Czy 15.12.2024 to niedziela handlowa, czynny Lidl, Biedronka i galerie handlowe czy zakupy tylko w małych sklepach, jak Żabka

Choć miniona niedziela 08.12.2024 jest trzecią poprzedzającą święta Bożego Narodzenia i jako taka ma być niedzielą handlową mocą uchwalonej niedawno przez Sejm ustawy, ale jeszcze nie w tym, ale dopiero w 2025 roku. I w latach następnych, kiedy to w grudniu będą zawsze aż trzy niedziele handlowe. Na razie spore zamieszanie - wiele osób na minioną niedzielę planowało zakupy, a musiało z tych planów zrezygnować. Jak będzie 15.12.2024?

Czy handlowa będzie także kolejna niedziela, bezpośrednio poprzedzająca Boże Narodzenie - 22.12.2024?



Niestety w 2024 r., mimo uchwalonej na świeżo ustawy, wszystko pozostaje bez zmian. Niedziela 08.12.2024,choć trzecia licząc od świąt Bożego Narodzenia była niedzielą objętą zakazem handlu. Na szczęście dwie kolejne: 15.12.2024 i 22.12.204 to niedziele handlowe

Czy 15 grudnia jest niedziela handlowa, a druga będzie za tydzień - 22.12.2024, ile niedziel handlowych w grudniu 2024 roku

Z niedzielami handlowymi jest niemal takie samo zamieszanie jak z wolnym w wigilię. Mają być aż trzy niedziele handlowe w grudniu, le jeszcze nie w 2024 roku, ale w 2025. W sumie więc w sprawie zakupów klienci sklepów są równie zdezorientowani jak pracownicy w sprawie wolnego w wigilię.

Od razu więc postawmy sprawę jasno. W 2024 roku nie ma zmian w stosunku do sytuacji prawnej ustanowionej przez ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Handlowe są dwie niedziele i żadną z nich nie jest 08.12.2024 – pod tą datą wciąć figuruje niedziela objęta zakazem handlu.

Niedziele handlowe w grudniu 2024 roku

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, w roku jest tylko siedem niedziel handlowych. Dwie z nich przypadają na grudzień. S ą to niedziele bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie. W 2024 roku niedziele handlowe w grudniu to:

15.12.2024,

22.12.2024.

Na duże zakupy można więc szykować się w te dwa dodatkowe dni handlowe.

Dopiero mocą uchwalonej właśnie ustawy, która ustanawia wigilię kolejnym ustawowo wolnym dniem od pracy, ale dopiero od 2025 roku, w grudniu przybędzie trzecia niedziela handlowa. A to dlatego, że rzeczona ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2025 r., siłą rzeczy tegorocznego grudnia obejmować jeszcze nie może.

Będzie to trzecia niedziela poprzedzająca Boże Narodzenie, a więc odpowiednik tegorocznej pod datą 08.12.2024. Tegoroczna, ustalmy to jeszcze raz z pełną mocą, nie jest objęta zmianą a więc w najbliższą niedzielę obowiązuje zakaz handlu.

Czy 15.12.2024 to niedziela handlowa, czy zakupy w Lidlu, Biedronce, galeriach i centrach handlowych, a co z niedzielą 15 grudnia

Tak, najbliższa niedziela to nareszcie niedziela handlowa. Zakupy zrobimy w każdym sklepie, w tym w Lidlu i Biedronce oraz w każdym sklepie zlokalizowanym w galerii lub centrum handlowym.

Podobnie będzie w niedzielę 22 grudnia 2024 roku.