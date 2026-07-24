31 sierpnia 2026 r. to ważny termin dla wielu rodziców. O jakich formalnościach warto pamiętać?

Od 1 lipca 2026 roku gminy przyjmują elektroniczne wnioski o świadczenia alimentacyjne i zasiłki rodzinne na nowy okres. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wystartował kolejny nabór wniosków o świadczenie dobry start. Dlaczego te wnioski najlepiej złożyć do końca sierpnia? Czy 3 świadczenia można łączyć? Odpowiadamy!

Świadczenie 300 plus w 2026 roku. Od lipca ZUS przyjmuje wnioski

Od początku lipca można składać wnioski o świadczenie w programu „Dobry start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Rodzice mogą otrzymać pieniądze - bez względu na dochód - do ukończenia przez dziecko 20. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności świadczenie przysługuje do ukończenia przez ucznia 24. roku życia.

REKLAMA

REKLAMA

Wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy eZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia. ZUS przyjmie wnioski do zasady do 30 listopada 2026 r.

Ważne Jeżeli rodzic złoży wniosek w lipcu lub sierpniu, to ZUS wypłaci pieniądze na szkolną wyprawkę do końca września 2026 r. Późniejsze złożenie wniosku będzie oznaczało wypłatę świadczenia w terminie w dwóch miesięcy.

Świadczenie nie przysługuje studentom ani dzieciom w tzw. zerówce.

Zasiłek rodzinny i dodatki. Od lipca wnioski online na okres 2026/2027

Od początku lipca przez portal Emp@tia można też składać wnioski o zasiłki rodzinne. Będą one przyznawane na nadchodzący okres zasiłkowy, który rozpoczyna się na początku listopada 2026 r. i potrwa do końca października 2027 r. Rodzice, którzy chcieliby o takie wsparcie zawnioskować w tradycyjnej papierowej formie będą to mogli zrobić od 1 sierpnia. W przeciwieństwie do programu „Dobry start” do zasiłków rodzinnych wymagane jest spełnianie kryterium dochodu. Próg dochodowy wynosi tu 674 zł (netto) na osobę w rodzinie (764 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). W zależności od wieku dziecka można otrzymać 95, 124 albo 135 zł miesięcznie. Rodziny uprawnione do zasiłku mogą też dostawać dodatki np. z tytułu samotnego wychowywania dziecka czy rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością.

REKLAMA

Ważne Dla rodzin, które już otrzymują zasiłki ważny termin upływa 31 sierpnia 2026. Złożenie wniosku do tego dnia zagwarantuje zachowanie ciągłości wypłat pomiędzy poszczególnymi okresami zasiłkowymi.

Świadczenia alimentacyjne od października 2026 r. z wyższym progiem dochodowym

Początek lipca to również start naboru w formie online o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres, który rozpocznie się 1 października 2026 i zakończy 30 września 2027 r. Papierowe wnioski gminy przyjmą od 1 sierpnia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wsparcie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w przypadku bezskuteczności egzekucji. Kwota świadczenia zależy od wysokości zasądzonych alimentów. Maksymalnie można otrzymywać 1000 zł miesięcznie.

Ważne W nadchodzącym okresie świadczeniowym będzie obowiązywało wyższe kryterium dochodowe: 1665 zł na osobę w rodzinie. W przypadku przekroczenia tego progu gminy stosują mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie jest odpowiednio zmniejszone.

Wcześniej obowiązywał próg 1209 zł.

Ważne Kiedy najlepiej składać wniosek? Jeżeli rodzic zrobi to do 31 sierpnia, to gmina wypłaci świadczenia do końca października, czyli od początku nowego okresu świadczeniowego. Podobnie jak w przypadku zasiłków rodzinnych jest to zatem istotna kwestia dla rodziców chcących zachować ciągłość wypłat.

Świadczenia dla rodzin 2026 [FAQ]

Czy dobry start, zasiłek rodzinny i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można łączyć? Świadczenia wypłacane w razie bezskuteczności egzekucji wliczają się do dochodu przy zasiłku rodzinnym. To czy rodzina będzie mogła zatem otrzymać jedno i drugie świadczenie będzie zależało od wysokości innych uzyskiwanych dochodów. Wsparcie w ramach programu „Dobry start” przysługuje niezależnie od innych świadczeń. Będę się ubiegała o świadczenie alimentacyjne na okres 2026/2027. Jaki dochód gmina weźmie pod uwagę? W okresie 2026/2027 brane są pod uwagę co do zasady dochody osiągnięte w 2025 r. Do kiedy najlepiej złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Wniosek o zasiłek rodzinny na okres 2026/2027 najlepiej złożyć do końca sierpnia. Wówczas rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczeń. Gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 30 listopada.

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna