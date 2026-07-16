Praca sezonowa na emeryturze. Ile można zarobić w lipcu bez utraty świadczenia z ZUS?
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Lipiec to szczyt prac sezonowych, po które chętnie sięgają młodsi emeryci. Trzeba jednak uważać na limity ZUS. Jeden fałszywy krok i urzędnicy wstrzymają lub pomniejszą wypłatę świadczenia. Sprawdź nowe progi zarobkowe obowiązujące w te wakacje.
- Kto musi pilnować limitów w te wakacje?
- Nowe progi zarobkowe od czerwca do sierpnia
- Maksymalne zmniejszenie. Ile zabierze ZUS?
- Ważne przy umowach zlecenia
- FAQ - najczęściej zadawane pytania
Wakacyjny dorobek do emerytury podlega ścisłej kontroli ZUS. Emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), muszą pilnować kwot przychodów. Od 1 czerwca obowiązują nowe, wyższe limity oparte na przeciętnym wynagrodzeniu w wysokości 9562,88 zł.
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Kto musi pilnować limitów w te wakacje?
Ograniczenia dotyczą wyłącznie osób na tzw. wcześniejszych emeryturach, emeryturach pomostowych oraz rencistów. Seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez żadnych limitów i nie muszą obawiać się konsekwencji ze strony ZUS.
Nowe progi zarobkowe od czerwca do sierpnia
Zasada dorabiania opiera się na dwóch progach: 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W zależności od tego, ile zarobisz w lipcu brutto, ZUS podejmie konkretną decyzję:
- Zarobki do 6694,10 zł brutto (do 70 proc. przeciętnej pensji): Emerytura jest wypłacana w całości. Możesz spać spokojnie i zachować cały wakacyjny zarobek.
- Zarobki od 6694,11 zł do 12 431,80 zł brutto (od 70 do 130 proc. przeciętnej pensji): Twoje świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczysz niższy próg.
- Zarobki powyżej 12 431,81 zł brutto (powyżej 130 proc. przeciętnej pensji): ZUS całkowicie zawiesza wypłatę emerytury za dany miesiąc.
Maksymalne zmniejszenie. Ile zabierze ZUS?
Jeśli przychód z pracy sezonowej (np. z umowy zlecenia czy umowy o pracę) przekroczy kwotę 6694,10 zł, ale nie przekroczy wyższego progu, ZUS pomniejszy emeryturę o kwotę przekroczenia. Istnieje jednak maksymalna kwota, o jaką urzędnicy mogą uszczuplić świadczenie. Przy emeryturze wynosi ona obecnie 945,89 zł.
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Ważne przy umowach zlecenia
Większość prac sezonowych w gastronomii, rolnictwie czy turystyce opiera się na umowach zlecenia. Przypominamy, że od tych umów odprowadzane są składki emerytalno-rentowe, co oznacza, że przychód z nich osiągany automatycznie sumuje się w systemie ZUS i jest brany pod uwagę przy weryfikacji limitów.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Kto musi pilnować limitów ZUS przy pracy sezonowej na emeryturze w wakacje?
Ograniczenia dotyczą osób na tzw. wcześniejszych emeryturach, emeryturach pomostowych oraz rencistów. Seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez żadnych limitów.
Ile można zarobić w lipcu brutto, aby emerytura była wypłacana w całości?
Zarobki do 6694,10 zł brutto, czyli do 70% przeciętnej pensji, oznaczają wypłatę emerytury w całości.
Kiedy ZUS pomniejszy emeryturę przy wakacyjnym dorobku?
Przy zarobkach od 6694,11 zł do 12 431,80 zł brutto ZUS pomniejszy świadczenie o kwotę, o jaką przekroczony został niższy próg.
Kiedy ZUS całkowicie zawiesza wypłatę emerytury za dany miesiąc?
ZUS całkowicie zawiesza wypłatę emerytury za dany miesiąc przy zarobkach powyżej 12 431,81 zł brutto, czyli powyżej 130% przeciętnej pensji.
Czy przychód z umowy zlecenia przy pracy sezonowej liczy się do limitów ZUS?
Od umów zlecenia odprowadzane są składki emerytalno-rentowe, więc przychód z umowy zlecenia automatycznie sumuje się w systemie ZUS i jest brany pod uwagę przy weryfikacji limitów.
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