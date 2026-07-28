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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Prezydent skierował do TK. MOPS pomaga od 6.00 do 21.00. Wyjątkowo święta. Także te największe. Bo rząd nie da pieniędzy na to

Prezydent skierował do TK. MOPS pomaga od 6.00 do 21.00. Wyjątkowo święta. Także te największe. Bo rząd nie da pieniędzy na to

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28 lipca 2026, 14:53
[Data aktualizacji 28 lipca 2026, 14:53]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
MOPS będą świadczyły usługi opiekuńcze od 6.00 do 21.00. Wyjątkowo także w święta. W nocy nie, chyba że gmina podejmie uchwałę
MOPS będą świadczyły usługi opiekuńcze od 6.00 do 21.00. Wyjątkowo także w święta. W nocy nie, chyba że gmina podejmie uchwałę
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Zmiany w MOPS wprowadzi nowy standard usług opiekuńczych. Ma formę rozporządzenia i wchodzi w życie 31 sierpnia 2026 r. W MOPS 7 rodzajów usług opiekuńcze mogą być świadczone na rzecz osób ich potrzebujących w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 21:00, z wyłączeniem dni świątecznych. Nie ma opieki nocnej w ofercie typowego MOPS (gmina może wprowadzić to w indywidualnej ofercie). Ale w uzasadnionych przypadkach standard dopuszcza świadczenie usług w dni świąteczne. Jest więc na zasadzie wyjątku możliwe otrzymanie pomocy z MOPS w takie święta jak Wielkanoc.

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WAŻNE! Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej z 11 czerwca 2026 r., jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej . Jakie uzasadnienie? M.in. takie, że MOPS miały nie otrzymają dodatkowych środków na realizację obowiązku organizowania usług opiekuńczych od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora, przez siedem dni w tygodniu, również w weekendy i święta. Prezydent wskazał, że nie można obciążać gmin takimi obowiązkami pozostawiając lokalne struktury bez pieniędzy.

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Coraz większym problemem, w mojej ocenie, będą rosnące wyceny 1 h opieki w MOPS. W artykule podaję przykład z Mysłowic dla 2025 r., gdzie opieka nocna kosztuje 72 zł za 1 h. Takie stawki dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia z opłat, są w większości przypadków niemożliwe do uniesienia.

Jak działa standard usług opiekuńczych MOPS wprowadzony przez rozporządzenie od 31 sierpnia 2026 r.?

Wprowadza katalog kilkudziesięciu świadczeń związanych z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Mają one być świadczone na tym samym poziomie w całej Polsce. Zazwyczaj korzystają z nich osoby niepełnosprawne, ale niepełnosprawność nie jest przesłanką otrzymania świadczenia, tylko rzeczywista potrzeba.

Dziś dla osób korzystających z pomocy MOPS najważniejsze są świadczenia zasiłkowe. Więc dla wielu osób mających kontakt z MOPS usługi opiekuńcze nie są czymś interesującym. Ale w przyszłości, w perspektywie dekady, coraz większe znaczenie będą miały właśnie usługi opiekuńcze. To moja subiektywna ocena - uważam, że dostępność zasiłków wypłacanych przez MOPS i ich siła nabywcza będą malały (patrz zasiłek pielęgnacyjny, który od 2019 r. wynosi 215,84 zł). Będzie coraz trudniej otrzymać z MOPS realne pieniądze "zasiłkowe". W to miejsce wejdą różne usługi, w tym opiekuńcze (także sąsiedzkie).

Poniżej projekt rozporządzenia (format Word):

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MOPS opieka

MOPS opieka

W jakich godzinach i dniach MOPS świadczą usługi opieki?

Usługi są świadczone w godzinach pracy MOPS, czyli w praktyce do 15.00.

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Jednak 7 usług może być świadczone na rzecz osób ich wymagających w różnych porach dnia

I adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 21:00, z wyłączeniem dni świątecznych.

Dni świąteczne są wprost wykluczone. Dlaczego więc w tytule artykułu wspomniałem o dniach świątecznych? Bo rozporządzenie zawiera zwrot-klucz: „W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się świadczenie usług w dni świąteczne”. Jest więc oficjalna podstawa prawna dla pracy opiekunek MOPS. Opieka ta możliwa jest także w Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Całość tych rozwiązań:

  1. opieka od 6:00 do 21:00 oraz
  2. opieka w dni świąteczne

– dotyczy następujących usług świadczonych przez MOPS – jest ich 7:

MOPS zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach związanych z samoobsługą, uwzględniających:

1. przygotowanie prostych posiłków, w tym jednego gorącego, z uwzględnieniem zalecanej diety,

2. pomoc w spożywaniu posiłku lub karmienie i pojenie.

MOPS zapewnia pomoc w innych czynnościach samoobsługowych, uwzględniających:

3. zmianę pozycji ciała, np. przesiadanie się z łóżka lub na łóżko, z krzesła lub na krzesło, ułożenie się w łóżku, usadzenie w wózku,

Oferta MOPS w zakresie opieki higienicznej

Opiekunki i opiekunowie zapewniają w ramach tego rodzaju usług pomoc w:

4. toalecie porannej i wieczornej, w tym w goleniu, czesaniu, higienie jamy ustnej, przy czym w przypadku osób leżących toaleta jest wykonywana w łóżku,

5. zmianie pieluchomajtek i wkładów higienicznych, z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń;

6. korzystaniu z toalety oraz naczyń sanitarnych

MOPS może też pomóc w zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji

I 7 usługa. Dotyczy przygotowania i przyjmowaniu leków.

Czy praca opiekunek MOPS w godzinach od 6 do 21.00 w święta, to nowość 2026 roku?

I tak, i nie. Na stronach www MOPS można np. znaleźć informacje o pracy opiekunek w święta i niedziele. Np. MOPS w Korszach informuje, że „pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych na 2026 r. przez 7 dni w tygodniu, niedziele i święta wynosi 42,00 zł”.

Można znaleźć gminy z opieką przez cały tydzień w tym święta. Za to rzadkością jest opieka w nocy. Nie jest to powszechna oferta MOPS. Ale są nieliczne instytucje, które ją świadczą.

Przykład

Poniżej UCHWAŁA NR VI/107/24 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 września 2024 r. w formacie PDF do ściągnięcia

MOPS opieka

MOPS opieka

Wynika z tego dokumentu, że za opiekę w nocy i w święta opłata za 1 h wynosiła w 2025 r. 45,64 zł. Odpowiednio wyższe opłaty przewidziano dla specjalistycznych usług opiekuńczych:

a) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 – 60,00 zł;

b) w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych (tj. od 22:00 do 6:00) – 72,00 zł.

Jeżeli osoba potrzebująca nie może skorzystać ze zwolnienia dla osób z niskimi dochodami, są to stawki, na które większej części osób potrzebujących nie będzie stać. 5 h opieki za 72 zł daje koszt 360 zł. A to jest opieka tylko za jedną noc.

Powyższy przykład miasta zapewniającego całodobową opiekę przy wykorzystaniu MOPS jest raczej wyjątkiem. Powszechna opinia wśród osób niepełnosprawnych jest taka, że godzina 15:00 to koniec standardowej opieki, a co dopiero mówić o pracy w nocy czy w Wielkanoc. Dlatego nowe rozporządzenie może spowodować rewolucyjne zmiany w MOPS.

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Od 31 sierpnia 2026 r. standard usług przewidujący jako normę pracę w godz. od 6.00 do 21.00

Rozporządzenie określa:

1) standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zwanych dalej „usługami opiekuńczymi”;

2) sposób świadczenia usług opiekuńczych;

3) sposób monitorowania i oceny świadczenia usług opiekuńczych.

Osoby wykonujące usługi opiekuńcze przy świadczeniu tych usług uwzględniają standard i sposób świadczenia usług opiekuńczych określony w przepisach niniejszego rozporządzenia i indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób korzystających z tych usług.

2. Ustala się następujący zakres czynności wykonywanych w poszczególnych obszarach usług opiekuńczych:

1) w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych zapewnia się pomoc w szczególności w:

a) podstawowych czynnościach związanych z samoobsługą, uwzględniających:

– ubieranie się i zmianę odzieży i bielizny osobistej,

– przygotowanie prostych posiłków, w tym jednego gorącego, z uwzględnieniem zalecanej diety,

– pomoc w spożywaniu posiłku lub karmienie i pojenie,

– słanie łóżka i zmianę pościeli,

b) czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, uwzględniających:

– porządkowanie w niezbędnym zakresie, w tym czyszczenie urządzeń codziennego użytku i sanitarnych, wynoszenie śmieci, przynoszenie wody i opału, palenie w piecu,

– dokonywanie lub towarzyszenie podczas niezbędnych zakupów lub w korzystaniu z usług w sklepach, aptekach, punktach usługowych lub gastronomicznych położonych najbliżej miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, dostarczanie pomocy rzeczowej,

– utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie jak wózek, balkonik, podnośnik, kule,

– pranie odzieży i pościeli, niezbędne prasowanie, oddawanie i odbiór z pralni,

– załatwianie lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw związanych z procesem leczenia i profilaktyki zdrowotnej,

– załatwianie lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych i płacenie rachunków,

c) innych czynnościach samoobsługowych, uwzględniających w szczególności:

– zmianę pozycji ciała, np. przesiadanie się z łóżka lub na łóżko, z krzesła lub na krzesło, ułożenie się w łóżku, usadzenie w wózku,

– korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, innych wyrobów medycznych lub środków pomocniczych niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji;

2) w zakresie opieki higienicznej zapewnia się pomoc w szczególności w:

– toalecie porannej i wieczornej, w tym w goleniu, czesaniu, higienie jamy ustnej, przy czym w przypadku osób leżących toaleta jest wykonywana w łóżku,

– kąpieli,

– pielęgnacji niezmienionych chorobowo paznokci rąk i nóg,

– korzystaniu z toalety oraz naczyń sanitarnych,

– zmianie pieluchomajtek i wkładów higienicznych, z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń;

3) w zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji zapewnia się pomoc w szczególności w:

– przygotowaniu i przyjmowaniu leków,

– pielęgnacji miejsc zmienionych chorobowo – smarowaniu, wykonywaniu i zmianie drobnych opatrunków,

– mierzeniu temperatury ciała, tętna, ciśnienia, oklepywanie;

4) w zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem zapewnia się pomoc w szczególności w:

a) umożliwieniu przebywania na świeżym powietrzu lub towarzyszeniu podczas spacerów,

b) prowadzeniu rozmów,

c) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

d) czytaniu prasy, książek i ich wymiana w bibliotece,

e) towarzyszeniu podczas drogi i w trakcie pobytu do instytucji kultury i rekreacji.

Usługi są świadczone w sposób ciągły

W razie nieobecności osoby wykonującej usługi zapewnia się zastępstwo, przy czym osoba zastępująca, powinna spełniać wymagania, o których mowa w art. 50 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie i trzecie, lit. c tiret pierwsze, pkt 2 tiret pierwsze, czwarte i piąte, pkt 3 tiret pierwsze, mogą być świadczone na rzecz osób ich wymagających w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 21:00 z wyłączeniem dni świątecznych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się świadczenie usług w dni świąteczne.

4. W uzasadnionych przypadkach usługi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c tiret pierwsze i pkt 2 tiret drugie, mogą być świadczone jednej osobie, na rzecz której świadczone są usługi, przez dwie osoby wykonujące usługi opiekuńcze w tym samym czasie.

§ 4. Usługi opiekuńcze świadczy się w sposób zapewniający:

1) kierowanie się zasadą dobra osoby, na rzecz której świadczone są usługi;

2) poszanowanie intymności i godności osobistej osoby, na rzecz której świadczone są usługi i respektowanie jej prawa do samostanowienia;

3) potwierdzanie wykonanych czynności, podlegających weryfikacji odbiorcy, w sposób ustalony przez ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

W zakresie monitorowania i oceny świadczenia usług opiekuńczych podejmowane są działania polegające na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat świadczonych usług opiekuńczych, w szczególności:

1) ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych określa wewnętrzne procedury weryfikacji zapewnienia usług zgodnie ze standardem i sposobem świadczenia usług opiekuńczych określonym w przepisach niniejszego rozporządzenia, w tym w ramach realizowanych kontroli wewnętrznych i przeprowadzanych ankiet dotyczących prawidłowości realizacji usług;

2) sposób realizacji usług opiekuńczych świadczonych na rzecz odbiorcy usług jest monitorowany przez ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych przez:

a) kontrole wewnętrzne, realizowane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, przy czym w uzasadnionych przypadkach kontrole wewnętrzne są prowadzone częściej,

b) ankiety oceniające prawidłowość realizacji usług, przeprowadzane nie rzadziej niż jeden raz na pół roku u każdej osoby, na rzecz której świadczone są usługi;

3) ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych w ustalony przez siebie sposób wskazuje odbiorcy usług i jego rodzinie możliwość, również anonimowego, zgłoszenia uwag do sposobu realizacji usług;

4) analiza wyników kontroli wewnętrznych i ankiet, o których mowa w pkt 2, dokonywana jest okresowo, nie rzadziej jednak niż raz w roku, a wyniki stanowią podstawę działań korygujących i usprawniających realizację usług.

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Źródło: INFOR
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