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Aplikacja na bon senioralny 2026 - czy senior musi ją mieć? Dla kogo jest przeznaczona?

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22 czerwca 2026, 09:34
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Szczęśliwy senior siedzi na kanapie, patrzy na telefon w dłoniach.
Jeszcze bez ustawy, ale aplikacja już jest - czy seniorzy dostaną bez niej bon senioralny?
Shutterstock

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Sejm uchwalił ustawę o Bonie Senioralnym – nowym świadczeniu dla osób po 65. roku życia z dochodem do 3410 zł miesięcznie. To wsparcie na usługi opiekuńcze w domu dla seniorów: pomoc w myciu, ubieraniu, zakupach, wizytach u lekarza czy sprzątaniu. Ustawa czeka na Senat i podpis prezydenta, zanim wejdzie w życie. Ale aplikacja do obsługi Bonu Senioralnego jest już gotowa - czy senior musi ją mieć?

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Dedykowana aplikacja do obsługi bonu senioralnego – gminy nie muszą budować systemu od zera

„Ustawa przewiduje, że usługi objęte Bonem Senioralnym mają być realizowane w miejscu zamieszkania seniora. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób starszych" – mówi Przemysław Mroczek.

Dane z badań pokazują: aż 94% seniorów w Polsce preferuje pozostanie we własnym domu tak długo, jak to możliwe (badanie Uczelni Korczaka „Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych").

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„Wiele gmin nie jest jednak gotowych, by samodzielnie to wsparcie zapewnić. Z pomocą przychodzi możliwość realizacji tych usług przez podmioty trzecie" – dodaje ekspert.

Przykład gotowego rozwiązania to SeniorApp - aplikacja do obsługi programu "Bon Senioralny"

„To nowoczesna platforma cyfrowa, która umożliwia dostęp do elastycznej i spersonalizowanej opieki, obejmującej m.in. opiekę godzinową, usługi domowe, jak sprzątanie czy gotowanie, a także usługi specjalistyczne, w tym związane ze zdrowiem czy czynnościami higienicznymi i pielęgnacyjnymi"tłumaczy Przemysław Mroczek.

Zalety systemu cyfrowego w dedykowanej aplikacji SeniorApp dla gmin są konkretne:

W SeniorApp opracowaliśmy i wdrożyliśmy gotowy system do zarządzania pracą socjalną. Oprogramowanie jest bardzo proste do wdrożenia oraz funkcjonalne w codziennym użytkowaniu. Przykładowo, osoby świadczące dane usługi w terenie, dzięki systemowi mogą np. w awaryjnych sytuacjach błyskawicznie wezwać pomoc. Aplikacja działa w trybie online i zawiera przycisk SOS" – wyjaśnia prezes Fundacji SeniorApp.

„Z kolei dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi, jednostki samorządu terytorialnego mają bieżący dostęp do danych dotyczących liczby, rodzaju i czasu trwania poszczególnych usług, a także mogą monitorować jakość ich realizacji. Rozbudowane możliwości generowania raportów i analiz pozwalają efektywnie zarządzać usługami opiekuńczymi oraz pracą socjalną na poziomie gminy" – dodaje.

Dla kogo w ogóle jest Bon Senioralny? Przypomnienie

Bon Senioralny przysługuje osobom, które spełniają dwa warunki:

  1. Warunek pierwszy: wiek minimum 65 lat;
  2. Warunek drugi: dochód średni miesięczny za ostatnie 3 miesiące nieprzekraczający 3410 zł.
Ważne

Kryterium dochodowe to trzykrotność progu z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej. Kwota będzie waloryzowana wraz ze wzrostem rent i emerytur.

Przykład

A: Pani Maria ma 68 lat, jej emeryturа to 2800 zł. Spełnia warunki – może ubiegać się o Bon Senioralny.

B: Pan Jan ma 70 lat, emerytura 3600 zł. Nie spełnia warunku dochodowego – nie dostanie bonu.

Na co można przeznaczyć Bon Senioralny?

Bon to niepieniężne świadczenie – pieniądze nie trafiają do seniora, ale do gminy, która organizuje konkretne usługi. Katalog usług objętych Bonem:

  • Pomoc w codziennym funkcjonowaniu – ubieranie, mycie, jedzenie;
  • Opieka higieniczna i pielęgnacyjna – zmiana opatrunków, podawanie leków;
  • Pomoc w poruszaniu się – wyjście na spacer, dojazd do lekarza;
  • Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych – towarzyszenie na wizyty, fizjoterapia w domu;
  • Utrzymanie porządku w domu – sprzątanie, zmiana pościeli;
  • Przygotowywanie posiłków – gotowanie, zakupy;
  • Utrzymanie kontaktu z otoczeniem – rozmowy, wsparcie psychiczne.

Wszystkie usługi realizowane są w miejscu zamieszkania seniora.

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Które gminy jako pierwsze uruchomią Bon Senioralny?

„Zgodnie z zapisami ustawy, wsparcie w pierwszej kolejności ma trafić do gmin, które stanowią swoistą białą plamę na mapie usług opiekuńczych w Polsce. Oznacza to te gminy, w których tą pomocą objęte jest nie więcej niż 10 osób" – wyjaśnia Przemysław Mroczek, prezes Fundacji SeniorApp.

Skala problemu poraża:

  • Średnio co 10. gmina w Polsce w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych;
  • Około 1/3 pozostałych zapewnia wsparcie tylko pojedynczym osobom.

„Od wejścia w życie ustawy ok. 40% gmin w Polsce będzie mogło rozpocząć realizację Bonu Senioralnego" – wylicza Przemysław Mroczek.

POMOC SPOŁECZNA

Kiedy Bon Senioralny wreszcie wejdzie w życie?

Harmonogram dla Bonu Senioralnego może wyglądać następująco:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 11 czerwca 2026 – Sejm wtedy uchwalił ustawę;
  • Czerwiec lub lipiec 2026 – głosowanie w Senacie;
  • Lipiec lub sierpień 2026 – podpis prezydenta;
  • IV kwartał 2026 – pierwsze gminy uruchamiają Bon Senioralny
Ważne

Realny start: pierwsi seniorzy będą mogli skorzystać z bonu najprawdopodobniej jesienią 2026 r.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Podsumowanie artykułu w minutę:

Jeśli jesteś seniorem lub opiekujesz się osobą starszą:

  • Sprawdź, czy spełniasz kryterium wieku (65+) i dochodu (do 3410 zł);
  • Śledź informacje na stronie swojej gminy – tam pojawią się szczegóły o nabór wniosków;
  • Przygotuj dokumenty potwierdzające dochód (decyzja emerytalna, zaświadczenie z ZUS).

Jeśli pracujesz w gminie:

  • Rozważ współpracę z gotowymi platformami (np. SeniorApp) zamiast budować system od zera;
  • Przygotuj procedury oceny potrzeb seniorów;
  • Zaplanuj budżet na realizację Bonu (środki pochodzą z budżetu państwa).

„Przy okazji wdrażania przepisów dotyczących Bonu Senioralnego, gminy mogą, a wręcz powinny skorzystać z dopracowanych rozwiązań oraz dużego doświadczenia trzeciego sektora i podmiotów zewnętrznych w koordynacji, monitorowaniu i świadczeniu usług społecznych" – podsumowuje Przemysław Mroczek.

Najczęściej zadawane pytania o Bon Senioralny i dedykowaną aplikację

Czy do korzystania z Bonu Senioralnego konieczna jest dedykowana aplikacja?

Senior nie musi mieć żadnej aplikacji - ale są gotowe rozwiązania w postaci aplikacji dla gmin, z których mogą one korzystać przy obsłudze Bonu Senioralnego (np. SeniorApp). Aplikacja ma ułatwić obsługę całego procesu.

Czy Bon Senioralny to pieniądze na rękę?

Nie. To świadczenie niepieniężne – dostaniesz konkretne usługi opiekuńcze w domu, a nie gotówkę.

Kto decyduje, jakie usługi dostanę?

Gmina – na podstawie oceny Twoich potrzeb. Podpisujesz umowę, w której określony jest zakres wsparcia.

Czy mogę wybrać, kto będzie mnie wspierał?

To zależy od gminy. Niektóre mogą pozwolić na wybór z listy akredytowanych podmiotów.

Czy Bon Senioralny wlicza się do dochodu?

Nie – to świadczenie niepieniężne, nie wpływa na inne świadczenia (np. dodatek mieszkaniowy).

Co jeśli mój dochód to 3450 zł – przekracza limit o 40 zł?

Niestety nie dostaniesz Bonu. Limit jest sztywny (choć będzie waloryzowany).

Czy mogę dostać Bon Senioralny i korzystać z innych form pomocy społecznej?

Tak – Bon to dodatkowe wsparcie, nie wyklucza innych świadczeń.

Źródło: SeniorApp Sp. z o. o.; Fundacja SeniorApp

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Źródło: INFOR
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