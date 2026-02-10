Jeden wniosek i emerytura wyższa o kilkaset złotych. ZUS przeliczy Twoje świadczenie. Sprawdź, czy jesteś na liście

Czy wiesz, że Twoja emerytura może być zaniżona? Tysiące seniorów w Polsce pobiera świadczenia wyliczone na starych zasadach lub bez uwzględnienia wszystkich lat pracy. ZUS sam z siebie nie podniesie Ci wypłaty - musisz złożyć odpowiedni formularz. Kto może zyskać najwięcej i jakie dokumenty warto przeszukać w domowym archiwum?

Dlaczego warto przeliczyć emeryturę w 2026 roku?

System emerytalny w Polsce zmieniał się wielokrotnie. Wiele osób, które przechodziły na odpoczynek lata temu, ma tzw. "kapitał początkowy" wyliczony bez uwzględnienia okresów, które dziś są już zaliczane. Ponowne przeliczenie to proces, w którym ZUS jeszcze raz analizuje Twój staż pracy i zarobki, stosując korzystniejsze dla Ciebie wskaźniki.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może dostać wyższą emeryturę? 4 grupy, które zyskają najwięcej

Osoby, które pracowały po przejściu na emeryturę. To najczęstszy przypadek. Jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny, ale nadal dorabiałeś (nawet na pół etatu lub umowę zlecenie, od której odprowadzano składki), Twoje konto w ZUS urosło. Co zrobić? Złóż wniosek o doliczenie składek. Możesz to robić raz w roku lub po zakończeniu zatrudnienia. Seniorzy, którzy znaleźli stare świadectwa pracy. W latach 90. i wcześniej dokumentacja pracownicza bywała niekompletna. Jeśli znalazłeś w szafie stare legitymacje ubezpieczeniowe, wpisy w dowodzie osobistym (starego typu) lub świadectwa z zakładów, które już nie istnieją - masz szansę na podwyżkę. Każdy udokumentowany rok pracy to wyższy kapitał początkowy. Matki, które były na urlopach wychowawczych. Zmieniły się przepisy dotyczące naliczania kapitału za okres opieki nad dzieckiem. Kiedyś te okresy były traktowane gorzej (wskaźnik 0,7), teraz są liczone korzystniej (wskaźnik 1,3). Jeśli wychowywałaś dzieci przed 1999 rokiem, koniecznie sprawdź, czy ZUS uwzględnił tę zmianę w Twoim wyliczeniu. Osoby, którym ZUS przyjął "zerowe" zarobki. Jeśli nie mogłeś udokumentować zarobków z konkretnych lat, ZUS przyjmował dla nich kwotę 0 zł. Obecnie przepisy pozwalają w wielu przypadkach przyjąć za te lata wynagrodzenie minimalne. To potężny zastrzyk gotówki dla osób z długim stażem pracy w PRL.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Kluczem do sukcesu jest formularz ERPO (Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego).

Pobierz wniosek ze strony ZUS lub weź go w okienku w najbliższej placówce. Dołącz dowody: nowe świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach (druk Rp-7) lub dokumenty z archiwów zakładowych. Złóż dokumenty osobiście, pocztą lub przez internet (system PUE ZUS).

Ile można zyskać na przeliczeniu emerytury?

Rekordziści, po dostarczeniu brakujących dokumentów z lat 70. czy 80., zyskują nawet 400-600 zł miesięcznie. Średnio przeliczenie daje od 50 do 200 zł podwyżki. Co ważne - ZUS nie tylko podniesie Twoją przyszłą emeryturę, ale w niektórych przypadkach może wypłacić wyrównanie! Pamiętaj, że ZUS nie ma obowiązku szukać za Ciebie korzystniejszych rozwiązań. Inicjatywa leży po stronie emeryta. Jeśli masz wątpliwości, poproś o pomoc doradcę emerytalnego w oddziale ZUS - ta usługa jest bezpłatna.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego