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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Alimenty » Alimenty na dziecko » Ojciec nie płaci na dziecko? Matki wpadają w tę pułapkę, a alimenciarze czują się bezkarni

Ojciec nie płaci na dziecko? Matki wpadają w tę pułapkę, a alimenciarze czują się bezkarni

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05 lipca 2026, 16:27
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Dziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
Napis alimenty na banknotach leżących obok portfela
Nawet, gdy ojciec nie płaci alimentów na własne dziecko, matka nie może mu zabronić kontaktów z nim
shutterstock
Shutterstock

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To potężny problem społeczny, który w 2026 roku dotyka setek tysięcy polskich rodzin. Gdy ojciec unika łożenia na utrzymanie własnego dziecka, zdesperowane matki często decydują się na krok, który w świetle prawa obraca się przeciwko nim. Jak zatem skutecznie i legalnie walczyć z alimenciarzem?

Ukrywają dochody i pracują „na czarno”. Zdesperowane matki decydują się na zakazany krok

Czyszczenie konta, praca „na czarno” i udawanie bezrobotnego – to codzienność, z jaką mierzą się matki walczące o przetrwanie swoich dzieci. Statystyki Krajowego Rejestru Dłużników porażają: liczba ojców uciekających przed odpowiedzialnością finansową liczy w Polsce blisko 300 tys. osób. W przypływie bezsilności wiele kobiet decyduje się na radykalny krok i ogranicza byłym parterom widzenia z dzieckiem. To jednak błąd, który może słono kosztować.

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Pułapka odwetowa. Dlaczego matka nie może blokować ojcu kontaktów z dzieckiem?

Polski system prawny rozdziela obowiązek alimentacyjny i widzenia. To dwie całkowicie niezależne od siebie kwestie. Choć intuicja podpowiada matkom, że zablokowanie spotkań zmusi byłego partnera do uregulowania długu, prawo interpretuje to jako działanie na szkodę małoletniego. W praktyce oznacza to, że nieregulowanie alimentów nie daje im prawa do odizolowania dziecka od drugiego rodzica.

Co grozi kobiecie, która uniemożliwia ojcu widzenia? Skutki mogą być poważne. Sąd rodzinny może nałożyć na matkę dotkliwe kary finansowe, ustanowić nadzór kuratora, a w skrajnych przypadkach – drastycznie ograniczyć jej władzę rodzicielską.

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Skoro emocjonalny szantaż odpada, jak wyegzekwować należne dziecku pieniądze na jedzenie, szkołę czy lekarza? Trzeba działać systemowo i bezwzględnie wykorzystywać dostępne procedury.

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  • Krok 1: Oficjalny tytuł wykonawczy. Podstawą jest wyrok sądu o alimenty lub oficjalnie zatwierdzona ugoda. Jeśli jej nie ma, pierwszym krokiem musi być natychmiastowe złożenie pozwu do sądu rodzinnego.
  • Krok 2: Komornik na horyzoncie. Z prawomocnym wyrokiem należy udać się do kancelarii komorniczej. To komornik sądowy ma narzędzia, żeby sprawdzić majątek dłużnika.
  • Krok 3: Państwo płaci za uciekiniera. Jeśli egzekucja komornicza przez dwa miesiące okazuje się bezskuteczna (lub ojciec uciekł za granicę), matka może podjąć kolejne działania.
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Ratunkiem może być Fundusz Alimentacyjny. Obecnie maksymalna kwota świadczenia wynosi 1000 zł miesięcznie na dziecko. Nie każdemu jednak zostaną wypłacone pieniądze. Obowiązuje rygorystyczne kryterium dochodowe, które wynosi obecnie 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Dodatkowo konieczne jest przedstawienie zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów.

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Kiedy alimenciarzowi grozi więzienie? Czerwona linia dla opornych ojców

Dla rodziców, którzy wykazują się wyjątkową złą wolą, ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego, jeśli łączna wartość zaległości alimentacyjnych przekroczy równowartość trzech świadczeń okresowych (np. trzech pełnych pensji), matka ma pełne prawo złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

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Z kolei za uporczywe uchylanie się od alimentów grozi nawet kara pozbawienia wolności. Co więcej, rażące zaniedbywanie potrzeb materialnych dziecka to prosta droga do tego, żeby sąd całkowicie odebrał ojcu prawa rodzicielskie.

Warto jednak pamiętać, że nawet pobyt w zakładzie karnym czy utrata praw do dziecka nie anuluje długu. Zaległe alimenty i tak trzeba będzie kiedyś oddać.

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Źródło: INFOR
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