Często korzystasz z paczkomatów i automatów paczkowych, załóż rękawice przed dotknięciem urządzenia. Jakie zagrożenia dla zdrowia

Przy niektórych przyciskach i ekranach dotykowych automatów paczkowych, nazywanych popularnie paczkomatami – choć to nazwa zastrzeżona tylko dla jednej firmy – wykryto między innymi gronkowce i bakterie oportunistyczne. Te drugie mogą wywołać zakażenia przy osłabionym układzie odpornościowym oraz zatrucia pokarmowe.

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zbadali, jakie drobnoustroje występują na automatach paczkowych. Na szczęście większość z nich to niegroźne dla człowieka grzyby i bakterie pochodzące z naturalnego środowiska miejskiego – tym niemniej, warto dla profilaktyki założyć jednorazowe rękawice. Lub jak najszybciej po skorzystaniu z paczkomatu odkazić ręce.

Automaty paczkowe: w Polsce paczkomatów i innych najwięcej w Europie

Polska plasuje się na pierwszym miejscu pod względem liczby automatów paczkowych w Unii Europejskiej.

Dane Unlimited Parcel Intelligence wskazują, że w zasięgu 10 tys. mieszkańców jest zlokalizowanych około 38 potencjalnych miejsc przeznaczonych do odbioru e-zakupów.

Tak bogaty wachlarz możliwości sprzyja rozwojowi sektora e-commerce. Wyzwanie stanowi utrzymanie czystości automatów na możliwie najwyższym poziomie, a także skuteczna implementacja bezdotykowych rozwiązań technologicznych.

Automaty paczkowe i zagrożenia: bezpieczne będą dopiero urządzenia bezdotykowe?

Bezekranowe automaty paczkowe pojawiły się na rynku jako odpowiedź na wyzwania związane z pandemią COVID-19. Lockdown wymusił wiele zmian w nawykach konsumentów.

Niemal trzy miesiące, podczas których Polacy pozostawali w domach, przełożyły się na znaczny wzrost przesyłek.

Pierwszy z zewnętrznych automatów w ramach sieci DPD Pickup został uruchomiony w czerwcu 2021 roku, czyli w trakcie pandemii. Urządzenia, oparte na technologii SwipBox, nie posiadają przycisków, ekranów oraz nie potrzebują zewnętrznego źródła zasilania czy stałego łącza online.

Automaty paczkowe SwipBox – a bezpieczne bo bezdotykowe?

Zewnętrzne automaty najnowszej generacji nie wymagają podłączenia do prądu, co znacznie ułatwia ich możliwości instalacyjne oraz obniża koszty, ponieważ na samym akumulatorze ich żywotność wynosi dziesięć lat.

Ponadto, nie posiadają ekranu, a jako swój interfejs wykorzystują aplikację użytkownika, która pozwala na odbiór i nadanie przesyłki, a także prowadzi konsumenta do urządzenia, w którym przesyłka się znajduje.

– Wykorzystanie aplikacji jako interfejsu automatów sprawiło, że to urządzenie mobilne stało się jednostką sterującą boxem – mówi Michał Czechowski, dyrektor zarządzający SwipBox Polska.

