Praca sezonowa na emeryturze. Ile można zarobić w lipcu bez utraty świadczenia z ZUS?

Lipiec to szczyt prac sezonowych, po które chętnie sięgają młodsi emeryci. Trzeba jednak uważać na limity ZUS. Jeden fałszywy krok i urzędnicy wstrzymają lub pomniejszą wypłatę świadczenia. Sprawdź nowe progi zarobkowe obowiązujące w te wakacje.

Wakacyjny dorobek do emerytury podlega ścisłej kontroli ZUS. Emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), muszą pilnować kwot przychodów. Od 1 czerwca obowiązują nowe, wyższe limity oparte na przeciętnym wynagrodzeniu w wysokości 9562,88 zł.

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Kto musi pilnować limitów w te wakacje?

Ograniczenia dotyczą wyłącznie osób na tzw. wcześniejszych emeryturach, emeryturach pomostowych oraz rencistów. Seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez żadnych limitów i nie muszą obawiać się konsekwencji ze strony ZUS.

Nowe progi zarobkowe od czerwca do sierpnia

Zasada dorabiania opiera się na dwóch progach: 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W zależności od tego, ile zarobisz w lipcu brutto, ZUS podejmie konkretną decyzję:

Zarobki do 6694,10 zł brutto (do 70 proc. przeciętnej pensji): Emerytura jest wypłacana w całości. Możesz spać spokojnie i zachować cały wakacyjny zarobek.

Zarobki od 6694,11 zł do 12 431,80 zł brutto (od 70 do 130 proc. przeciętnej pensji): Twoje świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczysz niższy próg.

Zarobki powyżej 12 431,81 zł brutto (powyżej 130 proc. przeciętnej pensji): ZUS całkowicie zawiesza wypłatę emerytury za dany miesiąc.

Maksymalne zmniejszenie. Ile zabierze ZUS?

Jeśli przychód z pracy sezonowej (np. z umowy zlecenia czy umowy o pracę) przekroczy kwotę 6694,10 zł, ale nie przekroczy wyższego progu, ZUS pomniejszy emeryturę o kwotę przekroczenia. Istnieje jednak maksymalna kwota, o jaką urzędnicy mogą uszczuplić świadczenie. Przy emeryturze wynosi ona obecnie 945,89 zł.

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Ważne przy umowach zlecenia

Większość prac sezonowych w gastronomii, rolnictwie czy turystyce opiera się na umowach zlecenia. Przypominamy, że od tych umów odprowadzane są składki emerytalno-rentowe, co oznacza, że przychód z nich osiągany automatycznie sumuje się w systemie ZUS i jest brany pod uwagę przy weryfikacji limitów.

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