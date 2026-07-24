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Wielu Polaków zapomniało o tej uldze. W 2027 r. możesz odzyskać 4320 zł za jedną osobę

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24 lipca 2026, 11:10
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
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Wielu Polaków zapomniało o tej uldze. W 2027 r. możesz odzyskać 4320 zł za jedną osobę
Shutterstock
Shutterstock

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Wiele osób w 2026 roku popełniło ten sam błąd: przy rozliczaniu PIT zapomnieli o nowej uldze podatkowej. To kosztowne niedopatrzenie, bo do odzyskania od skarbówki jest nawet 4320 złotych zwrotu - za jedną osobę spełniającą warunki. Rok 2027 musi być czasem, w którym w pełni wykorzystasz ten przywilej. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, by przyszłoroczny zwrot podatku z US był rekordowy.

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Czego dowiesz się z tekstu?

  • Ulga na żołnierza to nowe, potężne odliczenie, które pozwala obniżyć podstawę opodatkowania nawet o 36 000 zł
  • Prawo do ulgi dają zatrudnieni żołnierze WOT (Wojska Obrony Terytorialnej) oraz aktywnej rezerwy
  • Jeśli w rozliczeniu za 2025 r. (składanym w 2026 r.) zapomniałeś o tym bonusie, masz szansę przygotować się do rekordowego zwrotu w 2027 roku
  • Wysokość ulgi zależy od tego, jak długo służy zatrudniony żołnierz – im dłuższy staż, tym większy zysk w uldze

Ulga na żołnierza 2027 – skąd bierze się podatek niższy o 4320 zł?

To nie jest zwykłe odliczenie rzędu kilkuset złotych. Mechanizm ten pozwala obniżyć dochód do opodatkowania o kwotę zależną od stażu służby. W 2027 roku (przy rozliczaniu dochodów za rok 2026) limity pozostaną niezwykle atrakcyjne.

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Maksymalna kwota odliczenia to aż 36 000 zł rocznie. Przy stawce podatku 12%, oznacza to zwrot nadpłaty podatku na rękę w wysokości 4 320 zł. Za jednego zatrudnionego żołnierza. Jeśli jednak wpadasz w drugi próg podatkowy (32%), Twój zysk z samej ulgi może wynieść jeszcze więcej. To pieniądze, które państwo oddaje za wsparcie żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, poprzez ich zatrudnianie.

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Kto może skorzystać z ulgi w 2027 roku?

Przepisy są jasne, ale wymagają pilnowania terminów. Ulga skierowana jest do pracodawców (także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), którzy zatrudniają:

  • Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT),
  • Żołnierzy aktywnej rezerwy.

Kluczem do wysokości ulgi jest staż służby wojskowej zatrudnionego. Kwota ulgi rośnie z każdym rokiem służby wojskowej. Jeśli pracownik służy nieprzerwanie przez co najmniej rok, Twoje odliczenie zaczyna być możliwe. W 2027 roku pełną pulę zgarną ci, którzy mają pracowników będących w szeregach armii 5 lat, a przy tym nie są dużymi pracodawcami.

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ZMIANY W PODATKACH 2026

Ile można odliczyć za jednego zatrudnionego żołnierza - staż służby wojskowej i kwota odliczenia od dochodu:

  • 1 rok służby - 12 000 zł odliczenia;
  • 2 lata służby - 15 000 zł odliczenia;
  • 3 lata służby - 18 000 zł odliczenia;
  • 4 lata służby - 21 000 zł odliczenia;
  • 5 lat i więcej - 24 000 zł odliczenia.

Kiedy do 36 000 zł odliczenia od podatku?

Art. 26he ust. 3 ustawy PIT przewiduje zwiększenie podstawowych kwot odliczenia dla mniejszych przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców) stosują mnożnik ×1,5 do kwot powyżej. Wtedy kwoty odliczenia wyglądają następująco:

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  • 1 rok służby - 18 000 zł odliczenia;
  • 2 lata służby - 22 500 zł odliczenia;
  • 3 lata służby - 27 000 zł odliczenia;
  • 4 lata służby - 31 500 zł odliczenia;
  • 5 lat i więcej - 36 000 zł odliczenia (maksimum ulgi za jednego zatrudnionego żołnierza).
Ważne

Mnożnik przysługuje też średnim pracodawcom, ale wynosi już 1,2x, a nie 1,5x.

Jak liczyć staż służby?

Staż weryfikowany jest według stanu na 31 grudnia danego roku podatkowego. Jeżeli stosunek pracy ustał wcześniej, decyduje ostatni dzień zatrudnienia żołnierza w danym roku - staż służby określa się wtedy na ten właśnie dzień.

Ważne

Zatrudnienie przez część roku - zasada proporcjonalności

Ulga przysługuje odrębnie na każdego zatrudnionego żołnierza. Gdy pracownik-żołnierz był zatrudniony tylko przez część roku podatkowego, odliczenie oblicza się proporcjonalnie: 1/12 rocznej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia. Nawet jeżeli więc żołnierz uprawniający do ulgi był zatrudniony krótko, można skorzystać z odliczenia.

KALKULATOR DAT

Dlaczego rok 2027 będzie przełomowy dla ulgi - jak się przygotować do rozliczenia już teraz?

W lipcu 2026 roku wielu pracodawców wciąż nie ma świadomości, że ta ulga istnieje. Obecny rok był pierwszym jej obowiązywania. Ulga nie była jeszcze rozpowszechniona. Systemy podatkowe są coraz bardziej zautomatyzowane, ale ulga na żołnierza nie wskoczy do rozliczenia sama. Dane trzeba zebrać i dopisać do rozliczenia ręcznie, posiadając m. in. odpowiednie zaświadczenie z jednostki wojskowej.

Ważne

Jakie dane wpisać w zeznaniu i jak udokumentować prawo do ulgi?

Rozliczenia dokonujesz w formularzu PIT-36 lub PIT-36L (a jeśli pracodawca jest na CIT - to nic straconego, ulga przysługuje na analogicznych zasadach), wskazując:

  • numery PESEL zatrudnionych żołnierzy,
  • liczbę miesięcy i lat nieprzerwanej służby wojskowej,
  • status podatnika - mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub podmiot zatrudniający minimum 5 pracowników.

Organ podatkowy może zażądać przedstawienia zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia. Dlatego wcześniej poproś pracowników-żołnierzy o zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji potwierdzające datę rozpoczęcia służby i jej ciągłość. To kluczowy dokument na wypadek kontroli. Zrób też już teraz rozeznanie, czy w ogóle zatrudniasz osobę, która jest zapisana do WOT lub aktywnej rezerwy.

Ważne

Rada - jak to zrobić? Wyślij do zespołu krótką ankietę z pytaniem, czy ktoś służy w WOT lub aktywnej rezerwie. Wyjaśnij, że chodzi o ulgę podatkową korzystną dla firmy - to uzasadniony interes przedsiębiorcy i podstawa prawna do zebrania takiej informacji.

Służba w WOT lub aktywnej rezerwie ma wymierną wartość dla pracodawców - taki pracownik to skarb

Państwo poprzez system podatkowy realnie docenia zatrudnianie żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy. Kwota do 36 000 zł odliczenia to jeden z najsilniejszych impulsów finansowych w polskim systemie PIT. Skoro w 2026 roku wielu pracodawców przespało tę okazję, nie pozwól, by w 2027 roku spotkało to również Ciebie. To proste, legalne i niezwykle korzystne rozwiązanie dla każdego zatrudniającego terytorialsa lub aktywnego rezerwistę.

Jak odzyskać do 4320 zł za jedną osobę w 2027 roku? Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy ulga na żołnierza łączy się z innymi ulgami?

Tak. Ulga ta obniża podstawę opodatkowania (Twój dochód), co nie wyklucza możliwości skorzystania z innych ulg.

Umowa z żołnierzem WOT trwała tylko kilka miesięcy w 2026 roku. Czy w 2027 roku coś odliczę?

Tak, ale kwota będzie proporcjonalnie niższa. Każdy pełny miesiąc zatrudnienia uprawnia proporcjonalnie do 1/12 ulgi. A kwota ulgi zależy od stażu służby danego żołnierza.

Czy zawodowi żołnierze mogą korzystać z tej ulgi?

Nie. Ulga jest dedykowana dla pracodawców zatrudniający żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, jako zachęta do łączenia pracy cywilnej ze służbą.

Czy muszę wysyłać zaświadczenie z jednostki o stażu służby żołnierza do urzędu skarbowego?

Nie ma takiego obowiązku przy wysyłaniu PIT-u. Zaświadczenie musisz jednak przechowywać w swojej dokumentacji przez 5 lat, na wypadek gdyby urząd skarbowy poprosił Cię o udowodnienie prawa do ulgi lub prowadził kontrolę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 163)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 278)

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Źródło: INFOR
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