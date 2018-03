Stypendium stażowe – 2018 r.

Kwestie związane ze stypendium stażowym zostały uregulowane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przez staż należy rozumieć nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Skierowanie na staż

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna (II profil) może zostać skierowana przez starostę do odbycia stażu. Stażysta może pracować nie tylko u pracodawcy ale także i w organizacji pozarządowej, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub u pełnoletniej osoby fizycznej prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa w art. 53 wspomnianej ustawy.

Okres odbywania stażu jest uzależniony od wieku stażysty. Bezrobotni do 30 roku życia mogą zostać skierowani na staż na okres do 12 miesięcy, natomiast wszyscy pozostali maksymalnie na okres do 6 miesięcy.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych stanowi, że staż nie może być krótszy niż 3 miesiące. Szczegółowe zasady odbywania stażu tj. prawa/obowiązki stron, procedura itd. zostały określone właśnie w tym rozporządzeniu.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Starosta sprawuje nadzór nad obywaniem stażu, a także wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu.

Stypendium stażowe

W trakcie odbywania stażu stażyście przysługuje wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego. Stypendium stażowe wynosi 120 % zasiłku dla bezrobotnych i może być finansowane ze środków unijnych lub ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.

W okresie otrzymywania stypendium stażowego zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.

Stypendium stażowe wypłacane ze środków unijnych jest dla stażysty korzystniejsze bowiem od tych środków nie jest naliczany podatek, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT. Z uwagi na to zwolnienie stażysta pobierający stypendium finansowane ze środków unijnych otrzyma 997,40 zł ,,na rękę’’.

Stażysta może otrzymać finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. W takim wypadku wynosi 997,40 zł brutto. Do niedawna od tej kwoty należało odliczyć podatek dochodowy, a także składkę zdrowotną. Dzisiaj stażyści mają lepiej bowiem stypendium z funduszu pracy nie podlega już opodatkowaniu, jednakże w dalszym ciągu należy opłacić składkę zdrowotną. Oznacza to, że stażysta pobierający stypendium z urzędu pracy otrzyma ,,na rękę’’ 907,63 zł.

Dni wolne

Pracodawca, u którego stażysta odbywa staż ma obowiązek udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne stażysta dalej będzie otrzymywał stypendium. W ostatnim miesiącu odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

