Niedziela 31 grudnia 2023: czy to niedziela handlowa. Zakupy na Sylwestra na ostatnią chwilę

Niedziele handlowe 2023 skończyły się 17 grudnia, na tydzień przed świętami. Ostatnia niedziela grudnia i całego 2023 roku to niedziela z zakazem handlu. Choć to Sylwester, noc na imprezowania, w którą przechodzi się do kolejnego, 2024 roku – nie ma mowy o handlu, choćby nawet do godziny 14.00.

Kto w sobotę 30 grudnia – kiedy to sklepy otwarte są bez ograniczeń – nie zrobi solidnych zakupów, ten na wizytę w Lidlu czy Biedronce albo Stokrotce musi poczekać do 2024 roku, a konkretnie do wtorku 2 stycznia. Nie tylko bowiem w niedzielę, ale i w poniedziałek jako święto – Nowy Rok, sklepy co do zasady są nieczynne i podlegające zakazowi handlu w niedzielę i święta.

Niedziele handlowe w 2023 i 2024 roku

Kończący się rok nie był zbyt obfity w handlowe niedziele – handel bez ograniczeń, popularnie określany mianem niedziel handlowych, ograniczył się tylko do siedmiu niedziel.

Nie inaczej będzie w roku 2024. Według obecnego stanu prawnego niedzieli handlowej doczekamy się wprawdzie już w styczniu 2024 r. – konkretnie 28 stycznia, ale w sumie w całym roku będzie icj siedem, dokładnie tak jak w roku 2023.

Oto wykaz wszystkich niedziel handlowych 2024:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Zakaz handlu w niedziele 2024: do zmiany?

Tak sytuacja przedstawia się według obecnego stanu prawnego. Ponieważ jednak nowy rząd Koalicji 15 Października deklaruje wiele zmian w prawie, z pewnością nie ominą one zasad handlu w niedzielę.

Tym bardziej, że takie obietnice były składana w czasie kampanii wyborczej. Inna sprawa, to czy uda się je wcielić w życie. Na pewno ustawa liberalizująca handel w niedziele nie spotka się z aprobatą prezydenta i już teraz z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można stwierdzić, że napotka ona prezydenckie weto.

Natomiast na stan obecny – który mocą różnych transferów i alinasów politycznych może przecież ulec zmianie – koalicja rządowa nie ma dostatecznej liczby głosów w Sejmie, by prezydenckie weto odrzucić.

Handel we wszystkie niedziele: czy ma sens

Inna kwestia, to czy powrót do handlu w niedziele ma dostateczne poparcie społeczne. Wiadomo, że przeciwko są pracownicy handlu i reprezentujące ich związki zawodowe. Nie przyjmują one do wiadomości nawet takich kompromisowych propozycji, że w niedziele praca byłaby dobrowolna a na dodatek dużo lepiej opłacana niż w inne dni tygodnia. A bez gody pracowników sieci handlowe nie będą upierały się przy handlowych niedzielach. Już teraz mają kłopoty z rekrutacją pracowników – i to mimo rekordowych podwyżek płac, które od początku stycznia sięgają nawet 20 procent i np. w Lidlu dopiero rozpoczynająca pracę osoba na stanowisku kasjera może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 5 550 zł brutto.

By to się wszystko spinało w jedną logiczną całość, musi być pewność, że sklepy otwarte w niedzielę przyniosą dodatkowe zyski a nie straty. Z tym zaś może być różnie. Jak pokazują kolejne badania, Polacy odwykli już od zakupów w niedzielę. Męczące jest dla konsumentów sprawdzanie czy niedziela jest handlowa czy z zakazem handlu, starają się więc tak organizować zakupy, by wyprawa do sklepu w niedzielę nie była potrzebna.

Zapewne więc sieci handlowe musiałby sporo zainwestować, by przywrócić naturalną skłonność klientów, do robienia zakupów w niedzielę. Suma tych kosztów czyni dość ryzykowne optowanie za powszechnymi niedzielami handlowymi.

Biorąc to wszystko pod uwagę można zaryzykować stwierdzenie, że liberalizacja handlu w niedzielę, choć wciąż nośna politycznie, w praktyce ma niewielkie szanse na przybranie powszechnie obowiązującego prawa.

Szykujmy się więc na 2024 rok jako na ten, w którym niedziel handlowych będzie siedem – ani jednej więcej i ani jednej mniej.