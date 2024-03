Czy dziś 24.03.2024 roku jest niedziela handlowa, zakupy we wszystkich sklepach galeriach i centrach handlowych bez zakazu handlu

Do wiosennych świąt – Wielkanocy został już tydzień. Kto jeszcze nie zaczął przygotowań, ten powinien już się ostatecznie zmobilizować. Wiadomo, że najważniejsze przygotowania – poza wiosennymi porządkami – to zakupy, by na świątecznym stole nie zabrakło niczego ani domownikom, ani gościom. Na zakupy zaś przydałaby się handlowa niedziela.

W 2024 roku niedziel handlowych wciąż jest równie mało co w roku ubiegłym – może coś się zmieni, bo politycy zapowiadają zmiany w przepisach o zakazie handlu w niedzielę, ale na pewno jeszcze nie w marcu i kwietniu. Czy więc Niedziela Palmowa, niedziela 24 marca 2024 roku to niedziela handlowa czy niedziela objęta zakazem handlu? Czy możemy śmiało wybrać się do galerii lub centrum handlowego, do dużego sklepu dyskontowego typu Lidl, Biedronka czy Stokrotka albo do supermarketów typu Carrefour, Auchan – na duże świąteczne zakupy?

Niedziela handlowa 24 marca 2024 roku: jakie sklepy otwarte

Na szczęście na liście siedmiu niedziel, w które ustawą o zakazie handlu w niedziele sklepy – wszystkie bez wyjątku – mogą być czynne, jest niedziela dzisiejsza – 24 marca. Mimo że to Niedziela Palmowa, przez wielu katolików czczona w sposób szczególny, prawo zezwala na łączenie uroczystości religijnych z roboczym charakterem wizyt w galeriach, centrach handlowych czy dużych sklepach, w celu zrobienia zakupów na Wielkanoc.

Handel też na tę niedzielę handlową 24 marca przygotował się szczególnie. Praktycznie więc wszystkie sieci handlowe, a także mniejsze sklepy, chcą dziś przyciągnąć klientów, bo liczą na duże obroty.

To dla handlu ważne, bo przed poprzednimi świętami – Bożym Narodzeniem 2023 przeżyli handlowcy ogromne rozczarowanie. Po raz pierwszy od wielu lat konsumenci w Polsce zamiast wydawać więcej niż zwykle pieniędzy, mocno ograniczyli wydatki.

Teraz nadzieję stworzyły podane właśnie w kończącym się tygodniu dane GUS o zakupach w lutym – były one rekordowe i wzrosły aż o 6,2 proc. w porównaniu z lutym 2023 r. To przywróciło nadzieję, że przy zakupach wielkanocnych już tak oszczędni Polacy w 2024 roku nie będą.

Zakupy w niedzielę handlową 24 marca 2024 roku: gdzie najkorzystniejsze

Jednak w porównaniu z minionymi latami nie znajdziemy dziś już tak hojnych promocji w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą jak to niegdyś bywało. Lista produktów z okazjami cenowymi jest dość umiarkowana, nie ma tez specjalnych reklam.

Jak więc planować zakupy i kupować, by jednak jak najwięcej produktów nabyć w promocjach i okazyjnie?

Po pierwsze przed udaniem się na zakupy – kto ma w okolicy sklepy różnych sieci – warto zrobić małe rozpoznanie, na co możemy liczyć po promocyjnej cenie. W pierwszej kolejności warto sprawdzić oferty sklepów tych sieci, których jesteśmy stałymi klientami i mamy aplikacje dające prawo do dodatkowych obniżek cen lub promocji na szczególnych warunkach – tam na pewno skorzystamy z niższych cen w większym zakresie niż w innych sklepach.

Możemy to zrobić sprawdzając promocje na stronach internetowych poszczególnych marek. Innym sposobem jest porównanie ofert z gazetek – także w wersji cyfrowej, tutaj można skorzystać ze specjalnych stron internetowych, które udostępniają gazetki nie jednej, ale wielu sieci handlowych.

Wielkanocne promocje – niedziela handlowa 24.03.2024

Tradycyjnie przedmiotem promocji w niedzielę handlową 24 marca 2024 r., jak i w innych okresach są mięsa, owoce, warzywa, środki czystości.

Z mięs najpopularniejszy są najtańsze rodzaje wieprzowiny: boczek, łopatka, szynka, ale i schab a nawet polędwiczki. Z owoców nadal prym wiodą banany, które dziś można kupić nawet po 2,99 zł za kilogram. Jednak także taki ciągle rarytas jak truskawki.

Z chemii gospodarczej i środków czystości, tradycyjnie poza papierem toaletowym i ręcznikami papierowymi – środki niezbędne do wiosennych porządków.

Szczegółowych wykazów nie będziemy prezentować, ale zrobimy jeden wyjątek – na szczególne uznanie zasługuje bowiem Stokrotka, obecna w coraz większej liczbie polskich miast, miasteczek a nawet wsi. Tam w promocji – zarówno dla klientów z aplikacją, jak i bez a odróżnia ich tylko skala obniżki ceny – kupimy dziś i boczek wieprzowy do pieczenia i produkty do pieczenia ciast, żółte sery, warzywa na sałatkę, duży asortyment wędlin – od pasztetów po szynki, gotowe ciasta. A nawet takie rarytasy jak świeże truskawki, ekskluzywne francuskie, włoskie i holenderskie sery z „deski serów” czy czekoladową mieszankę imieninową. A już ofertą nie do odrzucenia jest 40-procentowa obniżka ceny wszystkich środków czystości.

Inne sieci, łącznie z dyskontami, mają promocje również wieloasortymentowe, ale żadna nie jest – w naszej ocenie – tak idealnie skrojona pod potrzeby przedwielkanocnych przygotowań.

Niedziele handlowe, niedziele z zakazem handlu 2024

Politycy zapowiadają zmiany w przepisach zakazujących handlu w niedziele. Być może wkrótce będzie więcej niż siedem niedziel handlowych w roku, jak jest zgodnie aktualnym stanem prawnym.

Przypomnijmy, że dzisiejsza niedziela 24 marca 2024 roku jest dopiero drugą niedzielą handlową w tym roku, choć nie będziemy musieli na kolejną, trzecią czekać tak długo jak na dzisiejszą. Oto lista niedziel, w które mogą być otwarte wszystkie sklepu bez ograniczeń:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Wśród partii tworzących koalicję mającą większość w Sejmie, Senacie i w rządzie nie ma zgodności co do zakresu zmian w niedzielach handlowych i z zakazem handlu. Od niedziel handlowych odzwyczaili się też sami Polacy, nie ma więc już tak mocnej presji na zmiany jaka była jeszcze niedawno.

Tym niemniej można oczekiwać jeszcze w tym roku kompromisowych rozwiązań, które zliberalizują obecne restrykcyjne przepisy. Może zwiększy się liczba niedziel, w które handel będzie dozwolony – przypomnijmy, że w okresie przejściowym handlowa była przynajmniej jednak niedziela w miesiącu – albo lista podmiotów, których zakaz handlu nie obowiązuje, np. do sklepów osiedlowych i na stacjach benzynowych dołączą wszystkie sklepy działające w galeriach i centrach handlowych.

To jednak dopiero przyszłość, a dziś 24 marca 2024 r. ruszaj na zakupy kto tylko chętny, ma potrzeby handlowe do zrealizowania – od jajek po nowy telewizor, i czas na długie wizyty w sklepach także!