 kwietnia 2026 r. Co w sytuacji braku rozliczenia się w tym czasie?

REKLAMA

Mieszkańcy bloków dostają pisma w sprawie butli gazowych. W tych budynkach nie można ich mieć
23 kwi 2026

Mieszkańcy bloków dostają od zarządców pisma dotyczące butli gazowych i zakazów związanych z ich użytkowaniem. Ich treść jest stanowcza i może budzić obawy i pytania związane z tym, czy obowiązujące w tym zakresie przepisy się zmieniły, a możliwość korzystania z gazu została ograniczona?
Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
23 kwi 2026

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?
Państwo wypłaca nawet 1,3 mln zł rekompensaty osobom, które straciły pieniądze przez nieuczciwych kontrahentów. Właśnie zmieniono zasady
REKLAMA

Ile trwa budowa domu, a ile osiedla deweloperskiego? Można się zdziwić
23 kwi 2026

Domy prywatne budują się dużo dłużej niż deweloperskie osiedla mieszkaniowe. Dlaczego? Jak długo trwa cały proces?
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
23 kwi 2026

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.
