REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Bon ciepłowniczy 2026. Od 1 lipca wnioski o dofinansowanie od 1000 do 3500 zł. Sprawdź, kto je dostanie

Bon ciepłowniczy 2026. Od 1 lipca wnioski o dofinansowanie od 1000 do 3500 zł. Sprawdź, kto je dostanie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lipca 2026, 12:11
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Grzejnik, kaloryfer, ogrzewanie, pieniądze
Bon ciepłowniczy 2026. Od 1 lipca wnioski o dofinansowanie od 1000 do 3500 zł. Sprawdź, kto je dostanie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lipca 2026 roku rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Osoby o niższych dochodach mogą liczyć na solidny zastrzyk gotówki, który pomoże sfinansować rachunki za ogrzewanie. Maksymalna kwota wsparcia to aż 3500 zł na gospodarstwo domowe. Sprawdź, czy spełniasz warunki i jak nie przegapić terminu.

rozwiń >

Mimo że za oknem panuje wiosenna aura, warto już teraz pomyśleć o zabezpieczeniu domowego budżetu na kolejny sezon grzewczy. Państwo przygotowało wsparcie dla rodzin, które korzystają z ciepła systemowego i borykają się z wysokimi kosztami energii - bon ciepłowniczy.

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma pomóc rodzinom o niższych dochodach w opłaceniu rachunków za ogrzewanie.

Dla kogo bon ciepłowniczy? Limity dochodowe

Świadczenie jest skierowane do gospodarstw domowych, w których cena netto ciepła systemowego przekracza 170 zł za GJ. Kluczowym kryterium przyznania pomocy są jednak dochody. Progi dochodowe uprawniające do pełnej kwoty bonu wynoszą:

  • 3272,69 zł - dla gospodarstw jednoosobowych,
  • 2454,52 zł na osobę - dla gospodarstw wieloosobowych.

Co ważne, obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że jeśli Twój dochód nieznacznie przekracza powyższe limity, nadal możesz otrzymać bon, ale zostanie on pomniejszony o kwotę tego przekroczenia (minimalna wypłata to 20 zł).

REKLAMA

Czy mieszkańcy domów jednorodzinnych dostaną bon ciepłowniczy?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zazwyczaj nie mogą otrzymać bonu ciepłowniczego, ponieważ jest on przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających z ciepła systemowego (miejskiego lub osiedlowego). Jeśli ogrzewasz dom indywidualnie, np. piecem gazowym, kotłem na pellet czy pompą ciepła, to świadczenie Ci nie przysługuje. Wyjątkiem są rzadkie sytuacje, w których dom jednorodzinny jest fizycznie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej; w takim przypadku, o ile spełnione zostaną kryteria dochodowe oraz warunek ceny ciepła powyżej 170 zł/GJ, właściciel może ubiegać się o dopłatę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile pieniędzy można otrzymać? (Stawki 2026)

Wysokość bonu ciepłowniczego zależy bezpośrednio od ceny ciepła dostarczanego przez Twoje przedsiębiorstwo energetyczne:

  • 1000 zł - przy cenie od 170 zł/GJ do 200 zł/GJ,
  • 2000 zł - przy cenie od 200 zł/GJ do 230 zł/GJ,
  • 3500 zł - przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Terminy są nieubłagane. Kiedy złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Na złożenie dokumentów mamy tylko dwa miesiące. Wnioski o bon ciepłowniczy za 2026 rok będzie można składać:

  • od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku.

Złożenie wniosku po tym terminie spowoduje, że pieniądze przepadną, dlatego warto wpisać tę datę do kalendarza.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Masz do wyboru kilka wygodnych dróg:

  • Tradycyjnie: osobiście w urzędzie lub pocztą.
  • Cyfrowo: przez platformę ePUAP lub stronę gov.pl.
  • Mobilnie: za pomocą aplikacji mObywatel.

Wzory dokumentów oraz niezbędne zaświadczenia będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.

Co jest potrzebne do wniosku?

Przygotuj przede wszystkim aktualne zaświadczenie o cenie ciepła, które wydaje Twoja spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa lub bezpośrednio dostawca ciepła. Oprócz tego konieczne będą dane wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz numer konta bankowego do wypłaty środków.

Bon ciepłowniczy 2026 - jakie dokumenty?

Aby otrzymać bon ciepłowniczy w 2026 roku, należy w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia złożyć wniosek (w urzędzie gminy lub przez ePUAP/mObywatel) wraz z zaświadczeniem od zarządcy budynku o cenie ciepła przekraczającej 170 zł/GJ netto (jeśli nie posiadasz indywidualnej umowy z dostawcą), oświadczeniem o dochodach za 2025 rok nieprzekraczających ustawowych limitów, listą domowników z numerami PESEL oraz numerem konta bankowego do wypłaty środków.

Bon ciepłowniczy 2026 - kiedy wypłata?

Wypłaty bonu ciepłowniczego za rok 2026 planowane są głównie w IV kwartale 2026 roku (październik-grudzień), po złożeniu wniosków, które przyjmowane będą od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o bon ciepłowniczy

  1. Dlaczego gmina może odmówić wypłaty bonu ciepłowniczego? Najczęstszym powodem odmowy jest sytuacja, gdy cena ciepła w danej sieci nie przekracza 170 zł/GJ netto. Wiele osób pyta również o to, co zrobić, jeśli dochód przekracza progi - tu odpowiedzią jest mechanizm "złotówka za złotówkę", przy czym minimalna kwota wypłaty musi wynieść co najmniej 20 zł.
  2. Jak sprawdzić cenę ciepła dla mojego budynku? Taką informację (zaświadczenie o cenie jednoskładnikowej) musi wydać zarządca wspólnoty lub spółdzielnia.
  3. Czy najemcy mieszkań mogą ubiegać się o bon? Tak, osoby wynajmujące mieszkanie mogą złożyć wniosek, o ile dany lokal stanowi ich centrum życia domowego.
  4. Ile osób z jednego adresu może dostać bon? Zgodnie z zasadą "jeden bon na jeden adres", pieniądze otrzyma to gospodarstwo (lub ten domownik), które jako pierwsze złożyło wniosek pod danym adresem.
  5. Czy można łączyć bon ciepłowniczy z innymi dodatkami? Tak, bon można łączyć np. z dodatkiem mieszkaniowym, o ile spełnia się kryteria dochodowe dla obu świadczeń.
  6. Czy w 2026 roku jest jeszcze dodatek osłonowy? Użytkownicy często mylą te pojęcia. Odpowiedzi w wyszukiwarce wskazują, że dodatek osłonowy został wygaszony z końcem 2025 roku i obecnie głównym wsparciem pozostaje właśnie bon ciepłowniczy.
  7. Ile czasu gmina ma na rozpatrzenie wniosku o bon ciepłowniczy? Standardowy czas na decyzję i wypłatę to 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  8. Czy wniosek o bon ciepłowniczy można złożyć bez profilu zaufanego? Tak, można to zrobić osobiście w urzędzie gminy w formie papierowej, co jest istotną informacją dla seniorów.

Czym jest bon ciepłowniczy 2026?

Bon ciepłowniczy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma pomóc rodzinom o niższych dochodach w opłaceniu rachunków za ogrzewanie.

Jakie progi dochodowe uprawniają do pełnej kwoty bonu ciepłowniczego 2026?

Progi dochodowe wynoszą 3272,69 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz 2454,52 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Ile wynosi bon ciepłowniczy 2026 przy różnych cenach ciepła systemowego?

Bon ciepłowniczy wynosi 1000 zł przy cenie od 170 zł/GJ do 200 zł/GJ, 2000 zł przy cenie od 200 zł/GJ do 230 zł/GJ oraz 3500 zł przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Kiedy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy za 2026 rok?

Wnioski o bon ciepłowniczy za 2026 rok będzie można składać od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku. Złożenie wniosku po tym terminie spowoduje, że pieniądze przepadną.

Jak można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy 2026?

Wniosek o bon ciepłowniczy można złożyć tradycyjnie osobiście w urzędzie lub pocztą, cyfrowo przez platformę ePUAP lub stronę gov.pl oraz mobilnie za pomocą aplikacji mObywatel.

Powiązane
Nowy podatek od 2028 roku. Paliwo droższe o 65 groszy. A tyle zapłacisz za ogrzewanie
Nowy podatek od 2028 roku. Paliwo droższe o 65 groszy. A tyle zapłacisz za ogrzewanie
Płaca minimalna w 2027 roku nie przebije 5000 zł? Eksperci pokazali wyliczenia. Zaskoczenie dla firm
Płaca minimalna w 2027 roku nie przebije 5000 zł? Eksperci pokazali wyliczenia. Zaskoczenie dla firm
Zniżka na paliwo dla seniorów. Tak zapłacisz nawet kilkadziesiąt groszy mniej na litrze
Zniżka na paliwo dla seniorów. Tak zapłacisz nawet kilkadziesiąt groszy mniej na litrze
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Czternasta emerytura w 2026 roku (tabela brutto -netto). Kiedy wypłata z ZUS? Jaka kwota – najniższa emerytura, czy więcej?
06 lip 2026

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie zwane czternastą emeryturą, będzie w 2026 roku wypłacone we wrześniu, podobnie jak w poprzednich trzech latach. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2025 r., opublikowanych 29 czerwca 2026 r. Najprawdopodobniej "czternastka" wyniesie w 2026 roku 1978,49 zl brutto, a więc tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Jakie kwoty netto otrzymają emeryci i renciści?
Lex deweloper - na czym polega i do kiedy obowiązuje?
06 lip 2026

Lex deweloper - na czym polega szeroko komentowana specustawa? Na mocy ostatniej nowelizacji okres obowiązywania przepisów został wydłużony do 1 września 2026 roku. Co to w praktyce oznacza? Kiedy będą widoczne skutki wygaśnięcia ustawy?
Czy sprzedaż e-waluty z gry komputerowej jest zwolniona z VAT?
06 lip 2026

Rozwój rynku cyfrowego powoduje, że coraz częściej pojawiają się wątpliwości dotyczące zasad opodatkowania transakcji z wykorzystaniem wirtualnych aktywów. Jednym z takich zagadnień była możliwość zastosowania zwolnienia z VAT do sprzedaży waluty wykorzystywanej wyłącznie w grze komputerowej.
ZUS: Od lipca 2026 r. łatwiej składać wnioski (i załączone dokumenty) o zasiłki z ubezpieczeń społecznych
06 lip 2026

Od 1 lipca 2026 r. obowiązują prostsze zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Sposób złożenia dokumentów zależy od tego, kto wypłaca zasiłek – ZUS czy pracodawca.

REKLAMA

Wakacje od składek ZUS w 2026 r. - nowy formularz wniosku RWS
06 lip 2026

ZUS udostępnił w lipcu 2026 r. nową wersję wniosku RWS o wakacje składkowe. Od początku wprowadzenia ulgi do ZUS-u wpłynęło ponad 3,28 mln wniosków, a wartość zwolnień z opłacania składek przekroczyła 4,2 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim złożono 155,5 tys. wniosków, a kwota przyznanych zwolnień wyniosła blisko 203 mln zł.
NSA: przychody z dzierżawy znaku towarowego mogą być opodatkowane ryczałtem
06 lip 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 czerwca 2026 r. (II FSK 1023/23) odniósł się do kwestii kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z dzierżawy znaku towarowego wycofanego z działalności gospodarczej do majątku prywatnego. Rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie praktyczne, ponieważ przesądza o możliwości opodatkowania takich przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz wskazuje, że o ich kwalifikacji decyduje charakter zawartej umowy, a nie sam przedmiot dzierżawy.
Część produktów zniknie ze sklepów. Od 20 lipca rewolucyjny zakaz uderzy w handel. Polacy będą zaskoczeni
06 lip 2026

Nadchodzi potężne tąpnięcie w branży spożywczej i handlowej w Polsce oraz całej Unii Europejskiej. Już 20 lipca mija kluczowa data graniczna. Od tego dnia wchodzi w życie bezwzględny zakaz wprowadzania na rynek nowych opakowań do żywności zawierających kontrowersyjną substancję. Rewolucja dotknie miliony konsumentów, a mniejsi producenci mogą mieć ogromne kłopoty.
Sposób i tryb przeprowadzenia przetargów oraz rokowania na zbycie nieruchomości
06 lip 2026

Sposób przeprowadzenia przetargów na nieruchomości publiczne oraz tryb ich realizacji – wraz z procedurą rokowań po nieskutecznych postępowaniach – to kluczowe kwestie dla firm, inwestorów i osób prywatnych zainteresowanych zakupem nieruchomości Skarbu Państwa lub samorządów. Cały proces opiera się na zasadach jawności, konkurencyjności i ścisłych regułach formalnych, które mają zapewnić transparentność i maksymalną efektywność ekonomiczną.

REKLAMA

PGG z korzyścią dla pracowników rozszerza zasady zaliczania stażu pracy. Wiele osób zyska więcej uprawnień, jak: wyższe nagrody, odprawy, karta górnika
06 lip 2026

PGG zalicza pracownikom okresy pracy zgodnie z nowymi przepisami o stażu pracy nie tylko do ogólnego stażu pracy, ale także do uprawnień pracowniczych uzależnionych od stażu, jak: nagroda jubileuszowa, karta górnika czy odprawa emerytalna. Wiele osób zyska więcej uprawnień lub wyższe kwoty.
Ścieżka zawodowa dla magistrów ze znajomością języków obcych. Płatna roczna aplikacja dyplomatyczno-konsularna
06 lip 2026

Do końca wakacji można starać się o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Przygotowano 35 miejsc, konkurs rozpocznie się 7 października 2026 roku, a aplikacja 1 lutego następnego roku. Jakie warunki formalne trzeba spełnić aby starać się o przyjęcie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA