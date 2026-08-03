Masz dziecko w wieku 1-3 lata? ZUS wypłaci Ci 500 zł miesięcznie, tylko pamiętaj o ważnym terminie!

Jeśli Twoje dziecko skończyło już rok, masz szansę na dodatkowe 500 zł miesięcznie z programu „Aktywnie w domu”. Choć wielu rodziców wciąż szuka informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (RKO), od dawna obowiązują nowe zasady. Najważniejszą zmianą jest objęcie wsparciem pierwszych dzieci, ale uwaga – pojawiły się też rygorystyczne terminy, których niedopełnienie oznacza utratę części pieniędzy.

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Aktywnie w domu (dawne RKO) - czego dowiesz się z artykułu?

„Aktywnie w domu” to następca RKO – przysługuje na każde dziecko w rodzinie (również pierwsze) w wieku 12–35 miesięcy

Kwota to 500 zł miesięcznie – łącznie 12 tys. zł wypłacane przez dwa lata

Termin jest kluczowy: masz tylko 3 miesiące od ukończenia przez dziecko roku, by otrzymać pełną kwotę

Świadczenie jest niezależne od dochodów i można je łączyć z 800+

Aktywnie w domu zamiast RKO – co się zmieniło?

Świadczenie „Aktywnie w domu” zastąpiło dotychczasowy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Największą korzyścią dla rodziców w 2026 roku jest to, że nie musisz mieć drugiego dziecka, aby otrzymać 12 tys. zł. Świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie, o ile mieści się ono w przedziale wiekowym od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.

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Ważne Warto jednak pamiętać o bezpieczniku w programie: jeśli na dane dziecko pobrałeś już wcześniej Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w pełnej wysokości (12 tys. zł), nie możesz wnioskować o nowe świadczenie. Jednak problem ten w 2026 roku jest niemal nieaktualny, bowiem świadczenie RKO zostało zakończone od października 2024 r. - wkrótce miną więc 2 lata od wygaszenia starego programu, więc ilość osób, które korzystały jeszcze ze starego RKO na dane dziecko a teraz nadal są uprawnione do nowego świadczenia, jest coraz mniejsza.

Kiedy złożyć wniosek o "Aktywnie w domu", by nie stracić pieniędzy?

To najważniejszy warunek. Aby otrzymać „Aktywnie w domu” w pełnej wysokości, wniosek do ZUS należy złożyć w okresie:

od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc,

pierwszego dnia miesiąca, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 15. miesiąc życia.

Ważne Jeśli złożysz wniosek po ukończeniu przez dziecko 15. miesiąca życia, świadczenie zostanie pomniejszone o 500 zł za każdy miesiąc zwłoki. Mówiąc wprost: każda chwila zawahania to realna strata pieniędzy, których nie da się już odzyskać.

500 zł miesięcznie na dziecko – bez wyboru wariantu

W dawnym RKO rodzice mogli wybrać wypłatę 1000 zł przez rok. W sierpniu 2026 r. ta opcja już nie istnieje. Świadczenie „Aktywnie w domu” jest wypłacane wyłącznie w kwocie 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.

Ważne Wyjątkiem są dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (z odpowiednimi wskazaniami o konieczności stałej opieki lub pomocy). W ich przypadku, jeśli rodzice zdecydują się na inne świadczenie z programu Aktywny Rodzic (np. „Aktywnie w żłobku”), kwoty mogą być wyższe, ale w wariancie „domowym” stawka pozostaje jednolita dla wszystkich.

Jak i gdzie złożyć wniosek o 500 zł na dziecko z programu "Aktywnie w domu" w 2026 roku?

Zapomnij o wizycie w urzędzie czy wysyłaniu listów. Zgodnie z informacjami gov.pl, jedyną drogą jest ścieżka elektroniczna. Możesz skorzystać z:

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Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS / eZUS – portal ZUS.

– portal ZUS. Aplikacji mobilnej mZUS – szybka opcja na smartfona.

– szybka opcja na smartfona. Portalu Emp@tia (prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

(prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Bankowości elektronicznej – większość dużych polskich banków posiada zintegrowany formularz.

500 zł z "Aktywnie w domu" a inne świadczenia – czy można łączyć?

Program „Aktywnie w domu” to jeden z trzech filarów systemu Aktywny Rodzic. Zasada jest jasna: na to samo dziecko za ten sam miesiąc możesz pobierać tylko jedno z tych świadczeń:

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albo „Aktywnie w domu” ( 500 zł ),

), albo „Aktywni rodzice w pracy” ( 1500 zł ),

), albo „Aktywnie w żłobku” (do 1500 zł).

Ważne Możesz jednak zmieniać rodzaj świadczenia w trakcie trwania programu, jeśli np. Twoje dziecko pójdzie do żłobka lub Ty wrócisz do pracy.

FAQ – Co musisz wiedzieć o „Aktywnie w domu” i 500 zł na dziecko?

Czy świadczenie zależy od dochodów rodziny?

Nie. Podobnie jak dawne RKO, świadczenie „Aktywnie w domu” jest przyznawane niezależnie od tego, ile zarabiasz. Nie ma żadnego progu dochodowego.

Co jeśli dziecko ma już 2 lata? Czy mogę jeszcze złożyć wniosek?

Tak, ale otrzymasz pieniądze tylko za okres od miesiąca złożenia wniosku do ukończenia przez dziecko 35. miesiąca życia. Miesiące, które już minęły, nie zostaną spłacone wstecz, jeśli minął termin 15. miesiąca życia dziecka.

Czy świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko?

Tak! To największa zmiana w porównaniu do starego RKO. Teraz każde dziecko w odpowiednim wieku może zostać objęte wsparciem.

Czy mogę pobierać 500 zł z „Aktywnie w domu” i jednocześnie 800+?

Tak. Są to dwa zupełnie niezależne programy. Świadczenie „Aktywnie w domu” nie wpływa na wypłatę 800 plus, bo to drugie nie jest w ramach systemu "Aktywny Rodzic".

Co się stanie, jeśli moje dziecko pójdzie do żłobka?

Wtedy powinieneś zrezygnować z „Aktywnie w domu” i złożyć wniosek o „Aktywnie w żłobku”, które może pokryć koszt żłobka w wysokości do 1500 zł miesięcznie. Nie można brać obu kwot naraz.

Czy muszę być w związku małżeńskim, by dostać pieniądze?

Nie. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, niezależnie od stanu cywilnego. Jedno świadczenie przysługuje na dane jedno dziecko.

Źródło: MRPiPS