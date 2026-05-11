MOPS: Dostał zasiłki na żywność, leki i leczenie, proszki, środki czystości, druciak i zmywaki, kosmetyki (w tym pianki i nożyki do golenia) 50 zł. I zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 600 zł. Na Internet nie dostał

MOPS: Dostał zasiłki na żywność, leki i leczenie, proszki, środki czystości, druciak i zmywaki, kosmetyki (w tym pianki i nożyki do golenia) 50 zł. I zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 600 zł. Na Internet nie dostał

11 maja 2026, 08:13
[Data aktualizacji 10 maja 2026, 10:17]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
MOPS zastopował zasiłki. Nie dlatego, że 5 zasiłków celowych i 1 okresowy. Bo średnia wynosi 388,72 zł
MOPS zastopował zasiłki. Nie dlatego, że 5 zasiłków celowych i 1 okresowy. Bo średnia wynosi 388,72 zł
MOPS obliczają średnią wysokość wypłacanych świadczeń "na swoim terenie". Jeżeli potrzebujący przekracza ten poziom, to jest to legalny sposób na odmowę przyznawania kolejnych świadczeń. Pomimo tego, że osoba potrzebująca jest w dużych tarapatach i spełnia wszystkie przesłanki otrzymania pomocy z MOPS. Decyzje tego typu składają się z dwóch elementów. Pierwszym jest potwierdzenie, że osoba potrzebująca spełnia przesłanki otrzymania np. zasiłku celowego. Drugi element to "przekroczona jest średnia wartość zasiłku w danym MOPS" oraz możliwości budżetowe danego MOPS.

Przykładem działania MOPS, których legalność potwierdził NSA w wyroku NSA z 5 marca 2026 r. (I OSK 939/25). Link do wyroku:

W MOPS limity świadczeń. Metoda na „średnią wysokość”. NSA potwierdził legalność

Wyrok NSA rozstrzygnął sprawę odmowy przyznania zasiłku celowego na opłacenie rachunków za telefon i internet. Sąd oddalił skargę kasacyjną beneficjenta. NSA potwierdził, że limity finansowe MOPS są zgodną z prawem podstawą do odmowy wypłaty dodatkowych funduszy.

Wnioskodawca to osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, nie jest osobą niepełnosprawną, otrzymuje zasiłek okresowy.

Przykład

Np. w październiku otrzymał pomoc w łącznej kwocie około 1 080,66 zł, w tym 476,66 zł to zasiłki celowe - na żywność 150 zł, na pokrycie kosztów leków i leczenia 76,66 zł, na zakup środków czystości 100 zł, na zakup środków higienicznych, w tym druciaków i zmywaków 100 zł, zakup środków kosmetycznych (w tym pianki i nożyki do golenia) 50 zł. A także zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 600 zł. We wrześniu kwota przyznanych zasiłków celowych to prawie 1200 zł i zasiłek okresowy 600 zł. MOPS wskazał, że średnia wysokość zasiłku celowego w gminie wynosi 388,72 zł. Burmistrz podał, że wnioskodawca spełnia warunki określone w ustawie do przyznania zasiłku celowego. MOPS jednak uwzględnia nie tylko jego sytuację życiową, ale i wysokość środków finansowych, jakimi dysponuje oraz potrzeby innych podopiecznych. MOPS wyliczył, że nie jest w stanie spełniać wszystkich żądań wnioskodawcy.

MOPS ma prawo limitować wysokość przyznawanych świadczeń

NSA przyjął, że MOPS działa w oparciu o ściśle określone środki finansowe i w ich granicach musi realizować zadania z zakresu pomocy społecznej. Powszechnie wiadomo, że możliwości finansowe MOPS są ograniczone, a posiadane fundusze muszą być dzielone pomiędzy stale rosnącą liczbę osób wymagających wsparcia. Dlatego MOPS ma prawo limitować wysokość przyznawanych świadczeń i nie jest w stanie zaspokoić wszystkich, nawet uzasadnionych, potrzeb osób uprawnionych do pomocy. Ustawa o pomocy społecznej nie nakłada także obowiązku przedstawiania w uzasadnieniu decyzji szczegółowych danych dotyczących budżetu MOPS i wysokości wypłacanych świadczeń.

W uzasadnieniu wyroku czytamy:

"Pamiętać należy, że organy administracji w zakresie pomocy społecznej działają w oparciu o środki finansowe, których wysokość jest ściśle określona i w tak wyznaczonych granicach muszą realizować zadania z zakresu pomocy społecznej. Okolicznością powszechnie znaną są ograniczone możliwości finansowe organów pomocy społecznej. Powszechnie wiadomo, że organy pomocowe, dysponując ograniczoną pulą środków finansowych, mają obowiązek zapewnienia realizacji zadań nie tylko fakultatywnych, ale i obligatoryjnych, w czasie trwania całego roku budżetowego. Organy pomocy społecznej są więc upoważnione do limitowania rozmiaru przyznawanych świadczeń z uwagi na ograniczone środki finansowe, a posiadane fundusze muszą rozdzielać pomiędzy stale rosnącą liczbę osób wymagających wsparcia. W ramach pomocy społecznej nie jest zatem możliwe zaspokojenie wszystkich, nawet uzasadnionych, potrzeb osób uprawnionych do przedmiotowych świadczeń."

Zasiłki z MOPS a zasiłek pielęgnacyjny

NSA stwierdził też, że: "rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania zasiłku celowego podejmowane jest przez organy w ramach uznania administracyjnego. Obejmuje ono prawo organu do oceny hierarchii zgłaszanych potrzeb, które należy ustalać w kontekście ogólnej liczby osób ubiegających się o pomoc oraz zgłoszonych przez nich żądań, a także wysokości środków finansowych przeznaczonych na świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Sam zatem fakt spełnienia ustawowych kryteriów nie oznacza automatycznego przyznania osobie zainteresowanej zasiłku celowego i to w wysokości zgodnej z jej oczekiwaniami. Natomiast kontrola sądowa decyzji opartej na uznaniu administracyjnym ma ograniczony zakres. Ogranicza się bowiem do zbadania, czy organ wydający decyzję nie przekroczył granic uznania oraz czy wydana w sprawie decyzja nie nosi cech dowolności. Zaś sam wybór rozstrzygnięcia w zakresie przyznanego przez ustawę luzu decyzyjnego, nie może być kwestionowany w ramach kontroli zgodności z prawem, gdyż zgodne z prawem są wszystkie możliwe w tym zakresie rozstrzygnięcia."

Zestawmy zasiłki uznaniowe wypłacane przez z zasiłkiem pielęgnacyjnym (otrzymuje go 1 mln osób). Do jego otrzymania wystarczy spełnić poniższe przesłanki. Żaden urzędnik nie może powiedzieć "owszem spełnia Pan przesłanki do tego zasiłku, ale z uwagi na brak środków, nie otrzyma go Pan"

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie (brak waloryzacji w okresie 2019 - 2027 r.)

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zmiany w pomocy społecznej: Próg dochodowy dla bonu 3410 zł. Kurs pierwszej pomocy. Standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
11 maja 2026

Rada Ministrów zaakceptowała projekty zmian dotyczących systemu opieki nad osobami starszymi oraz usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Nowe rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają uporządkować system wsparcia i zwiększyć dostępność pomocy dla seniorów. Projekt nowelizacji wprowadza także nowe obowiązki dla osób świadczących opiekę nad podopiecznymi w miejscu ich zamieszkania. Ważny obowiązek, to obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten obejmie przede wszystkim osoby zatrudnione przez MOPS/GOPS.OPS oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze na zlecenie gmin. Nowelizacja przewiduje również obowiązek składania oświadczenia potwierdzającego zdolność psychofizyczną do wykonywania usług opiekuńczych.
Niepełnosprawność 09-M. Jakie uprawnienia daje orzeczenie w 2026 roku? [LISTA]
11 maja 2026

Co oznacza symbol 09-M w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności? Od czego zależą dostępne formy pomocy? Ile w 2026 roku wynoszą najważniejsze świadczenia? Oto przydatny poradnik!
Rodzice po wyjściu z komisji dla niepełnosprawnych: "Zgadzam się, że komisje nagminnie uzdrawiają nasze dzieci."
11 maja 2026

Od roku Infor.pl otrzymuje listy od rodziców, których dzieci mają odbierany pkt 7 albo pkt 8 z orzeczenia o niepełnosprawności. Rodzice są oburzeni procedurą stosowaną przez PZON wobec ich dzieci. Posiadanie obu punktów (7 i 8) jest warunkiem otrzymania przez rodzica (jako opiekuna) świadczenia pielęgnacyjnego.
Dodatek wspierający, czyli 1000 zł do zasiłku pielęgnacyjnego. Skąd taki pomysł?
11 maja 2026

Do Senatu została złożona petycja w sprawie ustanowienia nowego świadczenia i modyfikacji w przyznawaniu zasiłku stałego. Komu miałoby przysługiwać 1000 zł dodatku wspierającego? Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami proponują takie zmiany? Oto szczegóły.

Za szkodę wyrządzoną przez dziecko mogą odpowiadać: rodzice, nauczyciel, opiekunka, samo dziecko. Od czego to zależy?
11 maja 2026

W przypadku wyrządzenia szkody przez dziecko — na przykład poprzez wybicie szyby piłką, zniszczenie szkolnej ławki czy zarysowanie samochodu podczas jazdy hulajnogą — często pojawia się pytanie o to, kto ponosi konsekwencje takiego zdarzenia. Odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa z reguły na rodzicach, ale może obciążać też samo dziecko, w zależności od takich czynników jak np. wiek czy stopień dojrzałości.
Od 6,30 zł do 6,93 zł za paliwo - tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych
11 maja 2026

Minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na wtorek 12 maja. Sprawdzamy, ile maksymalnie zapłacimy za tankowanie.
Spór o uproszczone rozwody. Prawniczka: weto prezydenta wydłuży "agonię martwych związków" [WYWIAD]
11 maja 2026

Weto prezydenta wobec przepisów o uproszczonych rozwodach tylko wydłuży „agonię martwych związków” – uważa adwokatka, dr hab. Joanna Dominowska. Państwo nie uratuje małżeństwa przez to, że każe komuś czekać 10 miesięcy na termin rozprawy - oceniła.
Od grudnia 2027 nowe obowiązki, a tylko do połowy 2028 ważne dotychczasowe certyfikaty. Co musisz wiedzieć o CRA?
11 maja 2026

W grudniu 2027 roku wchodzą w życie główne obowiązki wynikające z unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA). Od tego momentu żaden produkt z elementami cyfrowymi – od smartwatcha, przez router, po oprogramowanie – nie będzie mógł być sprzedawany w UE bez spełnienia nowych wymogów cyberbezpieczeństwa. Dotychczasowe certyfikaty badania typu UE zachowają ważność najdalej do 11 czerwca 2028 r. Firmy, które nie zdążą się dostosować, ryzykują kary sięgające 15 milionów euro.

5 błędów w testamencie, które mogą kosztować singla cały majątek
11 maja 2026

Brak testamentu, źle napisany dokument albo pominięcie partnera mogą sprawić, że majątek trafi do osób, których wcale nie chciałeś uwzględnić. Kodeks cywilny jasno określa zasady dziedziczenia, a błędy formalne często przekreślają wolę spadkodawcy. Oto 5 najczęstszych pułapek, których warto unikać.
Rok czekania na rozwód. Im dłuższy proces, tym więcej problemów prawnych i finansowych
11 maja 2026

Weto prezydenta wobec przepisów o uproszczonych rozwodach nie uratuje małżeństw, lecz wydłuży „agonię martwych związków” – uważa dr hab. Joanna Dominowska. W rozmowie z PAP adwokatka i profesor SGH opowiedziała o rozwodach, wojnach o dzieci i zmianach społecznych w Polsce. Projekt miał przede wszystkim odciążyć sądy i ograniczyć wielomiesięczne oczekiwanie na zakończenie formalności.
