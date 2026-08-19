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ZUS nie przeleje tych pieniędzy automatycznie. Emerycie, bez tego wniosku dodatkowe pieniądze przepadną

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19 sierpnia 2026, 09:09
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze, składki
ZUS nie przeleje tych pieniędzy automatycznie. Emerycie, bez tego wniosku dodatkowe pieniądze przepadną
Shutterstock

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Wielu polskich seniorów co miesiąc otrzymuje na konto mniejsze pieniądze, niż w rzeczywistości im się należy. Powód? ZUS sam z siebie nie sprawdzi, czy przysługuje nam podwyżka. Kluczem do wyższego świadczenia jest jeden formularz. Szczególnie zyskać może konkretna grupa świadczeniobiorców.

Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zdecydowały się na całkowity odpoczynek i wciąż są aktywne zawodowo, mają w ręku potężny argument w walce o wyższe przelewy. Każdy miesiąc legalnego zatrudnienia to dodatkowe składki, które zasilają indywidualne konto ubezpieczonego. ZUS nie doliczy ich jednak automatycznie do bieżącej wypłaty.

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Kto dostanie większe pieniądze? To nie tylko pracujący ubezpieczeni

Ponowne obliczenie wysokości emerytury to procedura stworzona z myślą o osobach, które chcą zrewidować dotychczasową decyzję urzędników. Najwięcej zyskają na niej dwa profile seniorów:

  • Aktywni zawodowo emeryci - osoby dorabiające na umowach o pracę czy zleceniach, od których odprowadzane są składki emerytalne.
  • Osoby, które odnalazły stare dokumenty - seniorzy, którzy po latach natrafili na zagubione świadectwa pracy, dokumentację płacową (np. dawne druki Rp-7) lub dowody na zatrudnienie w warunkach szczególnych, których nie przedłożyli podczas składania pierwszego wniosku.

Warto pamiętać, że dopływ nowych składek u pracujących emerytów realnie powiększa ich bazowy kapitał. Co ważne, te nowo odłożone środki również podlegają corocznej, oficjalnej waloryzacji, co dodatkowo podbija ostateczną kwotę.

Jakich formalności trzeba dopełnić?

Aby dać urzędnikom zielone światło do działania, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Całą procedurę można przeprowadzić osobiście w placówce, wysłać dokumenty pocztą lub załatwić sprawę bez wychodzenia z domu poprzez portal PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych). Do rozpatrzenia sprawy wymagane są:

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  • Prawidłowo uzupełniony wniosek (w zależności od sytuacji, np. formularz ERPO lub ogólny wniosek o przeliczenie).
  • Nowe, nieprzedłożone wcześniej dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.
  • Zaświadczenia o zarobkach, jeśli rewizja dotyczy kapitału początkowego.

Pułapka terminów. Kiedy złożyć wniosek do ZUS?

Przepisy jasno określają, kiedy można ubiegać się o weryfikację kwot. Osoby, które nie pracują, a jedynie uzupełniają brakujące dokumenty z przeszłości, mogą złożyć pismo w dowolnym momencie. Sytuacja wygląda inaczej u osób kontynuujących zatrudnienie:

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  • Wniosek można złożyć raz w roku (najlepiej po zakończeniu kwartału kalendarzowego).
  • Warunkiem jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od momentu przyznania świadczenia lub od poprzedniego przeliczenia.
  • W przypadku całkowitego zakończenia pracy zarobkowej i przejścia na "pełny" odpoczynek, dokumenty warto złożyć natychmiast po rozwiązaniu umowy.

Czy można stracić? ZUS wyjaśnia zasady bezpieczeństwa

Wielu seniorów odkłada formalności na bok ze strachu, że ponowna analiza ich konta wykaże błędy i doprowadzi do obniżenia dotychczasowej wypłaty. To mit. Polskie prawo chroni interesy emeryta. Jeżeli z nowych kalkulacji matematycznych wyszłaby kwota niższa niż dotychczasowa, ZUS ma obowiązek utrzymać dotychczasowy wymiar finansowy świadczenia. Przeliczenie emerytury nie niesie ze sobą żadnego ryzyka strat można na tym wyłącznie zyskać.

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Źródło: INFOR
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