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Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu w 2026 roku. Komu przysługuje nowe świadczenie i jak załatwić wsparcie?

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24 lipca 2026, 07:50
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Wsparcie ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora
Wsparcie ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora
Shutterstock

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Darmowa opieka w domu dla seniorów po 65. roku życia coraz bliżej. 17 lipca prezydent podpisał ustawę wprowadzającą bon senioralny. Nowe świadczenie to przełomowy program, który ma pomóc osobom starszym dłużej pozostać we własnym domu i odciążyć ich rodziny. System wsparcia obejmie m.in. pomoc w codziennych obowiązkach, organizacji wizyt lekarskich czy opiece nad samotnymi seniorami. Program ma ruszyć jeszcze w 2026 roku, ale nie każdy otrzyma pomoc. Sprawdź, kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia i jakie warunki trzeba będzie spełnić.

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Na czym ma polegać bon senioralny 2026?

Bon senioralny to wsparcie, które ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora. Rząd tłumaczy, że nowe rozwiązanie ma pomóc nie tylko seniorom, ale również ich rodzinom. Państwo chce ograniczyć sytuacje, w których dzieci lub wnuki seniorów muszą rezygnować z zatrudnienia, aby zajmować się starszą osobą.

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Rząd liczy również na stworzenie nowych miejsc pracy w opiece nad seniorami. W dokumentach projektowych podkreślano, że społeczeństwo szybko się starzeje. Prognozy wskazują, że w kolejnych latach liczba seniorów wymagających codziennego wsparcia będzie rosła, dlatego państwo chce wcześniej przygotować system opieki długoterminowej.

Pomoc w ramach bonu senioralnego ma obejmować m.in.:

  • przygotowywanie posiłków,
  • pomoc w utrzymaniu higieny,
  • wsparcie w robieniu zakupów,
  • pomoc w poruszaniu się,
  • organizację wizyt lekarskich,
  • utrzymywanie kontaktu z otoczeniem,
  • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Rząd podkreśla, że celem programu jest umożliwienie seniorom jak najdłuższego pozostania we własnym domu zamiast kierowania ich do całodobowych placówek opiekuńczych.

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Kto dostanie darmową opiekę w domu?

Z programu mają skorzystać osoby, które ukończyły 65 lat i potrzebują pomocy w codziennym życiu. Sam wiek jednak nie wystarczy. Gmina będzie oceniała, czy senior rzeczywiście wymaga wsparcia.

Znaczenie będzie mieć m.in.:

  • stan zdrowia,
  • trudności w samodzielnym funkcjonowaniu,
  • możliwość wykonywania podstawowych czynności,
  • ogólna sytuacja życiowa seniora.
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Ważny będzie dochód seniora

Projekt zakłada również kryterium dochodowe. Z bonu mają skorzystać osoby, których średni dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekroczy 3410 zł brutto miesięcznie. Kwota ta ma być co roku waloryzowana.

To oznacza, że część seniorów mimo ukończenia 65 lat może nie otrzymać wsparcia.

Kto nie dostanie bonu senioralnego?

Projekt przewiduje także sytuacje, w których pomoc nie zostanie przyznana. Bon senioralny nie będzie przysługiwał osobom:

  • przekraczającym kryterium dochodowe,
  • niewymagającym codziennej pomocy po ocenie koordynatora,
  • korzystającym z całodobowej opieki instytucjonalnej,
  • mającym zapewnioną stałą opiekę w placówce.

Gdzie złożyć wniosek o bon senioralny?

Za realizację programu mają odpowiadać gminy. To właśnie samorządy będą:

  • przyjmować wnioski,
  • oceniać sytuację seniora,
  • organizować usługi opiekuńcze,
  • ustalać zakres potrzebnej pomocy.

Gmina ma również podpisywać z seniorem umowę określającą rodzaj wsparcia.

Kto będzie pomagał seniorom i ich bliskim?

Pomoc mają świadczyć m.in.: pracownicy usług opiekuńczych, organizacje społeczne, lokalni opiekunowie współpracujący z gminą.

Ustawa wprowadza też koordynatora opieki długoterminowej na szczeblu powiatowym. Pomoże on osobie wymagającej wsparcia i jej bliskim znaleźć właściwą pomoc. Pomoże ustalić, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje ta osoba i wskaże usługi albo świadczenia dostępne w powiecie. Te informacje będą dotyczyć pomocy w domu, placówek dziennych, domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Senior i jego bliscy dostaną prostą informację, gdzie zgłosić się po pomoc i jak przejść przez kolejne kroki.

Środki finansowe na zadania powiatowych koordynatorów opieki długoterminowej będą pochodzić z budżetu państwa i trafią do powiatów jako dotacje celowe. Będzie to około 20 mln zł rocznie: 19,23 mln zł w 2027 roku, 19,71 mln zł w 2028 roku i 20,18 mln zł w 2029 roku. Projekt przewiduje również uproszczony system szkolenia nowych opiekunów.

Rząd zakłada stworzenie całego systemu lokalnej opieki nad osobami starszymi.

Ile wyniesie bon senioralny?

Ustawa nie wskazuje indywidualnej wartości bonu. Określa natomiast budżet całego programu. W latach 2026-2028 państwo ma przeznaczyć na niego 1 mld zł: 100 mln zł w 2026 roku, 400 mln zł w 2027 roku i 500 mln zł w 2028 roku. Łączne finansowanie do 2035 roku zaplanowano na 4,5 mld zł.

Od kiedy program ma ruszyć?

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, natomiast realizację bonu zapowiadano na czwarty kwartał 2026 roku. Według pojawiających się informacji pierwsze świadczenia mogłyby ruszyć nawet od września 2026 roku, jednak rząd nie opublikował jeszcze ostatecznego harmonogramu.

Bon senioralny nie pojawi się od razu we wszystkich gminach. Na początek otrzymają go samorządy, które aktualnie nie zapewniają usług opiekuńczych albo świadczą je dla najwyżej 10 osób. W kolejnym etapie program będzie trafiał do gmin o szybkim wzroście liczby seniorów. Według rządowych danych prawie 11 proc. gmin w ogóle nie oferuje takich usług, a około jedna trzecia zapewnia je najwyżej 10 mieszkańcom.

Opieka długoterminowa coraz bardziej potrzebna w Polsce

W Polsce żyje obecnie blisko 10 milionów osób, które ukończyły 60 lat. To już ponad jedna czwarta społeczeństwa. Prognozy pokazują, że do 2050 roku liczba seniorów wzrośnie do około 12,4 miliona, co będzie oznaczało niemal 40 proc. wszystkich mieszkańców kraju.

Najszybciej będzie przybywać najstarszych seniorów. Szacuje się, że liczba osób w wieku 85 lat i więcej zwiększy się ponad czterokrotnie, z około 240 tys. do nawet 1,1 mln. Wraz z wiekiem częściej pojawiają się ograniczenia sprawności i choroby przewlekłe, dlatego rośnie zapotrzebowanie na opiekę długoterminową oraz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Jednocześnie będzie ubywać osób w wieku produkcyjnym. Obecnie jest ich około 21,7 mln, jednak do 2050 roku liczba ta ma zmniejszyć się do 15,8 mln. Oznacza to spadek o blisko 6 milionów osób, dlatego polityka senioralna i rozwój systemu opieki długoterminowej będą w najbliższych latach jednym z największych wyzwań dla Polski.

Podstawa prawna: projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych – nr UD326.

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Źródło: INFOR
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