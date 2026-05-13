Waloryzacja zabrała Ci 500 plus? Sprawdź nowe progi dochodowe w maju 2026. Tak uratujesz swoje świadczenie

Waloryzacja zabrała Ci 500 plus? Sprawdź nowe progi dochodowe w maju 2026. Tak uratujesz swoje świadczenie

13 maja 2026, 15:15
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Waloryzacja zabrała Ci 500 plus? Sprawdź nowe progi dochodowe w maju 2026. Tak uratujesz swoje świadczenie
Dla tysięcy seniorów marcowa waloryzacja emerytur okazała się obosiecznym mieczem. Mimo że świadczenie wzrosło o 5,3 proc., wyższa kwota na koncie sprawiła, że wielu świadczeniobiorców przekroczyło próg dochodowy uprawniający do dodatku dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dlaczego przekroczenie limitu nie oznacza całkowitej utraty pieniędzy?

Pułapka waloryzacji. Kiedy dodatek znika z konta?

Świadczenie uzupełniające, potocznie zwane "500 plus dla seniora", przysługuje osobom, których łączna kwota brutto pobieranych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza określonego progu. W maju 2026 roku problem stał się masowy. Wskaźnik waloryzacji podniósł emerytury na tyle, że część seniorów "wskoczyła" powyżej ustawowego limitu. Jeśli Twoja emerytura po marcu wzrosła, mogło się okazać, że według starych kryteriów dodatek już się nie należy. Prawo przewiduje jednak mechanizm ratunkowy, o którym wielu świadczeniobiorców zapomina.

Jak działają nowe progi dochodowe w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku obowiązuje nowy, wyższy próg dochodowy, ogłoszony w oficjalnym Komunikacie Prezesa ZUS.

  • Graniczny próg dochodowy wynosi dokładnie 2687,67 zł brutto.
  • Aby otrzymać pełne 500 zł dodatku, suma Twoich świadczeń publicznych nie może przekroczyć 2187,67 zł brutto.
  • Jeśli Twoja emerytura mieści się w przedziale między 2187,67 zł a 2687,67 zł brutto, wchodzi w życie zasada "złotówka za złotówkę".

Zasada "złotówka za złotówkę" - jak to policzyć w maju 2026?

Mechanizm ten pozwala zachować prawo do dodatku w pomniejszonej wysokości. ZUS odejmuje od kwoty 500 zł różnicę między Twoim dochodem a progiem uprawniającym do pełnego świadczenia.

  • Przykład: Twoja emerytura brutto wynosi 2300 zł. Przekraczasz minimalny próg (2187,67 zł) dokładnie o 112,33 zł. Twój nowy dodatek wynosi: 500 zł - 112,33 zł = 387,67 zł.

Pieniądze te nadal będą wpływać na konto. Świadczenie nie jest wypłacane dopiero wtedy, gdy wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 1 zł.

Czy w maju 2026 trzeba składać nowy wniosek?

To zależy od Twojej obecnej sytuacji. Jeśli już pobierasz dodatek, ZUS sam automatycznie przeliczył jego wysokość po waloryzacji - nie musisz robić nic. Złożenie nowego wniosku do ZUS w maju 2026 roku jest konieczne tylko wtedy, gdy:

  • Twoje dochody dotychczas przekraczały stary limit, ale mieszczą się w nowym progu 2687,67 zł.
  • Uważasz, że ZUS popełnił błąd przy wyliczeniach i wliczył dochód, którego nie powinien.

Do progu dochodowego nie wlicza się: renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatków energetycznych.

Uwaga na orzeczenia o niepełnosprawności

Warunkiem wypłaty "500 plus dla seniora" jest niski dochód oraz ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W maju 2026 roku kończy się ważność wielu dokumentów wydanych na czas określony. Jeśli Twoje orzeczenie wygasa, natychmiast złóż wniosek o nowe, aby uniknąć zawieszenia wypłaty dodatku przez ZUS.

Jak sprawdzić na portalu eZUS, czy dodatek został poprawnie przeliczony?

Jeśli po marcowej waloryzacji kwota Twojego dodatku "500 plus" uległa zmianie, możesz to sprawdzić samodzielnie. Nie musisz czekać na tradycyjny list z ZUS. Usługa jest dostępna na zmodernizowanym portalu eZUS (dawne PUE ZUS).

  1. Zaloguj się na platformie EZUS przy użyciu Profilu Zaufanego.
  2. Wejdź w ogólną zakładkę "Świadczeniobiorca".
  3. Wybierz z bocznego menu sekcję "Moje świadczenia".
  4. Otwórz szczegóły wypłat za maj 2026 roku.

Zobaczysz tam dokładne rozbicie kwotowe: Twoją emeryturę zasadniczą oraz oddzielną pozycję dotyczącą świadczenia uzupełniającego. Jeśli kwota dodatku jest niższa niż 500 zł, przejdź do zakładki "Decyzje". Znajdziesz tam oficjalne pismo w formacie PDF. ZUS wyjaśnia w nim, o ile dochód przekroczył próg i jak zastosowano zasadę "złotówka za złotówkę". To najszybszy sposób na weryfikację, czy system nie uwzględnił niepotrzebnych dodatków.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie progi dochodowe dla świadczenia uzupełniającego obowiązują od 1 marca 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku graniczny próg dochodowy wynosi 2687,67 zł brutto. Pełne 500 zł dodatku przysługuje, gdy suma świadczeń publicznych nie przekracza 2187,67 zł brutto.

Jak działa zasada "złotówka za złotówkę" przy 500 plus dla seniora w maju 2026 roku?

ZUS odejmuje od kwoty 500 zł różnicę między dochodem a progiem 2187,67 zł brutto. Przy emeryturze 2300 zł brutto dodatek wynosi 387,67 zł.

Kiedy świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora nie jest wypłacane?

Świadczenie uzupełniające nie jest wypłacane dopiero wtedy, gdy wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 1 zł.

Czy w maju 2026 roku trzeba składać nowy wniosek o 500 plus dla seniora do ZUS?

Jeśli świadczeniobiorca już pobiera dodatek, ZUS automatycznie przeliczył jego wysokość po waloryzacji. Nowy wniosek jest konieczny, gdy dochody przekraczały stary limit, ale mieszczą się w progu 2687,67 zł, albo gdy ZUS popełnił błąd.

Czego ZUS nie wlicza do progu dochodowego przy 500 plus dla seniora?

Do progu dochodowego nie wlicza się renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, zasiłku pielęgnacyjnego i dodatków energetycznych.

