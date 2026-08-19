REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renta wdowia od stycznia mocno w górę. ZUS podwyższy wskaźnik z 15 do 25 proc., co oznacza wyższe przelewy

Renta wdowia od stycznia mocno w górę. ZUS podwyższy wskaźnik z 15 do 25 proc., co oznacza wyższe przelewy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 sierpnia 2026, 09:08
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze
Renta wdowia od stycznia mocno w górę. ZUS podwyższy wskaźnik z 15 do 25 proc., co oznacza wyższe przelewy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od stycznia 2027 roku blisko milion seniorów w Polsce otrzyma wyższe przelewy z ZUS. Wskaźnik drugiego świadczenia w ramach renty wdowiej wzrośnie z obecnych 15 proc. do 25 proc. Zmiana ta bezpośrednio przełoży się na większy zastrzyk gotówki dla wdów i wdowców. Do tej pory dodatkowe 15 proc. podwyższało emeryturę średnio o 379,10 zł miesięcznie. Od nowego roku ta dopłata będzie znacznie bardziej odczuwalna.

rozwiń >

Wyższa renta wdowia. Ile zyskają seniorzy?

Program, który wystartował w styczniu 2025 roku (a pierwsze wypłaty ruszyły w lipcu 2025 roku), pozwala na bezpieczne łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Seniorzy mogą wybrać jeden z dwóch wariantów:

REKLAMA

REKLAMA

  • Wariant 1: 100 proc. własnego świadczenia + 25 proc. renty rodzinnej (od stycznia 2027 roku),
  • Wariant 2: 100 proc. renty rodzinnej + 25 proc. własnego świadczenia (od stycznia 2027 roku) .

Warto pamiętać: Renta rodzinna dla jednej osoby wynosi wyjściowo 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi. To od tej kwoty wyliczane jest dodatkowe 25 proc.

Miliardowe wypłaty z ZUS. Statystyki nie kłamią

Skala wsparcia dla osób starszych po stracie współmałżonka jest ogromna. Oficjalne dane ZUS podsumowujące pierwszy rok wypłat pokazują twarde liczby:

  • 993,4 tys. osób pobierało rentę wdowią w czerwcu 2026 roku.
  • 1,1 mln osób otrzymało przynajmniej jedną wypłatę od momentu startu programu.
  • 22,8 mld zł wypłacił ZUS na ten cel tylko w pierwszej połowie 2026 roku.
  • 3949,43 zł wynosiła w czerwcu średnia łączna kwota wypłacanego świadczenia w kraju.

Kto ma prawo do renty wdowiej? Kluczowe warunki

Wyższe wypłaty nie przysługują automatycznie wszystkim. Aby połączyć świadczenia, wdowa lub wdowiec muszą spełnić łącznie następujące kryteria:

REKLAMA

  • Wiek emerytalny: Ukończone 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  • Wspólność małżeńska: Musiała trwać nieprzerwanie aż do dnia śmierci współmałżonka.
  • Wiek w momencie straty: Nabycie prawa do renty rodzinnej nastąpiło nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
  • Stan cywilny: Osoba ubiegająca się o środki nie może obecnie znajdować się w nowym związku małżeńskim.

Uwaga! Prawo do łączenia dotyczy wyłącznie renty po ostatnim zmarłym małżonku. Wyjście za mąż lub ponowne ożenienie się oznacza natychmiastową i bezpowrotną utratę prawa do wypłaty w zbiegu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uwaga na limit. ZUS może obciąć nadwyżkę

Wprowadzono sztywny sufit finansowy dla połączonych emerytur. Łączna kwota pobieranych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecny limit wynosi 5935,47 zł brutto. Jeżeli suma Twoich świadczeń przekroczy tę barierę, ZUS automatycznie pomniejszy wypłatę o kwotę nadwyżki.

Jak sprawdzić swoje prawo do pieniędzy?

Przed złożeniem oficjalnych dokumentów warto wykonać dwa proste kroki na platformie internetowej PUE ZUS (eZUS):

  1. Wypełnij ankietę - system zada Ci kilka pytań o wiek i sytuację rodzinną, po czym oceni, czy spełniasz warunki.
  2. Uruchom kalkulator renty wdowiej - narzędzie wyliczy orientacyjną kwotę i podpowie, który wariant łączenia (własne świadczenie czy renta po małżonku) będzie dla Ciebie bardziej opłacalny.

Renta wdowia - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co wlicza się do limitu renty wdowiej?

Do limitu (obecnie 5935,47 zł brutto) ZUS zalicza zsumowaną kwotę obu pobieranych w zbiegu świadczeń (np. całą Twoją emeryturę oraz 25 proc. renty rodzinnej). Uwzględniane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne dodatki wypłacane na podstawie przepisów emerytalnych.

Czy rozwodnik ma prawo do renty wdowiej?

Nie. Ustawa jasno precyzuje, że jednym z bezwzględnych warunków jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka. Rozwód automatycznie wyklucza możliwość ubiegania się o rentę wdowią.

Co jeśli mąż zmarł, gdy miałam mniej niż 55 lat?

Jeżeli w momencie śmierci męża (lub maksymalnie w ciągu 5 lat od jego śmierci) nie miałaś ukończonych 55 lat, prawo do renty wdowiej nie przysługuje. Przepisy wymagają, aby prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku zostało nabyte nie wcześniej niż po ukończeniu 55. roku życia przez kobietę i 60. roku życia przez mężczyznę.

Gdzie składać wniosek i jak uniknąć błędów?

Wniosek składa się bezpośrednio w ZUS (elektronicznie przez platformę eZUS, pocztą lub osobiście w placówce). Wiceminister rodziny ostrzega, że najczęstszym błędem seniorów jest mylenie instytucji wypłacających i błędne wpisywanie nazwy funduszu (np. mylenie emerytalnego systemu wojskowego z policyjnym przy rentach mundurowych).

Od kiedy wskaźnik drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie do 25 proc.?

Wskaźnik drugiego świadczenia w ramach renty wdowiej wzrośnie z obecnych 15 proc. do 25 proc. od stycznia 2027 roku.

Jakie warianty łączenia świadczeń obejmie renta wdowia od stycznia 2027 roku?

Seniorzy mogą wybrać: 100 proc. własnego świadczenia + 25 proc. renty rodzinnej albo 100 proc. renty rodzinnej + 25 proc. własnego świadczenia. Warianty dotyczą okresu od stycznia 2027 roku.

Jakie warunki musi spełnić wdowa lub wdowiec, aby połączyć świadczenia w rencie wdowiej?

Wdowa lub wdowiec muszą mieć 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i nie być w nowym małżeństwie.

Jaki jest obecny limit łącznej kwoty świadczeń przy rencie wdowiej?

Łączna kwota pobieranych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecny limit wynosi 5935,47 zł brutto; po przekroczeniu tej kwoty ZUS automatycznie pomniejszy wypłatę o nadwyżkę.

Gdzie składa się wniosek o rentę wdowią w ZUS?

Wniosek o rentę wdowią składa się bezpośrednio w ZUS: elektronicznie przez platformę eZUS, pocztą lub osobiście w placówce.

Powiązane
Nawet 4353 zł miesięcznie do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy ostrzegają przed tą pułapką
Nawet 4353 zł miesięcznie do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy ostrzegają przed tą pułapką
Dodatkowe pieniądze do emerytury. Wielu seniorów nie wie, że te dwa świadczenia się sumują
Dodatkowe pieniądze do emerytury. Wielu seniorów nie wie, że te dwa świadczenia się sumują
Karta Dużej Rodziny dla seniora zostanie unieważniona – urzędnicy dzwonią i niespodziewanie informują o odebraniu świadczenia
Karta Dużej Rodziny dla seniora zostanie unieważniona – urzędnicy dzwonią i niespodziewanie informują o odebraniu świadczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wystartowało nowe badanie dla seniorów. Nie trzeba iść do szpitala
19 sie 2026

Hasło „nowe badanie dla seniorów” może kojarzyć się z kolejnym programem badań profilaktycznych albo bezpłatną diagnostyką w przychodni. W tym przypadku chodzi jednak o coś zupełnie innego. To ogólnopolska ankieta skierowane do Polaków po 55. roku życia dotyczące jakości życia, zdrowia, jak odnajdują się w cyfrowej rzeczywistości i czy doskwiera im samotność. Do czego zebrane dane zostaną użyte?
Polskie zapory mają swoje lata. Eksperci ostrzegają przed ryzykiem
19 sie 2026

Ponad połowa największych polskich tam ma ponad pół wieku. Zdaniem prawników budowle weszły w okres, w którym stwarzają większe zagrożenie i generują koszty. Mimo to nikt nie ocenia ich oddziaływania na środowisko – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Nie tylko Warszawa i Kraków. W tych miastach mieszkania sprzedają się coraz lepiej
19 sie 2026

W lipcu na sześciu regionalnych rynkach - w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie sprzedano o 11 proc. więcej mieszkań niż rok wcześniej - wynika z danych portalu Otodom. Z analizy wynika, że do oferty trafiło tam 640 lokali, a sprzedano 750.
Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Decyzja już obowiązuje
19 sie 2026

Nie trzeba już czekać w nieskończoność na pierwszą pensję. Obowiązujące obecnie regulacje zatrzasnęły furtkę, z której latami korzystali niektórzy pracodawcy. Przeciąganie wypłat nie jest już możliwe. Pensja musi teraz trafić na konto pracownika do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca. Ten bezwzględny obowiązek wymusiły unijne regulacje.

REKLAMA

Dzieci z chorobami przewlekłymi w przedszkolu i szkole
19 sie 2026

Ministerstwo Edukacji udzieliło odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka w kwestii dostępności materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla pedagogów dotyczących uczniów z chorobami przewlekłymi. Temat jest coraz istotniejszy z uwagi na wzrost liczby dzieci i młodzieży z takimi dolegliwościami oraz specyficzne potrzeby takich osób. Jakie jest stanowisko MEN?
Czynności, które powinien podejmować prokurator wobec piratów drogowych – wytyczne
19 sie 2026

W marcu 2026 roku Prokurator Generalny wydał wytyczne, jakie czynności powinny być podejmowane w stosunku do osób, które łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz których uprawnienia w tym zakresie zostały cofnięte. Dokument ma na celu wskazanie, iż oskarżyciel publiczny nie będzie akceptować zachowań osób, które nie powinny siąść za kółkiem.
Wynajęty lokal (np. mieszkanie) ma wady - czy najemca może żądać obniżenia czynszu? Jakie są obowiązki wynajmującego w tej sytuacji?
18 sie 2026

Umowa najmu polega na oddaniu najemcy lokalu do czasowego używania, a zatem istotnym, z punktu widzenia najemcy, jest w tym czasie tak stan techniczny przedmiotu umowy, jak i jego przydatność do umówionego użytku. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wynajmowany lokal (np. mieszkanie) posiada wady i to takie, które co najmniej utrudniają, a niekiedy nawet uniemożliwiają korzystanie z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ustawodawca zawarł w kodeksie cywilnym na taką właśnie okoliczność odpowiednie regulacje, które zostaną przybliżone poniżej.
Koniec Lex Deweloper - co zmieni się po 1 września dla nabywców mieszkań i całego rynku mieszkaniowego? Plany Ogólne Gmin i Zintegrowane Plany Inwestycyjne zastąpią specustawę?
18 sie 2026

W dniu 31 sierpnia 2026 r. kończy się okres przejściowy związany z wygaszaniem specustawy mieszkaniowej, czyli tzw. Lex Deweloper. Od września nowe inwestycje będą realizowane już wyłącznie w oparciu o zreformowany system planowania przestrzennego, obejmujący m.in. Plany Ogólne Gmin oraz Zintegrowane Plany Inwestycyjne (ZPI). To jedna z najważniejszych zmian dla rynku nieruchomości w ostatnich latach, której skutki będą odczuwalne nie tylko przez deweloperów, ale również przez osoby planujące zakup mieszkania – pisze Grzegorz Kawecki, Prezes Pekabex Development.

REKLAMA

Ofiarą mobbingu może być nie tylko pracownik, ale też przełożony. Nowelizacja przepisów zmienia nie tylko definicję mobbingu
19 sie 2026

Mobbing to nie zawsze niepożądane zachowanie zachodzące w relacji przełożony–podwładny. Codzienność w zakładach pracy bywa bardziej skomplikowana, a znowelizowane przepisy Kodeksu pracy będą to uwzględniały.
Radny nie może głosować w sprawie, w której ma interes prawny. Samorządy wciąż popełniają ten błąd, a podjęte uchwały są unieważniane
18 sie 2026

Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Ta regulacja wydaje się być oczywista i zrozumiała, a jednak w praktyce samorządy mają problemy z jej stosowaniem. Podejmują uchwały z naruszeniem prawa, a organy nadzoru je unieważniają. O jakie sprawy chodzi?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA