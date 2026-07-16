Limit renty wdowiej w 2026 r. Co się do niego wlicza? ZUS pokazuje skutki przekroczenia tego limitu przez jedno i oba świadczenia

ZUS przypomina, że od 1 marca 2026 roku wzrosła maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną w ramach tzw. renty wdowiej. Po marcowej waloryzacji limit ten zwiększył się o niemal 300 zł i wynosi 5935,47 zł brutto. ZUS wyjaśnia też jakie są skutki przekroczenia tego limitu.

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Renta wdowia - na czym polega to świadczenie

Renta wdowia nie jest nowym świadczeniem. To połączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem, na przykład emeryturą. Oznacza to, że można otrzymywać dwa świadczenia jednocześnie. Jedno z nich wypłacane jest w całości, a drugie jedynie w części.



- W praktyce oznacza to, że można pobierać całą emeryturę i 15 procent renty rodzinnej albo całą rentę rodzinną i 15 procent własnego świadczenia. Od 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 procent, co przełoży się na wyższe wypłaty. Warto pamiętać, że renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



Osoba składająca wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty lub we wniosku zaznaczyć, aby wyboru wyższego świadczenia dokonał ZUS.

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Limit renty wdowiej 2026

Co ważne, suma świadczeń wypłacanych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (aktualnie od 1 marca 2026 r. 1978,49 zł brutto). Zatem po waloryzacji od 1 marca 2026 r. limit renty wdowiej wzrósł o niemal 300 zł - z kwoty 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto.

W Broszurze informacyjnej "Renta wdowia od A do Z" ZUS wyjaśnia, że do tego limitu wliczają się także (tj. oprócz obu świadczeń w zbiegu) świadczenia z instytucji zagranicznych oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów wraz ze wskazanymi w ustawie świadczeniami, których łączna wypłata zostanie ustalona.



ZUS precyzuje, że do limitu świadczeń w zbiegu (tj. limitu tzw. renty wdowiej) nie wlicza się m.in.:

- świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

- dodatkowego świadczenia rocznego,

- kolejnego dodatkowego świadczenia rocznego,

- świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych,

- świadczenia wyrównawczego dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki,

- refundacji opłaconej na ubezpieczenie pojazdów samochodowych (OC/AC),

- świadczenia wspierającego,

- zasiłku pielęgnacyjnego,

- zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Jakie skutki przekroczenia limitu?

W przypadku przekroczenia ww. limitu (trzykrotność najniższej emerytury) świadczenia zostaną pomniejszane o wartość nadwyżki. W pierwszej kolejności będą pomniejszane świadczenia finansowane z budżetu państwa, we wskazanej poniżej kolejności:

- świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych,

- świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej,

- inne świadczenia.

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W dalszej kolejności będą pomniejszane odpowiednio:

- świadczenia finansowane z Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- świadczenia finansowane z Funduszu Pracy,

- świadczenia finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych,

- świadczenia finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.



Jeżeli natomiast już jedno świadczenie, emerytura lub renta rodzinna, będzie równe limitowi lub go przekroczy, renta wdowia nie będzie przysługiwać i wypłacane będzie wyłącznie jedno świadczenie (wyższe lub to, które senior wybrał). To istotna informacja zarówno dla osób, które już pobierają to świadczenie, jak i dla tych, które zamierzają złożyć wniosek.

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W Broszurze informacyjnej "Renta wdowia od A do Z" ZUS podał następujący przykład (Uwaga! oparty na kwotach z 2025 r.):



Pani Ewa ma prawo do:

– 1878,91 zł emerytury,

– 348,22 zł dodatku pielęgnacyjnego,

– 500 zł świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (SU),

– 1878,91 zł renty rodzinnej.

Otrzymuje emeryturę, dodatek pielęgnacyjny oraz świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Renta rodzinna, zgodnie z wyborem pani Ewy, jest zawieszona. W lipcu pani Ewa złożyła wniosek o wypłatę renty wdowiej i zaznaczyła w nim, że chce otrzymywać 100% emerytury i 15% renty rodzinnej. Wysokość renty wdowiej pani Ewy wyniosła łącznie 2160,75 zł (100% emerytury – 1878,91 zł – oraz 15% renty rodzinnej – 281,84 zł).

Po ustaleniu wysokości połączonych świadczeń obniżymy świadczenie uzupełniające do 391,64 zł. Jest to związane z obowiązującą od 1 marca 2025 r. kwotą graniczną dla tego świadczenia, która wynosi 2552,39 zł. 391,64 zł to różnica między kwotą 2552,39 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń (kwota graniczna 2552,39 zł – renta wdowia 2160,75 zł).



Od 1 lipca pani Ewa otrzymuje łącznie 2900,61 zł (100% emerytury – 1878,91 zł, 15% renty rodzinnej – 281,84 zł, dodatek pielęgnacyjny – 348,22 zł oraz świadczenie uzupełniające – 391,64 zł).



A w innej broszurze ZUS z zeszłego roku "Renta wdowia, czyli łączenie wypłaty renty rodzinnej z innymi świadczeniami" przedstawiony został nieco inny przykład (również na kwotach z 2025 r.):

Wdowiec jest uprawniony do emerytury, która wynosi 4000 zł, do dodatku pielęgnacyjnego w kwocie 330,07 zł, świadczenia wspierającego wynoszącego 1425 zł oraz do renty rodzinnej w wysokości 3000 zł.



Wypłata renty rodzinnej jest zawieszona (jako świadczenia niższego od emerytury). Wdowiec pobiera 4330,07 zł emerytury wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym oraz 1425 zł świadczenia wspierającego (łącznie: 5755,07 zł).



W maju 2025 r. wdowiec złożył wniosek o tzw. rentę wdowią, w którym wskazał, że chce pobierać 100% emerytury i 15% renty rodzinnej. Świadczenie wspierające nie jest wliczane do limitu połączonych świadczeń. Wobec tego wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie przekracza kwoty trzykrotności najniższej emerytury. Od lipca 2025 r. wdowiec będzie zatem pobierał:

– 100% emerytury, czyli 4000 zł,

– 15% renty rodzinnej, czyli 450 zł,

– dodatek pielęgnacyjny w wysokości 330,07 zł

(czyli łącznie świadczenia ustalone w zbiegu z rentą rodzinną: 4780,07 zł)

– oraz świadczenie wspierające w kwocie 1425 zł.



W sumie jest to 6205,07 zł

Odnośnie kwot podanych w tych przykładach warto wskazać, że od 1 marca 2026 r.:

- najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto,

- najniższa renta rodzinna wynosi 1978,49 zł brutto,

- dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł brutto,

- kwota graniczna dla świadczenia uzupełniającego (kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego) wynosi 2687,67 zł.



Ale ww. przykłady potwierdzają zasadę, że dodatek pielęgnacyjny liczy się do limitu renty wdowiej, a świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - nie.

Kto może otrzymać rentę wdowią

Prawo do renty wdowiej przysługuje osobom spełniającym ściśle określone warunki. Muszą mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Do dnia śmierci współmałżonka pozostawać z nim w małżeństwie. Ważne jest także, aby prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku zostało przyznane nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie może także zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o rentę wdowią (formularz ERWD) można złożyć w placówce ZUS-u, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie przez platformę eZUS.

Terminy wypłat renty wdowiej

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane w tym samym terminie co świadczenie podstawowe, czyli 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Termin płatności wskazany jest w decyzji ustalającej zbieg świadczeń z rentą rodzinną.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim