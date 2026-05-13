W maju 2026 roku tysiące osób pobierających świadczenie wspierające lub zasiłki pielęgnacyjne mogą stanąć przed widmem pustego konta. Powód? Fala wygasających orzeczeń o niepełnosprawności, które były przedłużane na mocy przepisów "covidowych" i przejściowych. Jak złożyć wniosek o zachowanie ciągłości wypłat i jakie nowe limity punktowe obowiązują od tego roku?

15 maja mija kluczowy termin. Nawet 4000 zł świadczenia może zostać wstrzymane

Do 15 maja upływa ostateczny termin na złożenie wniosku o nowe orzeczenie o niepełnosprawności dla osób, których dotychczasowe dokumenty były wydłużane na mocy przepisów przejściowych. Brak rejestracji nowego wniosku do tej daty skutkuje utratą ciągłości uprawnień i natychmiastowym wstrzymaniem przez ZUS wypłat świadczenia wspierającego, które może wynosić ponad 4000 zł netto.

Pułapka "zachowania ciągłości". Nowe przepisy 2026

Zgodnie z najnowszymi regulacjami, samo złożenie wniosku o nowe orzeczenie nie gwarantuje już automatycznego przedłużenia wypłaty pieniędzy. Aby zachować prawo do świadczenia wspierającego (które w 2026 roku przy najwyższym stopniu potrzeby wsparcia wynosi ponad 4300 zł), wniosek o nowe orzeczenie musi zostać zarejestrowany w systemie przed konkretną datą wygaśnięcia poprzedniej decyzji. Jeśli spóźnisz się choćby o jeden dzień, ZUS wstrzyma wypłatę do czasu wydania nowego orzeczenia. Przy obecnych kolejkach w komisjach może to trwać nawet 6 miesięcy.

Nowy próg punktowy - kto straci pieniądze w maju?

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje nowy, niższy próg punktowy uprawniający do pobierania świadczenia wspierającego. Prawo do ubiegania się o to wsparcie zyskała kolejna grupa osób - te, które uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. To właśnie ta nowa fala wniosków powoduje obecnie wydłużone kolejki w komisjach wojewódzkich. Osoby, które do tej pory znajdowały się na granicy dawnej punktacji, podczas nowej komisji mogą zostać zweryfikowane negatywnie. Warto wiedzieć, że od decyzji komisji wojewódzkiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli zostanie złożony w terminie, pozwala na dalsze pobieranie świadczenia w formie zabezpieczenia.

Jak sprawdzić status swojego wniosku na portalu eZUS?

ZUS zsynchronizował bazy danych z systemem EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności). Status swojej sprawy możesz sprawdzić przez internet. W zakładce "Świadczenia" na nowym portalu eZUS (dawne PUE ZUS) każdy pobierający może sprawdzić sekcję "Termin ważności uprawnień". Jeśli widnieje tam data majowa lub czerwcowa, to ostatni moment na kontakt z powiatowym zespołem ds. orzekania. Ważne: Wnioski o wypłatę świadczenia wspierającego do ZUS można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez portal eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Urzędy nie przyjmują wniosków papierowych.

Wielu seniorów w 2026 roku wpada w pułapkę, próbując pobierać oba świadczenia jednocześnie. Przypominamy: jeśli decydujesz się na nowe świadczenie wspierające, ZUS automatycznie zawiesi wypłatę dodatku pielęgnacyjnego przyznawanego przy emeryturze. Warto przeliczyć, co bardziej się opłaca. Przy najniższej punktacji świadczenie wspierające może być mniej korzystne niż pewny dodatek przyznawany z urzędu po 75. roku życia.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Wysokość przelewu z ZUS zależy od liczby punktów ustalonych w decyzji o potrzebie wsparcia. Kwoty te są wyliczane na podstawie renty socjalnej (która od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto). Są one wypłacane "na rękę" (nie podlegają opodatkowaniu ani składkom), a ZUS wypłaca je w zaokrągleniu do pełnych złotych:

95-100 pkt: 220 proc. renty socjalnej - 4353 zł,

90-94 pkt: 180 proc. renty socjalnej - 3562 zł,

85-89 pkt: 120 proc. renty socjalnej - 2375 zł,

80-84 pkt: 80 proc. renty socjalnej - 1583 zł,

75-79 pkt: 60 proc. renty socjalnej - 1188 zł,

70-74 pkt: 40 proc. renty socjalnej - 792 zł.

Jak napisać skuteczne odwołanie od decyzji o liczbie punktów?

Jeśli otrzymana decyzja z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania (WZON) zawiera zbyt niską liczbę punktów, masz 14 dni od dnia doręczenia decyzji na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego samego organu. Dopiero od negatywnej odpowiedzi na ten wniosek przysługuje prawo odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (które jest wolne od opłat sądowych).Kluczem do sukcesu nie jest ogólne narzekanie na stan zdrowia, ale merytoryczne uderzenie w konkretne kryteria oceny. W piśmie skup się na tych trzech elementach: